Avilés: Jamás lograrán dividirnos

“Jamás lograrán dividirnos como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales que hacían llamados a nuestros soldados para abrir la posibilidad de hacer un golpe de Estado contra el Gobierno legítimamente constituido. Son los mismos que presionaban para que cumpliéramos misiones que no eran de nuestra competencia, ignorando las leyes de la República, pretendían armar una guerra entre hermanos”, dijo el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, en su discurso por el 40 aniversario de fundación de la institución, este lunes por la noche.

Avilés señaló que el Ejército “jamás” caerá en acciones al margen de la ley y que desde el inicio de la crisis sociopolítica, en abril de 2018, la institución castrense mantuvo una posición de promover la paz.

“El Ejército de Nicaragua no ha hecho nada para llevar a nuestro país a la grave crisis que se llevó desde abril del año pasado. El Ejército de Nicaragua no ha hecho nada para agravarla, no haremos nada para que nuestras acciones nos arrastren a una guerra, porque quienes la vivimos jamás la queremos. Nuestra posición desde el 21 de abril de 2018 ha sido de respaldo, que nos permita a la nación estar con estabilidad, tranquilidad, desarrollo económico, bienestar y siempre estar en paz”, dijo Avilés.

El presidente Daniel Ortega presidió el acto de conmemoración del 40 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, el lunes en la noche.

El mandatario afirmó que el Ejército “es un factor de estabilidad y de equilibrio para que el pueblo pueda progresar, que vio sacudida de forma brutal en abril del año pasado”.

Medallas a EE. UU. Y venezuela

Ortega y Avilés entregaron la medalla conmemorativa del 40 aniversario del Ejército de Nicaragua a militares extranjeros, entre los que destacaron Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, y el teniente coronel William R. Hogan, representante del Comando Sur de Estados Unidos.

Padrino López es un militar venezolano sancionado por Estados Unidos.

También condecoró con la máxima distinción a militares de Rusia, México, Guatemala, Honduras, Taiwán, República Dominicana y El Salvador.

En el acto fueron ascendidos al grado de general de brigada a los coroneles Genaro Rosendo Betanco Romero, Julio Modesto Rodríguez Balladares y Manuel Salvador Gaitán.

Servicio

El Ejército de Nicaragua nació luchando para “tener patria y libertad”, un sentimiento heredado del general Agusto C. Sandino, quien un 2 de septiembre de 1927 fundó al Ejército Defensor de la Soberanía, destacó Avilés.

“Largos años de sacrificios fue el camino para alcanzar el triunfo de la Revolución, difíciles y sacrificados fueron también los años 80 para defender nuestra patria de una agresión que nos fue impuesta, en esas circunstancias nacimos y nos venimos construyendo en una institución altamente patriótica, digna valiente y disciplinada”, expresó.

Dijo que los soldados, pilotos y marineros, en cumplimiento de la “sagrada misión” que se le ha encomendado constitucionalmente al Ejército, han patrullado, volado y navegados toda la geografía nacional “garantizando con firmeza y valentía la protección de nuestra frontera terrestre, marítima y el control de nuestro espacio aéreo, ejerciendo soberanía y haciendo valer la ley nicaragüense”.

Precisó que las tropas terrestres han realizado 12 millones de actividades operativas, la Fuerza Aérea ha cumplido 87,000 horas de vuelo y la Fuerza Naval ha navegado casi dos millones de millas para garantizar la soberanía y seguridad nacional.

Avilés dijo que esas cifras son muestras claras del nivel de patriotismo de los miembros del Ejército de Nicaragua. “Todo por la patria, pesando siempre en el bienestar de los nicaragüenses”.

Destacó que la Seguridad Nacional es una condición permanente de soberanía, independencia e integridad del territorio, “es la existencia y permanencia del Estado y sus instituciones, es tener estabilidad y paz”, mencionó.

2018

En el año 2018, el Ejército pasó a reforzar el primer anillo de la seguridad del país, como parte de una estrategia para salvaguardas puntos estratégicos durante la crisis que azotó al país.

Se reforzó la vigilancia de 200 objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país, “lo hicimos para evitar daños irreparables a la economía, para mantener las reservas de alimentos, las medicinas, para mantener el pleno funcionamiento de los sistemas energéticos, consumo de agua y comunicaciones, consumos a los que tiene derecho el pueblo”, precisó.

Al mismo tiempo, esa medida incluyó el redoblamiento de la vigilancia de las zonas fronterizas del país, la protección de las fronteras terrestres, marítimas y el control del espacio aéreo.

“Con eso fortalecimos la estrategia de ‘Estado de muro de contención’, con el objetivo de evitar la pérdida de la seguridad de nuestra patria”, sostuvo el general Avilés.

Seguridad

Aseguró que Nicaragua es el país más seguro de la región, porque es donde más se evita, por las operaciones del Ejército, el paso de drogas.

Nicaragua es el país más seguro porque “somos los que más rechazamos migrantes ilegales, el más seguro, porque no tenemos carteles del narcotráfico ni del crimen organizado, porque no existen pistas clandestinas para recepcionar drogas, porque no somos bodegas del narcotráfico”, enfatizó.

Recalcó también que la operatividad del Ejército es eficiente porque “no permitimos la incursión de maras ni de terroristas a nuestro territorio”.

