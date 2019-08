Centro de simuladores, educación médica del siglo XXI

Conocer la anatomía del ser humano con precisión, trasladarse por cada uno de sus miembros en tan solo minutos, saber de primera mano cómo se ven o se escuchan algunos órganos afectados por diversas patologías, son ventajas que permite la utilización de simuladores, una herramienta de la educación médica moderna que permite disminuir el margen de error en los métodos diagnósticos y en la ejecución de diversos tipos de cirugías.

La educación médica en Nicaragua ha dado un paso hacia el futuro con la inauguración, el 2 de julio de 2019, del Centro de Simuladores para la Educación Médica en Nicaragua “Dr. Sean Patrick Kean”, ubicado en las instalaciones del Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, el cual fue creado con el fin de convertirse en un centro líder en el desarrollo de estrategias de aprendizaje que apoyan la docencia a través del uso de simuladores médicos, favoreciendo la enseñanza en un ambiente con tecnología avanzada, para garantizar la capacitación y certificación de estudiantes y profesionales de la salud.

En el acto inaugural, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo señaló que “este centro de simuladores, con más de 40 sistemas de primera generación, asume el reto de mantenerse como el centro líder en el desarrollo de estrategias de aprendizajes, favoreciendo la enseñanza con tecnológica de avanzada, asegurando la capacitación y certificación de estudiantes y profesionales de la salud”.

Asimismo, dijo que “desde este centro, el Ejército de Nicaragua brinda su aporte para una ruta que revolucione la educación médica en nuestro país, llevando una visión de un centro de simulación clínica de referencia nacional e internacional, para la formación profesional y académica de pre y post grado en las diferentes disciplinas de las ciencias de la salud”.

Si bien es cierto, la simulación en medicina es muy útil para los estudiantes, también es un arma de recalificación para los especialistas que constantemente actualizan sus conocimientos, pues la medicina, al igual que la tecnología, avanza día a día.

“Este centro de simuladores está relacionado con el hospital y con la escuela de medicina, nuestros especialistas se certifican aquí en procedimientos de alto nivel. Por ejemplo, los cursos que se dan en el hospital, como para artroscopia de hombros o rodillas, son porque no todos los ortopedistas están preparados para realizarlos. Inician el curso en el centro de simuladores y lo terminan en los quirófanos”, señaló el doctor y teniente coronel Leonso Enrique Esquivel López, segundo Jefe del Cuerpo Médico y Director del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.

Asimismo, dijo que están abiertos para capacitar a alumnos de otras universidades del país y de la región, así como a especialistas que quieran certificarse en procesos específicos.

“Este es el único centro de simuladores completo, que va desde lo más básico hasta los procedimientos más complejos y tenemos planes de mejora que incluyen integrar otros tipos de disciplinas”, prosiguió el doctor Esquivel López.

Además, recalcó que los simuladores se han convertido en un método de enseñanza que permite que el alumno se pueda equivocar en el procedimiento pero no pasa nada, porque podrá repetirlo hasta perfeccionarlo.

“Con este tipo de entrenamiento se evitan errores, para que cuando el educando llegue al ser humano, el nivel de error sea mínimo. Capacitando al estudiante que va haciendo el pregrado para médico, a la estudiante de enfermería o al profesional que va a aprender procedimientos específicos, se logra un entrenamiento de manera controlada, precisa y objetiva”, prosiguió.

Por su parte, el doctor y teniente coronel Noel Vladimir Turcios Arróliga, subdirector médico del Hospital Militar, apuntó que “el uso de simuladores nos permite disminuir la brecha de error entre la teoría y la práctica. Aquí en el centro pueden certificarse especialistas y subespecialistas en técnicas quirúrgicas avanzadas y complejas, de tal manera que el simulador alcanza y perfecciona la técnica, para que a la hora de enfrentarse al paciente vaya con menos posibilidades de errores, lo que nos va a permitir entregarle a Nicaragua un personal altamente calificado”.

¿Cómo es el centro de simuladores?

Además de instalaciones equipadas con tecnología de punta, el centro de simuladores, bajo la dirección del mayor Dr. Dayton Castañeda, y dedicado a la memoria del doctor irlandés Sean Patrick Kean, quien colaboró con equipos y brigadas médicas con el Hospital Militar, es una puerta al único hospital Virtual del país equipado con 40 sistemas de simulación de alta fidelidad y tecnología de vanguardia y más de doscientos simuladores clínicos.

Se trata de una educación médica interactiva en la que cada simulador trae integrado un sistema de calificación que evalúa la práctica del estudiante en dicho dispositivo.

Cada una de las salas cuenta con simuladores lo más parecido al cuerpo humano, desde la textura de la piel hasta el cabello.

