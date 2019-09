Tres representantes de CxL denuncian agresión policial

Representantes del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), denunciaron que la mañana del lunes, agentes de la Policía Nacional persiguieron y agredieron a tres personas de su organización.

Rodolfo Quintana, secretario general del partido; Milagros Raquel González Ortega, presidenta del Distrito III por CxL; y Salvador Aguilar, se concentraron en la Universidad Centroamericana (UCA) por la convocatoria de una protesta que se programó para la mañana.

Al no realizarse la actividad, los tres sujetos salieron con una bandera de Nicaragua en la mano, abordaron su auto y un motorizado les siguió por un buen momento, según relató Quintana.

A la persecución que les daba el motorizado se les unió patrullas de la Policía Nacional que se dirigieron detrás del auto hasta la sede del partido CxL, en residencial los Robles.

Los representantes del partido denunciaron que agentes de la policía golpearon a las tres personas y capturaron a Milagros Raquel González Ortega, a quien liberaron tiempo después.

"Fue a eso de las 10:15 a.m. cuando bajamos del vehículo, tratamos de entrar a la sede del partido, ahí nos rodearon. Como tratábamos de lanzar los teléfonos al interior para que no nos lo quitaran, dos mujeres policías me agarraron del cuello y me ahorcaron", denunció González Ortega.

La joven dijo que la golpearon en varias partes de su cuerpo, la montaron en la patrulla y la liberaron tiempo después.

"Me arrastraron y luego me llevaron (en la patrulla) al avanzar una cuadra, ahí comenzaron a interrogarme y me dijeron que por personas como yo estaba mal el país. Me dijeron que debía darme vergüenza de llevar el apellido del comandante", dijo González Ortega.

Por su parte, Quintana dijo que trataron de quitarle el teléfono, en ese momento lo golpearon junto a Salvador Aguilar, un hombre que les acompañaba.

"Eran como 16 patrullas y motorizados las que nos seguían y nos atacaron con lujo de violencia frente a la sede del partido. Me logré escapar porque salí por la ventana del vehículo", dijo Quintana, agregando que Aguilar tiene golpes por todo el cuerpo.

La presidenta nacional de CxL, Kitty Monterrey, dijo que este caso lo denunciarán ante las organizaciones internacionales y lamentó que la policía golpee a ciudadanos que demandan el respeto de sus derechos constitucionales.

Desde horas muy tempranas, una fuerte presencia policial se ubicó frente a la UCA, en la rotonda Rubén Darío, plaza de las Victorias y en la rotonda Jean Paul Genie, en la carretera a Masaya; tras la convocatoria de una protesta en esos lugares.