Desde el año 2000 a la fecha, la institución castrense del país ha logrado incautar 187,648 kilogramos de drogas.

“Anualmente, según estimaciones de agencias especializadas, desviamos y evitamos que circulen por el país unas 700 toneladas de cocaína”, mencionó Avilés.

Desde la estrategia nacional del ‘Muro de contención’, señaló Avilés, en los últimos años la entidad militar ha contribuido a retener y rechazar a más de 70,000 migrantes ilegales procedente, en su inmensa mayoría, de países del Medio Oriente, África y Asia.

Asistencia al sector productivo

La Fuerza Naval ha contribuido a la certificación internacional de cinco puertos nicaragüenses, ahora reconocidos por su seguridad.

El Ejército ha realizado más de cuatro millones de sondeos a embarcaciones de todo tipo y colaborado en el arribo y tránsito de 7,500 buques mercantes y cruceros que transportaban millones de toneladas de carga y miles de turistas.

Además, el Ejército también ha respaldado al sector productivo del país con un plan permanente de seguridad en el campo, que ha permitido trabajar con seguridad a los campesinos, productores ganaderos, caficultores y transportistas.

Desde 1990 la institución logró desarticular 109 expresiones delincuenciales, incautando 3,223 armas de fuego y se recuperaron 25,000 semovientes que fueron entregados a sus legítimos dueños.

“Hemos desaparecido de las zonas rurales los secuestros, asaltos y extorsiones”, señalo el general Avilés.

Aseguró que los campesinos y productores son testigos fieles del esfuerzo de los miembros del Ejército de Nicaragua.

También a lo largo de estos años, se han destruido más de un millón de plantas de marihuana.

Destacó que en coordinación con las Fuerzas Armadas de Honduras se han realizado 13 operaciones bajo el plan “Sandino-Morazán”, que ha contribuido a fortalecer la seguridad en la frontera.

Protección

El general Avilés aseguró que, en los 40 años de existencia del Ejército de Nicaragua, la protección de los pobladores ante situaciones de desastres naturales ha sido una tarea de primer orden y se han logrado capacitar a cuatro millones de personas.

“Tenemos un plan actualizado ante desastres y estamos fortalecidos capacidades de defensa. Se han realizado más de 6,000 simulacros ante desastres, que permitieron capacitar a los pobladores”, refirió.

En los últimos años, el Ejército, rescató a más de 36,000 personas en riegos de perder sus vidas.

“Arriesgar nuestra vida por nuestro pueblo, es amar a la patria, por eso decimos siempre: ‘Todo por la patria. Apoyamos a nuestro pueblo ante múltiples operaciones’. Todo por la patria significa tareas de apoyo a la población, el Ejército de Nicaragua es el mismo pueblo uniformado, trabajando en su propio beneficio”, enfatizó.

Además, los efectivos de la institución castrense han participado en 4,000 jornadas de salud, abatizando más de 2.5 millones de viviendas y vacunados a 350,000 niños, realizando 350,000 consultas médicas a los pobladores de distintas edades.

El cuerpo de ingenieros construcción del Ejército reparó hasta fecha más de 5,000 caminos en beneficio de pobladores y productores.

Medioambiente

“Para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional”, aseguró Avilés.

En este aspecto, los efectivos de la entidad contribuyeron a sofocar 3,319 incendios con el Batallón Ecológico, manteniendo tareas de protección de reservas naturales y áreas protegidas.

Los militares han sembrado más de un millón de árboles de distintas especies.

“El incendio de Indio-Maíz (en 2018) es el que ha significado el más grande y complejo reto, donde participaron con firmeza y valentía 1,500 efectivos militares acompañados de 168 comunitarios y con el apoyo solidario de México, Honduras y El Salvador, quienes nos facilitaron helicópteros para combatir el incendio”, reconoció el comandante en jefe del Ejército.

Equipos

En los últimos años la entidad militar ha incorporado 361 vehículos entre ligeros, pesados y especiales.

“Adquirimos y pusimos en operación las primeras dos corbetas en la historia de la Fuerza Naval, conformamos el segundo batallón de tropas navales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, mencionó Avilés.

El Ejército potenció cinco lanchas interceptoras y 17 lanchas rápidas capturadas al narcotráfico y acondicionó dos buques para fortalecer la vigilancia en las aguas del mar Pacífico.

“Con apoyo de la Federación de Rusia construimos el centro de formación y tripulación y especialistas comandante Raúl Venerio y el taller de reparación y mantenimiento de aviones y el laboratorio de combustible de la Fuerza Aérea.

Fortalecimos y modernizamos el centro de operaciones de desastre de nuestra Defensa Civil, incrementando de manera significativa el sistema de comunicaciones de emergencia”, precisó.

El Ejército también construyó el Centro Regional de Capacitación Medio Ambiental y Forestal. “Construimos y pusimos en funcionamiento el centro de simulares para la educación médica en Nicaragua, con 225 simulares con tecnología de última generación”, destacó.

Avilés aseguró que la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad y, sobre todo, la paz, son condiciones indispensables para el desarrollo nacional.

“Todos los nicaragüenses debemos aportar a estas condiciones para transitar nuevamente por el camino del crecimiento y la prosperidad”, expresó.