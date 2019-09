Periodistas de Nicaragua exigen la restitución de las libertades públicas

El Foro de Periodistas Independientes de Nicaragua demandó la tarde del lunes la restitución de las libertades públicas y la suspensión del estado policíaco en este país.

Las demandas se expusieron en una conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, a propósito del Día Internacional del Periodista, que se celebra cada 8 septiembre.

El periodista Miguel Mora, excarcelado en junio pasado, dio lectura a un pronunciamiento firmado por los Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN), Periodistas y Escritores (PEN), la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, reporteros, columnistas, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, blogueros y corresponsales, directores y propietarios de medios locales, nacionales y por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

En el documento los periodistas expresaron que la libertad de expresión y de prensa son la base fundamental para desarrollar cualquier proceso de democratización en Nicaragua, por lo que consideraron que es “indispensable el respeto a los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Nicaragua”.

El director de El Nuevo Diario, Douglas Carcache, quien participó de la presentación de las demandas del Foro de Periodistas Independientes, expresó que en este período de crisis el periodismo sufre “represión” estatal porque está informando mejor.

“Aquí (en Nicaragua) se han cometido violaciones graves a derechos humanos contra la población que no se supieran con esos detalles si no hubiera este periodismo independiente, por eso es que han querido cerrar todos los medios para tapar la realidad, o sea el régimen ha querido que todo esto quede oculto y el periodismo independiente es el que ha expuesto todo esto no solo dentro sino fuera del país”, afirmó Carcache.

Agregó que ejercer ese derecho a informar es la razón por la que a los medios de comunicación independientes los han querido “callar y cerrar”.

No obstante, advirtió que van a “informar hasta el último momento, con papel o sin papel, en la web, en lo digital, a cómo sea, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que merece la población (…) La libertad de prensa y la libertad de expresión son fundamentales para que en este país se pueda construir un sistema verdaderamente democrático”.

LIBERTAD DE PRENSA

En el Foro, los periodistas aprovecharon para denunciar que en el último año les ha tocado ejercer su profesión en un “duro camino”, que ha dejado como resultado a un reportero asesinado, Ángel Gahona (q.e.p.d); el encarcelamiento durante 172 días de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, por denunciar violaciones a derechos humanos; además de las amenazas, persecución, robos de equipo y retención ilegal de materias primas de diarios de circulación nacional.

A una sola voz, los periodistas críticos del Gobierno de Nicaragua demandaron la inmediata devolución de bienes y propiedades de los medios allanados y confiscados, tales como: Canal 100% Noticias, dirigido por Miguel Mora, y las oficinas de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, y los medios Confidencial y Niú, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Además, exigieron que el Gobierno de Nicaragua cumpla el acuerdo que suscribió en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

También demandaron garantías y condiciones necesarias para que los más de 70 periodistas que se encuentran en el exilio puedan retornar de forma segura al territorio nicaragüense.

“Que cese de inmediato la intimidación y amenaza provenientes de la policía o de los grupos parapoliciales que aún operan impunemente en el país”, exigen los periodistas y comunicadores en la misiva.

El gremio de periodistas exigió que se cierren definitivamente los casos judiciales que el Estado de Nicaragua levantó contra Pineda y Mora.

BLOQUEO

En cuanto a la retención ilegal de materias primas propiedad de medios impresos de circulación nacional, que mantiene retenidos la Dirección General de Aduanas (DGA), el Foro de Periodistas denunció que es “un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho constitucional de la ciudadanía a ser debidamente informada”.

Agregaron que también existen equipos de televisión de canales independientes que se encuentran retenidos por esa institución.

Por lo cual, exigieron a las autoridades que cumplan la Ley y la Constitución Política de Nicaragua, referente al derecho que tienen los medios de comunicación a informar y los nicaragüenses a ser informados.

Los periodistas demandaron que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) se apegue al cumplimiento estricto de la “Ley de Telecomunicaciones y Correos” y proceda solamente en los asuntos técnicos y administrativos relacionados al espectro eléctrico.

“Que se abstenga de ordenar e intervenir en asuntos relacionados a la producción y difusión de contenidos de los medios de comunicación independientes”, señala el documento.

AGRESIONES

Los comunicadores y periodistas denunciaron el hostigamiento de medios de comunicación independientes como: Radio Darío, de León; El Nuevo Diario; Radio Corporación; La Prensa; Trinchera de la Noticia; NOTIMATV, en Matagalpa.

“Consideramos repudiable los hechos ocurridos el pasado sábado, 7 de septiembre, contra Radio Darío, su director y su equipo periodístico, pintas en las paredes, difusión de mensajes de odio y amenazas de muerte (…). Aníbal Toruño tiene el derecho humano de regresar a vivir a su hogar y Radio Darío tiene el derecho a operar con toda la normalidad posible. Exigimos que se respete la integridad física de Aníbal Toruño, de todo el personal de Radio Darío y de sus instalaciones”, señalaron.

Asimismo, pidieron que el Estado de Nicaragua cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas encarcelados, agredidos, amenazados y despojados de los medios que les permitían desarrollar su labor.

El gremio de periodistas que aglutina el Foro sostuvo que se ha “mantenido firme en nuestro compromiso por informar apegados a la verdad y bajo los principios éticos de la práctica periodística, manteniendo la autonomía y no siendo objetos de manipulación de cualquier tipo de poder, sean de carácter económico, político o de cualquier otra índole. ¡No aceptamos la censura y nunca nos someteremos a ella!”.