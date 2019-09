Policía niega permiso para caminata a médicos de Nicaragua

La Unidad Médica Nicaragüense denunció este martes que la Policía Nacional les rechazó una carta en la que solicitaban permiso para efectuar una caminata el próximo 10 de septiembre en Managua.

“En la Policía no nos quisieron recibir y nos negaron de forma verbal el derecho a marcha y concentración, con esta actitud se viola el artículo 52 de la Constitución porque ninguna autoridad nos quiere dar siquiera el derecho de petición y se viola el artículo 54 que contempla el derecho a marcha y concentración”, manifestó la Unidad Médica Nicaragüense a través de un video publicado en las redes sociales.

La caminata denominada “Unidos por la Justicia y la Paz de Nicaragua” en la que participarían médicos y trabajadores de la salud, estaba programada para las dos de la tarde del próximo martes 10 de septiembre y tenía como punto de concentración la rotonda Centroamérica para luego dirigirse hacia a la plaza Las Victorias, donde culminaría.

En la carta que los médicos pretendían entregar a las autoridades policiales se especificaba la ruta de la concentración y se pedía el resguardo de la Policía como establece la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional y los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua. Pese a que en marzo de este año durante las negociaciones del diálogo el Gobierno de Nicaragua se comprometió a respetar los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales, la Policía Nacional mantiene prohibida cualquier tipo de manifestación antigubernamental, una medida que rige desde septiembre del año pasado, cuando la institución amenazó con procesar y encarcelar a los que participaran y promovieran las protestas.

“Con esto estamos nuevamente en un estado de sitio no declarado, no sabemos a dónde vamos a recurrir, no tenemos futuro en este país, el gobierno debe de decirnos que es lo que sigue”, reiteró Unidad Médica Nicaragüense. Este martes la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) también convocó a una gran marcha nacional para el próximo 21 de septiembre, con el fin de exigir la libertad de todas las personas que aún permanecen detenidas por haber participado en las protestas antigubernamentales.

De acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al menos 120 personas aún permanecen encarceladas por estar vinculadas a las protestas sociales que estallaron en abril del año pasado.