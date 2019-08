“El poder de cambiar radica en cada uno”

Para el abogado Juan Manuel Sánchez, los liderazgos están en las comunidades, en las familias, en las empresas, en las escuelas, en la calle y son esos diversos liderazgos los que van a generar el cambio sostenible que Nicaragua requiere para romper de una vez por todas el ciclo vicioso de la ceguera política y adicción al poder.

Sánchez, actual director adjunto del Proyecto de Fortalecimiento Técnico-Vocacional de USAID para Jóvenes en Riesgo, recientemente fue nominado al premio al mejor “Líder Social Latinoamericano”, un reconocimiento que organiza la ONG educativa Escuela Global para Líderes Sociales.

Dicha ONG ha venido destacando la labor de una nueva generación de líderes sociales que están encabezando la transformación de Latinoamérica.

Sánchez afirmó que Durante su trayectoria, ha contribuido a que aproximadamente más de 2,000 pequeños y medianos productores crezcan y se inserten en las cadenas productivas nicaragüenses. Ha trabajado por la inclusión de las mujeres en el sector económico y recientemente para que más de 953 jóvenes en riesgo, principalmente de la Costa Caribe de Nicaragua, accedan a educación técnica y a nuevos o mejores empleos.

¿Qué piensa de haber sido nominado al premio al mejor líder latinoamericano?

Esta es la segunda ocasión que un nicaragüense está siendo nominado para estos premios. En el 2017 fue nominado Bismarck Siero, presidente de la Fundación SIELO, el cual ganó el galardón ese año.

En el 2019, Nicaragua está representada por mi persona y es para mí un honor porque considero que es el fruto de un trabajo realizado con mucha pasión y ahora estoy enfocado en lograr que otros nicaragüenses aprendan a encontrarle sabor a las tareas que realizan para sacar al país adelante.

¿Cómo surge su nominación?

La organización elabora un monitoreo de líderes sociales en América Latina que tienen trayectoria de trabajo en pro del alcance de los objetivos de desarrollo sostenible a los que se han comprometido los países. De ese monitoreo y consulta con líderes que forman parte de la red de la organización ellos hacen su primer proceso de selección para que nosotros nos postulemos. Una vez postulados ellos aplican una preselección y generan una primer lista de nominados. Luego ve desde una segunda lista corta de nominados que son los que van someterse a la evaluación final por los más de 400 líderes sociales que ya integran la red de la escuela global de líderes sociales.

¿Cuál ha sido su aporte para ser nominado?

Tengo 17 años de trabajo en el sector público y privado de Nicaragua por la reducción de la pobreza y el desarrollo de los más vulnerables. Durante mi trayectoria desde el trabajo público y con la cooperación desde las ONG como APEN, la Cuenta Reto del Milenio, y recientemente he contribuido a que aproximadamente más de 2,000 pequeños y medianos productores crezcan y se inserten en las cadenas productivas nicaragüenses. He trabajado por la inclusión de las mujeres en el sector económico. He trabajado recientemente para que más de 953 jóvenes en riesgo, principalmente de la Costa Caribe de Nicaragua, accedan a educación técnica y a nuevos o mejores empleos. Estoy trabajando con más de 60 jóvenes apoyándoles mediante modelos de diseño centrados en las personas a generar sus ideas de autoempleo o de negocio. Desde hace tres años inicié con mi blog personal enfocado en empleabilidad y mercado laboral, como una forma de contribuir a que más nicaragüenses incrementen sus habilidades para la búsqueda de empleo.

¿Por qué es importante el tema de nuevos liderazgos en América Latina, y sobre todo en Nicaragua?

La democracia y el desarrollo son las dos caras de una misma moneda. Ninguna de las dos va suceder si cada ciudadano no toma conciencia de que el poder de cambiar radica en cada uno. Primero debe de ocurrir el cambio de actitud y de creencias a nivel individual para que luego venga el cambio del país. Ser líder no es solo ejercer un cargo público, o pararse en una plaza y discursear, o tomarse una foto y publicarla en las redes.

Ser líder es trabajar día a día por el bienestar de uno y el de todos, la vida no se trata solo de mí, sino también de cómo ayudar a los demás. Así que los liderazgos están ahí, en las comunidades, en las familias, en las empresas, en las escuelas, en la calle, y son esos diversos liderazgos los que van a generar el cambio sostenible que Nicaragua requiere para romper de una vez por todas el ciclo vicioso de la ceguera política y adicción al poder, que quita o detiene a que los nicaragüenses vivamos a como merecemos y por lo que nos esforzamos cada día.

Cuando se habla de nuevos liderazgos, para muchos sectores como partidos políticos tradicionales o grupos académicos, lo ven como una amenaza a sus cuotas de poder, ¿cuál es mensaje que le enviaría usted a posiciones de ese tipo?

Todos son valiosos en una sociedad. Nicaragua ha sido una sociedad adultista y caudillista. Los adultos no entienden a los jóvenes. Los nicaragüenses están acostumbrados a que otros resuelvan los problemas, así que no se trata de quitar a unos para poner a otros. Se trata de que entre todos desarrollemos una visión de bienestar de nuestras familias y que juntos aportemos desde nuestra diversidad.

Debemos fortalecer ese dialogo de jóvenes y adultos, así como la tolerancia y el respeto. Yo pienso de una forma y mi prójimo piensa de otro y entre los dos, sumando las visiones, seguramente haremos algo mejor. El poder es para poder y para poder fregar y eso nos demuestra que el que quiera ejercer poder debe estar claro que es un compromiso y una responsabilidad.

Para salir de la actual crisis sociopolítica de Nicaragua, ¿cuál cree que debe ser la labor o el enfoque de los actuales líderes de la nación? ¿Hacia dónde deberían de apuntar sus esfuerzos?

Saber que no es uno solo el que tiene la verdad en sus manos, ni que uno es mejor que el otro. Todos somos valiosos, todos queremos a Nicaragua y todos buscamos nuestro bienestar y de los demás. Muchos líderes usan y se refieren al pueblo y ¿Será que en realidad saben los que es y entienden lo que eso significa? Es fácil pararse y hablar en nombre del pueblo, lo complejo es tener la capacidad de escuchar y comprender con verdadera empatía las necesidades de nuestra gente, esa a la que todos los líderes dicen que representan. Les recomendaría que cuando andén por las calles miren a través de su ventana y vean cómo la gente de a pie se esfuerza día a día por sobrevivir y cuando mucho por vivir dignamente.