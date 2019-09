Partidos respaldan propuesta de reformas, pero piden aclaraciones

Representantes de los partidos políticos en Nicaragua dijeron coincidir con la propuesta de reformas constitucionales y electorales presentada esta semana por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), aunque sugirieron que será necesario aclarar o incorporar aspectos que no están reflejados en el documento divulgado.

Alfredo César, Presidente del Partido Conservador (PC), sostuvo que la Alianza “no tiene incluida ninguna propuesta sobre cómo se financiarían las elecciones y nosotros (el PC) sí tenemos una propuesta específica del financiamiento electoral que debe ser parte esencial de una reforma”.

Para el PC solo las personas naturales nicaragüenses deberían contribuir a las campañas electorales con un máximo de US$1,000 y la lista deberá publicarse en el internet.

“Las personas jurídicas no podrán contribuir ni prestar para las campañas electorales”, sostiene el PC.

Reelección

Además, los conservadores han indicado que los partidos que recibieron reembolso electoral en las últimas elecciones generales, municipales o regionales, pueden recibir un “adelanto del Estado equivalente a la mitad del presupuesto asignado”.

En cuanto a las reformas constitucionales, centradas en prohibir la reelección y asegurar que la presidencia se gane con el 50% más uno de los votos, César dijo que comparten estos puntos.

“Tenemos un 90% de coincidencia con la Alianza, el tema que ellos no tienen incluido es el relacionado al financiamiento. El PC no es parte de la Alianza y ha propuesto una Unidad Opositora entre la Alianza y los partidos opositores, estamos avanzando poco a poco en eso”, expresó.

Por su parte, Léster Flores, secretario nacional de asuntos municipales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que coinciden con la ACJD en “más del 90%”.

“Se podrían señalar algunas diferencias, pero están más vinculadas a cuestiones de forma y no a temas de fondo. Todos perseguimos lo mismo, cambiar el sistema electoral y hacerlo transparente. La propuesta de la Alianza está en la misma línea de lo planteado por el PLC en su iniciativa de reformas a la Constitución Política y a la Ley Electoral”, aseguró Flores.

Personería jurídica

Para Julio González, coordinador político del Partido Restauración Democrática (PRD), la Alianza debe “mejorar” la propuesta de cambios vinculados al otorgamiento de personerías jurídicas y a la acreditación de fiscales para las elecciones.

“Coincidimos en muchas cosas, pero en otras no. El nombramiento de fiscales siempre lo hacemos los partidos, pero los acredita el Consejo Supremo Electoral (CSE), porque es lo correcto. La Alianza quiere que los fiscales los acrediten solo los partidos y punto, pero creemos que, al hacerse solo así, podría generarse un desorden y no lo vemos correcto”, remarcó.

En cuanto a la facilitación en el otorgamiento de las personerías jurídicas, el PRD pide que los aspirantes a organizar un partido político cumplan con tener una cobertura organizativa de un 80% del territorio nacional, es decir, de directivas en los departamentos y municipios.

“Que no den personería solo por el hecho de redactar una escritura de constitución, algo así es lo que han propuesto ellos (la Alianza) y así no lo creemos correcto. Hay que llenar requisitos. Estamos de acuerdo en otorgar personerías para partidos políticos, pero con determinados procedimientos”, observó González.

La ACJD recoge la necesidad de otorgar una independencia de las diputaciones con respecto al partido o alianza, pero para este punto, a juicio de González, se debe establecer un parámetro de control que garantice el orden.

“La Alianza pide suscripción popular, pero no estamos de acuerdo del todo con eso. Muchos diputados no quieren ser subordinados al Partido porque son saltamontes y se da el peligro del transfuguismo político”, mencionó.

Transparencia del CSE

Mientras que Rodolfo Quintana, secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), aseguró que en los temas de reforma constitucional coinciden plenamente con la Alianza Cívica.

Pero en lo referido a “lograr transparencia del Consejo Supremo Electoral creemos que la Alianza debe elaborar más esa propuesta y aclarar para no caer en imprecisiones que le pueden abrir la puerta a Daniel Ortega para enredar el proceso”.

Hay aspectos que presentó la ACJD que para Quintana deben elaborarse mejor o aclararse.

Por ejemplo, si piden flexibilizar los requisitos para constituir partidos políticos, “no sé cuál es la propuesta en sí. ¿Cómo se flexibilizaría? ¿A dónde queremos llegar con eso?”, se preguntó.

A criterio de Quintana, se debe hacer una diferencia conceptual entre el personal electoral, la autoridad electoral, que está formada en el nivel superior por los magistrados del CSE y más abajo por los concejos electorales, municipales y departamentales, y más abajo por el tribunal electoral de mesa, “que son los famosos tres miembros de mesa, que es donde nosotros (CXL) proponemos que se integre a la ciudadanía como tal, que las mesas electorales, presidentes, primer miembro y secretario, sean ciudadanos tomados del padrón”.

Explicó que la Alianza se enfoca más en los fiscales y dice que los fiscales sean nombrados por los partidos políticos, “y esto no me queda claro, porque los fiscales siempre han sido nombrados por los partidos políticos y no son funcionarios electorales, el fiscal es un testigo externo a la autoridad electoral”.

La ACJD propuso cinco reformas constitucionales que son: elecciones anticipadas a todos los niveles, generales, municipales y regionales. Mayoría calificada del 50 % +1 voto para ser electo a la presidencia y si no se alcanza, realizar una segunda vuelta. La no reelección presidencial, la prohibición de sucesión continua para el cónyuge del presidente y la independencia de las diputaciones con respecto al partido o Alianza.

El PLC, el PC, CXL y el PRD han divulgado sus propuestas de reformas y las han compartido con la Alianza Cívica, pero solo CXL pertenece oficialmente a la Alianza.