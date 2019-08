Juicio contra María Oviedo violenta el Código Procesal Penal, dicen abogados

Leyla Prado, quien se desempeñó durante 16 años como fiscal auxiliar, dijo que el juicio por supuesta obstrucción de funciones en contra de la abogada de la CPDH, María Oviedo, debió ser archivado porque se trataba de una falta.

“Nos llama la atención que la Fiscalía haya aceptado que de esto se haga una acusación. La Ley Orgánica y el Código Procesal Penal establecen que la Fiscalía solo acusa por delitos y no por faltas. Fui fiscal por 16 años y me tocó ver, en el día a día, que las faltas de la Policía se las quiere trasladar a la Fiscalía, ¿por qué ocurre eso? no lo sabemos, quizás es por desconocimiento”, indicó Prado.

Oviedo, quien es parte del equipo legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ha sido declarada culpable en un juicio por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, en perjuicio del oficial de la Policía Nacional, Óscar Danilo López.

El jueves, por la noche, la titular del Juzgado Tercero Local Penal, Nalia Úbeda Obando, emitió el fallo y ahora Oviedo podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.

La abogada y exfiscal, Prado, insistió en que el incidente protagonizado por su colega debió tratarse a nivel de la Policía Nacional, es decir como una posible falta hacia la autoridad.

Por otra parte, dijo que Oviedo en esos hechos también es víctima, porque se le violentaron sus derechos.

Aseveró que “perfectamente” podría aplicarse la Ley 779 contra el oficial que la denunció por obstrucción de funciones.

“Considero que esto es meramente un juicio político, teledirigido y orquestado directamente por el Gobierno, usando su sistema judicial para impactar a la CPDH y tratar de intimidarnos para bajar el nivel de denuncias que día a día acá estamos recibiendo, como denuncias de detenciones ilegales”, aseveró Prado.

El equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) afina detalles del recurso que interpondrán una vez que la judicial dé a conocer la pena que deberá cumplir la defensora de derechos humanos, María Oviedo.

“Nosotros perseguimos que se revoque (fallo) y que se vean todas las arbitrariedades y nulidades”, aseguró Prado, quien ejerce la defensa de su colega y defensora de derechos humanos.

Está previsto que la próxima semana la judicial dé lectura a la sentencia.

Un precedente “totalmente peligroso”

Julio Montenegro, director de la organización Defensores del Pueblo, calificó como un precedente peligroso y preocupante para los profesionales del derecho el fallo de culpabilidad contra Oviedo.

“Es totalmente preocupante y pienso que, a veces por errores, se permite llegar a estos límites. Estamos tratando nosotros de ser como esa voz para remarcar que es peligroso”, valoró Montenegro.

El jurista reforzó su planteamiento recordando otros casos de abogados que en los últimos meses han recibido amenazas por realizar su trabajo como defensores de derechos humanos o han sido agredidos físicamente, como le pasó a él.

“No solamente estamos hablando de la situación de la doctora María Oviedo. Ustedes (periodistas) recordarán que, para septiembre de 2018, de manera circunstancial apareció una moto y me pasó llevando; y estuve cuatro meses y medio con una fractura menor. Yonarqui Martínez (también abogada) tuvo una situación ahí de una amenaza. A la abogada (Aura) Alarcón le fueron sustraídos sus celulares y no ha habido respuesta de las autoridades y entonces este tipo de situaciones para los defensores de derechos humanos es realmente preocupante”, expuso Montenegro.

Irregularidades en juicio

Por otro lado, el abogado emitió una serie de consideraciones que a su entender reflejan que el proceso judicial contra Oviedo estuvo viciado.

Entre las observaciones planteadas por Montenegro destaca la incompetencia de jurisdicción por parte de la jueza Úbeda Obando.

Montenegro señaló que el caso tuvo origen en Masaya, el pasado 26 de julio de 2019, cuando Oviedo acompañó al manifestante excarcelado, Cristhian Fajardo, a quien la Policía de esa ciudad lo citó por la pérdida de una pistola.

En esa ocasión Oviedo reclamó y abofeteó al teniente López porque este presuntamente la empujó.

“No podemos negar que hubo una situación, un ímpetu de parte de la abogada, pero lo que acontece de manera concreta se ubica en el distrito policial de Masaya”, señaló Montenegro.

El abogado explicó que la Ley 952 (Ley de Reforma al Código Penal), señala que los hechos de relevancia deben proceder a la capital solo cuando son “significativos” y de transcendencia nacional.

Montenegro consideró que no hay una trascendencia nacional en el caso de la abogada María Oviedo, porque lo que se denuncia es una supuesta obstrucción de funciones en una estación local de la Policía.

Por tal razón, el caso nunca se debió reconocer a la jueza Úbeda Obando para proceder en la causa, porque tiene una jurisdicción de Managua y el caso se originó en Masaya.

Montenegro también señaló que se debió recusar a la jueza Nalia Úbeda Obando, quien lleva el proceso, porque anteriormente hubo “roces” legales con la abogada Oviedo.

El abogado dijo que los “cruces de palabras” se dieron entre noviembre y diciembre de 2018, cuando María Oviedo llevó la defensa del manifestante Alex Vanegas.

Además, el director del grupo de abogados señaló que el Código Procesal Penal (CPP), contempla que se debe recusar a la jueza o ella debe inhibirse del proceso cuando hay antecedes de enemistad con alguna de las partes en el juicio.

“Los jueces y magistrados deben inhibirse o podrán ser recusados por la siguiente causa: cuando tengan enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos con cualquiera de las partes”, señaló Montenegro, citando el artículo 32, numeral 8, del CPP.

La tercera irregularidad que Montenegro denunció es la falta de argumentos de la Fiscalía a la hora de argumentar la obstrucción de funciones policiales.

“No está claro qué acto estaba impidiendo la abogada María Oviedo. Claro que hay un empujón del oficial, de manera abrupta y la abogada da una respuesta no adecuada, pero no constituye delito alguno”, puntualizó Montenegro.

Finalmente, el abogado de los Defensores del Pueblo dijo que el artículo 460 del CPP señala de manera clara que la obstrucción de funciones debe contemplarse cuando se emplea la intimidación o violencia para impedir u obstruir a una autoridad, funcionario o empleado público, en el cumplimiento o en el acto propio de sus funciones.