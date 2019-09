Embajada de Estados Unidos en Managua llama a ciudadanos a evitar estafas

La Embajada de Estados Unidos en Managua llamó este domingo a los nicaragüenses a “evitar estafas” fuera de las instalaciones de su consulado.

“¡Alerta! No hay empleados de la embajada brindando servicios fuera de nuestras instalaciones. Únicamente una entrevista con el oficial consular determinará si usted califica o no para una visa de no inmigrante. #EvitaEstafas #TuVisaTuTramite”, escribió la embajada en su página oficial de Facebook.

La embajada de Estados Unidos en Managua aclaró a El Nuevo Diario que esta alerta no se debe a que se haya registrado una situación inusual si no que es parte de una campaña para proteger a los solicitantes de visas. “Esta campaña no responde a algo específico. Es bueno tener presente que el fraude ocurre en todo el mundo. La campaña es una decisión que se tomó, porque sabemos que hay mucho interés en el proceso de las visas y queremos proteger a nuestros solicitantes”, dijo una porta voz de la embajada.

En distintas ocasiones la embajada de Estados Unidos en Managua ha manifestado que para solicitar una visa de no inmigrante primeramente se debe llenar un formulario en el sitio web oficial del consulado, para luego asistir a una cita con el oficial consular.

En noviembre de 2117, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua alertó a la población sobre no dejarse engañar en las redes sociales con falsos anuncios de lotería de visas. En esa ocasión el consulado estadounidense advirtió que personas utilizaban las redes para cobrar determinada cantidad de dinero por la lotería de visas.

En 2016 la embajada estadunidense también alertó sobre un grupo de estafadores que se hacían pasar como gestores de un programa de visas para excombatientes y sus familias.

En esa ocasión la embajada señaló a través de una nota de prensa que ni la embajada, ni ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos tienen un programa de asistencia dirigido a excombatientes de conflictos armados en Nicaragua. En mayo de 2015 el consulado estadounidense en Managua advirtió que quienes presenten documentos falsos durante la solicitud de visas, recibirán una sanción de por vida que les impedirá entrar a ese país norteamericano.

En esa ocasión la embajada informó que había personas vendiendo documentos falsos como constancias laborales y salariales. Sin embargo, destacó que el consulado de Estados Unidos cuenta con procesos certeros para verificar documentos.