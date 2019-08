Abogada de CPDH denuncia que Medicina Legal la quería obligar a firmar documento

La abogada Leyla Prado, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este miércoles que cuando acudió al Instituto de Medicina Legal (IML), para hacerse una valoración médica solicitada por la jueza Nalia Úbeda, por no haberse presentado al juicio contra su colega María Oviedo, el forense quería obligarla a firmar un documento.

"El forense que me atendió quería que firmará un documento de consentimiento informado, donde las preguntas ya estaban contestadas de manera afirmativa", denunció Leyla Prado.

La jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda envió a la abogada Leyla Prado al IML, para constatar la veracidad de una constancia médica que Prado presentó en justificación de su ausencia al inicio del juicio contra su representada, María Oviedo.

Leyla Prado explicó que en el consentimiento informado que se negó a firmar, ella autorizaba que le sacaran sangre y que le tomaran radiografía.

"Me querían sacar muestras de sangre cuando ya tenía una semana de estar con tratamiento médico, también me querían tomar radiografía cuando yo no tengo ninguna lesión", explicó la abogada de la CPDH.

Según Leyla Prado, durante su visita al IML el pasado jueves 22 de agosto pasó aproximadamente 35 minutos discutiendo con el forense quien insistía en que firmara el documento.

La abogada relató que en un momento el forense le dijo que si ella insistía en no firmar el consentimiento informado, el cual ya estaba contestando por otra persona, no le haría la evaluación ordenada por la jueza Nalia Úbeda.

De acuerdo con Leyla Prado, al ver que ella estaba muy firme en su postura de no firmar el documento, el forense desistió y le dijo que consultaría con su superior.

"Después de diez minutos de estarme evaluando, el forense regresó y me dijo que su jefa le autorizó que el consentimiento informado lo llenara conmigo", agregó Leyla Prado.

Este miércoles el IML entregó a Leyla Prado los resultados de la valoración médica del forense, el cual coincide con el dictamen que la abogada había presentado a la jueza Nalia Úbeda para justificar su ausencia al inicio de juicio contra María Oviedo.

El juicio contra María Oviedo, quien es acusada por la Fiscalía de obstrucción de funciones, tras la denuncia que presentó en su contra el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Masaya (DAJ) por haberle dado una bofetada, luego de que el policía la empujara y supuestamente la manoseara, cuando ella daba acompañamiento a un excarcelado que había sido citado en esta estación policial, está programado para este jueves a las nueve de la mañana.