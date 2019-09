Azucena Castillo: Sandinistas se molestan por los planteamientos técnicos que hago

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo dijo este jueves que los legisladores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) intentan sacarla de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional porque les molestan sus planteamientos teóricos.

Los diputados sandinistas miembros de la Comisión Económica presentaron a la junta directiva de la Asamblea Nacional una carta protestando contra Azucena Castillo, a quien señalan de mantener posiciones “incoherentes” al oponerse a todas la iniciativas que desde mayo del año pasado son presentadas por ese órgano parlamentario.

Diputados opositores temen que por esta queja, Azucena Castillo sea expulsada de dicha comisión.

"Yo sigo en la Comisión, se presentó una carta de protesta, pero no se me ha notificado que haya dejado de ser miembro. El próximo martes estaré en la reunión de la Comisión. Entiendo que ellos (los sandinistas) se molesten por los planteamientos técnicos que hago y debe quedar claro que los votos razonados en contra de las iniciativas del gobierno son del PLC, de la bancada del PLC y no de carácter personal", explicó Azucena Castillo.

Por su parte, Walmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, confirmó que remitieron a la junta directiva la carta de queja contra Azucena Castillo, pero recalcó que los miembros de dicha comisión no están facultados para expulsarla y que le corresponde a la directiva de la Asamblea decidir sobre el caso.

"Respeto a la diputada (Azucena Castillo) es una persona de la tercera edad y respeto sus canas, pero la queja consiste en que no se puede estar siendo incoherente al momento de oponerse a los dictámenes de la Comisión. Uno no puede estar oponiéndose a todo, solo porque se dice opositor, solo porque no quieren al Gobierno, hay que ser serios y coherentes", señaló Walmaro Gutiérrez.

El diputado Jimmy Blandón, jefe de bancada del PLC, explicó que es facultad de los partidos políticos decidir a quién ponen o quitan de una comisión.

"Azucena Castillo tiene todo el respaldo del PLC, pero la directiva de la Asamblea no ha dispuesto nada al respecto. El procedimiento indica que la directiva debe informar a la bancada sobre ese tipo de casos, pero no hay nada oficial todavía ", indicó Blandón.

Por su parte el legislador Mario Asensio, jefe de la bancada Gran Unidad Liberal (GUL) que agrupa diputados de ALN, APRE y PLI, dijo que en una reunión de la directiva realizada la semana pasada, se abordó el tema de la queja contra Azucena Castillo, aclarándose que es potestad de cada partido decidir a quien ponen o quitan de una comisión parlamentaria.