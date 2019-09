Alcaldía de Managua tiene déficit de C$250 millones

Un informe del segundo trimestre del 2019 de la Alcaldía de Managua muestra una marcada diferencia entre ingresos y egresos, con un déficit equivalente a 27.6%.

Según el informe del trimestre abril-junio, los costos de operación o egresos totales de la municipalidad capitalina alcanzaron los C$905.47 millones, mientras los ingresos recaudados, ordinarios y extraordinarios, sumaron C$655.2 millones, lo que muestra un déficit de C$250.2 millones.

La Alcaldía de Managua no es rentable este año, explicó la concejal Ileana García, jefa de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Concejo Municipal y miembro de la comisión de presupuesto y finanzas de la municipalidad.

“La recaudación del 2019 tiene niveles muy bajos y no se logró cubrir los gastos; esto, definitivamente está ligado a la crisis socioeconómica. Muchos no están pagando, mientras hay negocios que ya cerraron. Eso ha afectado los ingresos municipales, y a pesar de eso no se ha modificado el Plan de Inversión Anual (PIA) y se están redirigiendo recursos del gobierno central para cubrir la falta de recursos”, afirmó García.

Haciendo un comparativo con el mismo período del 2018, la recaudación por ingresos ordinarios y extraordinarios fue de C$915.8 millones, con egresos de 749.4 millones, un superávit de C$166.4 millones.

“A este ritmo, considero que el futuro para las recaudaciones para el tercer trimestre no se levantarán y posiblemente caigan más”, comentó García.

La Alcaldía de Managua informó que este año iniciará el proyecto de ampliación de la pista Juan Pablo II, el más grande de la municipalidad, que se realizaría con préstamos del Banco Europeo Internacional (BEI) por US$136 millones y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$105.47 millones, más una contraparte del Estado de Nicaragua de US$33 millones.

El Plan de Inversión Anual 2019 (PIA) tiene previsto C$1,000 millones destinados al proyecto de ampliación, aunque la concejal García recordó que hubo un intento de emitir bonos por US$33 millones, “pero la municipalidad en este momento no tiene capacidad de tener un aval, por su déficit, y evidentemente los inversionistas no están interesados en los riesgos financieros”.

En la sesión municipal de agosto se determinó que será el gobierno central, a través de Hacienda y Crédito Público el que buscará el financiamiento para cubrir ese gasto.