¿Cómo suenan los pulmones de un paciente con neumonía? ¿Cómo reacciona la pupila al realizarse un fondo de ojo? ¿Qué tan compleja puede ser una artroscopia? Las respuestas a estas interrogantes un estudiante de medicina o un especialista que busca actualizar sus conocimientos pueden encontrarlas en diversos libros, sin embargo, para conocerlos in situ, en la educación médica tradicional es necesario auscultar a un paciente, no obstante, con estos simuladores que incluso reaccionan quejándose si el procedimiento no se está efectuando de forma correcta, todas estas inquietudes encuentran una solución realista.

Recorrido

El edificio de dos plantas cuenta con diversas salas con temáticas exclusivas cada una, que van desde auscultación básica hasta técnicas quirúrgicas laparoscópicas.

“A cada modelo se le puede poner un problema que el educando debe resolver para llegar a la conclusión de un diagnóstico, si no lo resuelve a la primera lo va a repetir hasta que lo supere”, dijo el doctor Esquivel.

El centro tiene una sala de exploración física y habilidades clínicas, donde hay un simulador cardiológico con el que se pueden auscultar más de 56 patologías, además, cuenta con un monitor electrocardiográfico en el que el estudiante aprende a diferenciar diversos ritmos cardiacos.

También existe un simulador de signos pulmonares en el que se pueden auscultar 36 signos. En ese mismo espacio está el simulador de examen de oído u otoscopia, en el que se estudian 8 patologías del oído y se enseña a extraer cuerpos extraños. Este simulador cuenta con la particularidad de que se queja si el estudiante le está examinando mal y le provoca dolor.

Un simulador para el examen prostático forma parte de esta sala en la que los estudiantes conocen las diferentes texturas que puede presentar la próstata según patologías como la hiperplasia prostática o los diferentes estadios del cáncer.

La segunda sala contiene un simulador odontológico con el fin de que los estudiantes adquiera habilidades precisas que le permitan ser un profesional de calidad, porque va desde técnicas de limpieza y de anestesia, hasta procedimientos más complejos.

El siguiente módulo del centro es el área de evaluación física, con dos simuladores orientados a enseñar cómo se toma la presión arterial de forma correcta, así como a la realización del fondo de ojos, tratamiento de movimientos intestinales y ruidos pulmonares. Este trae de 15 a 20 casos programados. También hay un segundo simulador articulado para aprender cómo colocar los electrodos para electrocardiograma, este se puede sentar y tiene un peso similar al de un ser humano.

Procedimientos

En la segunda planta vemos salas con especialización. En la primera está la de reanimación cardiopulmonar en la que enseñan a hacer RCP y a intubar. Quien recibe el curso aprenderá a intubar para garantizar la vía aérea. El procedimiento se hace con diversos grados de dificultad, para que el médico en la práctica esté preparado para reaccionar ante diversos escenarios.

En la sala de ultrasonidos

tienen tres equipos de última generación y maniquíes fantomas para estudios ecográficos, no solo de ginecología, sino también para trauma abdominal, transfontanelares, de mama, técnica para ultrasonidos transvaginales y pediátricos.

En simuladores de obstetricia, los estudiantes conocen con precisión las fases de dilatación del cuello uterino, también adquieren pericias para la revisión ginecológica y destrezas para determinar la posición en la que viene el bebé y cómo tratar el momento preciso del parto.

En el área de habilidades clínicas hay simuladores de recién nacidos a término y también pretérmino. Aquí enseñan a colocar sondas uretrales, catéteres umbilicales, sondas orogástricas y nasogástricas, además de la intubación endotraqueal. Las punciones lumbares se estudian en esta sala de simuladores, tanto para niños como para adultos. También hay un módulo, en esta misma división, para enfermería, en el que muestran cómo canalizar y realizar otro tipo de procedimientos.

El centro de simuladores también consta de una sala de cuidado neonatal en el que el personal se capacita para bañar adecuadamente al recién nacido, incluso enseñan a colocar el pañal desechable y a vestir al bebé.

Finalmente, llegamos al área más compleja y es la de simuladores de alta fidelidad para cirugía endoscópica urológica de próstata y vejiga, también para suturas de laparoscopia. Existe otro simulador en el que el alumno realiza artroscopia de rodilla y de hombro, sin olvidar el de broncoscopia y colonoscopia.

Al igual que todos los simuladores, los de esta sala permiten que el médico especialista aprenda a realizar los diferentes procedimientos especializados y el mismo software evalúa la pericia con la que fueron ejecutados.

La importancia de este centro de simuladores que ha venido a revolucionar la enseñanza médica no solo de Nicaragua, sino de la región en general, es que conlleva la utilización de un software capaz de resolver múltiples situaciones que se pueden encontrar en la labor médica diaria, porque reproducen lo más fielmente posible tanto la fisiología como determinadas situaciones patológicas del paciente en distintos escenarios.