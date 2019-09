Manifestantes demandan al gobierno la entrega de partida presupuestaria a la UCA

Unos veinte manifestantes promovieron un piquete exprés la mañana del lunes dentro de la catedral de Managua para demandar al gobierno la entrega completa de la asignación presupuestaria a la UCA, luego de que se redujo en enero de este año.

Con dos banderas de Nicaragua, globos, pitos y una manta que decía “Echemos el miedo en la mochila y salvemos Nicaragua. Somos estudiantes, no delincuentes”, los manifestantes, con el rostro cubierto, recorrieron el patio de la catedral.

Gritaron consignas como “El 6% no es un capricho, es un derecho”, “Viva Nicaragua libertad” y “Libertad para los manifestantes presos”.

Uno de los manifestantes se identificó como Juan, afirmó que la protesta la organizó el Movimiento de Defensa Estudiantil, que es un grupo de 34 personas.

En el movimiento hay estudiantes de todas las universidades que expulsaron de sus centros de estudio, señaló el manifestante.

“Logramos entrar a la catedral, tuvimos problemas con la policía, nos tomaron fotos pero ingresamos. Protestamos para que devuelvan (la partida presupuestaria) del 6% que le corresponde a la UCA para la gestión de becas”, dijo un manifestante antes de iniciar la protesta.

El protestante señaló que miles de alumnos no regresan a estudiar a esa universidad porque no tienen becas y por su bajo nivel económico no pueden costear sus estudios.

Otro manifestante, que no se identificó, dijo que se dirigieron a la catedral para evitar arrestos y heridos, ya que en el templo se sienten seguros de la policía.

“Nosotros íbamos a empezar (a protestar) desde la plaza de las Victorias hasta la UCA, el lunes fuimos a notificar a la policía que hoy íbamos a marchar pero no nos dieron una respuesta por escrito”, señaló el manifestante.

A la protesta también se unieron unas diez personas que dicen apoyar a los manifestantes.

La convocatoria

Según un comunicado que circuló en las redes sociales, la convocatoria de la marcha tenía como objetivo exigir el desembolso de la reducción presupuestaria a la UCA, que anunció en enero de este año el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Aunque esa sería la demanda de los estudiantes, las autoridades de la UCA no se pronunciaron sobre dicha convocatoria ni confirmaron que las personas que compartían el llamado en redes sociales eran estudiantes de dicha universidad.

Desde horas muy tempranas El Nuevo Diario constató que una fuerte presencia policial se ubicó frente a la UCA, en la rotonda Rubén Darío, plaza de las Victorias y en la rotonda Jean Paul Genie, en la carretera a Masaya.

En esos lugares se mantienen cordones policiales, los oficiales están fuertemente armados y hacían uso de la técnica canina.

Recorte de la UCA

A inicios de diciembre pasado, durante un acto presidido por el presidente Daniel Ortega, Luis Andino, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua UNEN, manifestó que esa organización solicitaría a los diputados de la Asamblea Nacional que excluya a la UCA de la partida del 6% que se entrega anualmente en el Presupuesto General de la República.

Posterior, la Compañía de Jesús en Centroamérica expresó el 8 de enero del 2019 su preocupación porque la asignación del 6% del Presupuesto de la República, que por ley le entregan anualmente UCA, fue reducida sustancialmente para este año.

La autoridades informaron que la reducción del fondo que le da el Estado, por ley, es de C$67,349,764.4 para este año, equivalente a 26% menos de lo asignado en 2018.

En enero, José Alberto Idiáquez, rector de la universidad jesuita, explicó a El Nuevo Diario, que unos 2,083 estudiantes de reingreso que gozan de algún tipo de beca serían afectados; y también, producto del recorte, la universidad se vería obligada a suspender la aprobación de al menos 600 nuevas solicitudes.