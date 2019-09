Pintan de azul y blanco las cruces en honor a víctimas de las protestas en Tipitapa

Familiares de Richard Pavon y Hammer García, dos jóvenes que perdieron la vida en Tipitapa durante las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del año pasado, se sumaron este domingo a la jornada azul y blanco con el fin de honrar a las víctimas de la crisis.

También con motivo del inicio del mes patrio, los familiares de las dos víctimas mortales registradas en este municipio en conjunto con miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Movimiento 19 de Abril de Tipitapa realizaron una misa en la Iglesia San José.

Tras participar de la misa, los familiares de Richard Pavon, quien murió a balazos a los 17 años y Hammer García, de 19, fueron a pintar las cruces que colocaron en los lugares donde mataron a sus parientes en el 2018.

La cruz en honor a Richard Pavón está ubicada cerca de la alcaldía de Tipitapa, mientras que la de Hammer García se encuentra en el costado norte de la Iglesia San José.

Los familiares procedieron a limpiar el lugar en el que les dispararon a sus parientes, posteriormente, colocaron la bandera de Nicaragua y pintaron las cruces de azul y blanco.

Mientras se desarrollaba la actividad, varias patrullas asediaron al grupo de manifestantes y parientes de las víctimas.

Mary Cruz, madre de Richard Pavón indicó que se unió a la actividad porque su hijo todavía no recibe justicia, debido a que este caso al igual que el de la mayoría de las personas asesinadas durante de las protestas no ha sido investigada por las autoridades nicaragüenses.

La madre de Richard Pavón además señaló que su hijo era un estudiante de quinto año y las fiestas patrias para ella siempre serán celebradas bajo luto.

“Mi hijo era estudiante de quinto año cuando fue asesinado, para mí siempre va a ser estudiante y en este mes que inician las fiestas patrias van a celebrarse bajo luto porque él no pudo terminar su quinto año, por siempre será estudiante. Me siento triste porque mi hijo el próximo mes cumpliría 19 años, entonces, para mí no hay ni perdón, ni olvido, no hay nada que celebrar”, aseveró Mary Cruz.

Ivania Álvarez, miembro del Movimiento 19 de Abril de Tipitapa y de la UNAB, afirmó que esta actividad es parte de la jornada azul y blanco que estarán desarrollando a lo largo del mes de septiembre.

“Sintiéndonos orgullosos de nuestros colores azul y blanco y para que en Nicaragua nunca más se derrame sangre por colores de partidos políticos hemos iniciado esta jornada azul y blanco en Tipitapa, embanderando las cruces de las primeras víctimas de la represión gubernamental”, explicó Álvarez.