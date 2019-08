EE. UU.: “Las reformas tienen que ser reales y de buena fe”

En una conversación con El Nuevo Diario, vía telefónica desde Washington, el representante permanente de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, comentó este jueves que la mayoría de los cancilleres en este organismo continental esperan que el gobierno de Daniel Ortega coopere con la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua, creada el miércoles, y de no hacerlo habría una reacción contundente de la comunidad internacional.

¿Cuáles serán las primeras acciones de la comisión de alto nivel de la OEA con relación a Nicaragua?

Lo más importante es que tenemos que solicitar una reunión de los países que se han incorporado en este grupo y empezar a trabajar sobre una hoja de ruta, sobre el trabajo que queremos cumplir. El primer paso, recibir toda la información actual sobre en qué situación está Nicaragua y cómo ha llegado a ese nivel y cuál puede ser la mejor solución para salir hacia adelante. Esa debe ser la primera conversación, que es bastante compleja, pero debemos comenzar por esa ruta.

¿Qué pasaría si el gobierno nicaragüense le niega el ingreso al país y decide no cooperar con la comisión?

La comisión tiene que reportar los hechos al pleno y a los cancilleres. Imagino que los cancilleres de la mayoría de los países no van a aceptar que Ortega niegue la cooperación, y no solo en las Américas, sino que también los países de Europa que están vigilando el progreso que vaya a tener la comisión. Pienso que la mayoría de los cancilleres van a esperar el reporte que salga de esta comisión, para determinar cuáles serían los próximos pasos sobre la Carta (Democrática Interamericana). Tenemos las mejores intenciones de trabajar con todos los actores civiles, incluyendo el Gobierno. Si el Gobierno no está dispuesto a trabajar con la comisión, tendrá que explicar a todos los cancilleres que votaron sobre este mandato, que crearon esta comisión, a todos los que no estaban decididos sobre si era necesaria esta comisión, cuál es la razón por la que no quieren participar y ocultar la verdad de lo que está pasando en Nicaragua. Será una conversación muy difícil, me imagino que si ellos (el Gobierno) no quieren participar y tratan de ocultar toda la información necesaria, la comunidad internacional, no solo los Estados Unidos, va a reaccionar de una manera muy contundente y muy fuerte.

Usted mencionó la necesidad de hacer presiones diplomáticas más fuertes. ¿Qué tipo de presiones pueden ser estas?

La presión internacional, presión económica, presión individual, siempre siguen sobre la mesa y, porque existe una comisión, no se descarta que los Estados Unidos u otro país quiera tomar otras medidas en sus manos.

El gobierno estadounidense ya ha sancionado a funcionarios de la administración de ortega. ¿Qué otra presión unilateral puede tomar EE. UU.?

El presidente (Donald) Trump y el secretario (de Estado) Mike Pompeo han dicho, en varias ocasiones, que tienen un compromiso con la democracia y la democracia en Nicaragua. Hemos visto en Venezuela las acciones que hemos tomado; no solo sanciones particulares, sino sanciones también sobre industrias enteras, y en Venezuela hemos terminado un embargo sobre los bienes entrando y saliendo en Venezuela. Nicaragua no va a ser diferente. Si Ortega y el Gobierno piensan que pueden seguir oprimiendo, poniendo presos, deteniendo presos políticos, la presión va a seguir de la misma manera. No puedo comprometer al presidente (Trump) con lo que va a hacer, pero el presidente ha dicho en varias ocasiones, como lo ha dicho mi jefe, el secretario de Estado Mike Pompeo, que todas las opciones siguen sobre la mesa, sobre Nicaragua, y que no han descartado ninguna presión económica o particular para que en Nicaragua se celebre la democracia.

¿Mantienen la posición de un adelanto de elecciones en Nicaragua?

La posición de los Estados Unidos ha sido bastante clara, que se deben de adelantar (las elecciones). Obviamente, es una posición particular soberana de los Estados Unidos; esa no es la posición de la comisión (de alto nivel de la OEA), en estos momentos no se ha hablado sobre ese tema en la Comisión.

Dijo que han tenido muchos reportes y evidencias de la situación en Nicaragua. ¿En cuánto tiempo harían una propuesta o dictamen sobre el caso nicaragüense?

Menos de 75 días, vamos hacer todo lo posible para avanzar esa información lo más rápido posible.

¿Aceptaría EE. UU. un nuevo diálogo en el que no esté la Alianza Cívica?

En este momento, en la opinión de los Estados Unidos, hablar de diálogos sin fin o en el que no haya condiciones ni compromiso, es una pérdida de tiempo. Si va a haber diálogo, tiene que ser algo serio, organizado, tiene que haber compromisos antes de comenzar en la mesa; si no, sería ganar tiempo y perder oportunidad. Para las reformas democráticas, para que sean verdaderas, legítimas, aceptadas por el pueblo y la comunidad internacional, tienen que incluir a todos los actores de la sociedad civil. Todos los actores políticos, todos los partidos y personas que son aspirantes al poder político democrático deben poder reunirse, informar sobre cuál es la mejor manera de avanzar. Estados Unidos no va aceptar ninguna negociación política que no incluya a todas las partes políticas. Las reformas tienen que ser reales y de buena fe. Hace 2 años que las siguen hablando y no han avanzado absolutamente nada. Las negociaciones no tienen que ser como en los últimos 2 años, una pérdida de tiempo para la OEA y una pérdida de tiempo para los actores políticos en Nicaragua. El Gobierno tiene un monopolio sobre algunas ideas, en su mente tiene un monopolio sobre el poder, lo ha tenido varios años, pero en un futuro se va a celebrar la democracia en Nicaragua y todos los actores de la sociedad civil y políticos deben de tener su asiento en la mesa.