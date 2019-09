Pintan amenazas en casas de dos opositores en San Jorge, Rivas

Desconocidos pintaron amenazas en las casas de dos opositores al Gobierno de Nicaragua en la madrugada del lunes en el municipio de San Jorge, departamento de Rivas.

Una de las viviendas que rayaron pertenece a Gilma Zamora Tijerino, quien trabajó como exconcejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Un papel que colocaron en los portones del costado oeste del domicilio de Zamora Tijerino señala textualmente “Conocemos tus movimientos, plomo, plomo, plomo”.

Acompañaron los mensajes con imágenes de calaveras y figuras de armas de fuego.

Una segunda papeleta dice “Te tenemos ubicada y sabemos quienes se reúnen aquí”.

El papel también tiene dibujos de un rifle que acompaña las amenazas.

Según Zamora Tijerino, las pintas y las papeletas las colocaron en horas de la madrugada.

Las notó con sorpresa a las seis de la mañana, después de abrir las puertas de su casa para iniciar sus labores.

"Parece que quienes hicieron esas pintas andaban nerviosos porque en el portón principal de la casa en vez de poner 'Plomo Gilma', dejaron un mensaje que dice 'blomo gilmo'", comentó.

Añadió que las pintas se las hicieron debido a que ella y su hija, de 23 años, participaron en las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018.

Dijo que en San Jorge la conocen como opositora al gobierno.

"A mi también me visitan amigos sandinistas y opositores. Creo que la visita de estos últimos los incomodó. Ciertamente esos mensajes no me atemorizan pero me preocupa que puedan afectar a mi mamá Graciela Tijerino, quien tiene 94 años", relató.

Dijo que su mamá fungió como vicealcaldesa de San Jorge a finales de la década de los noventas y que si le sucede algo responsabilizará a quienes orientan colocar las pintas en su casa.

Otra vivienda que amaneció con mensajes amenazantes es la de Nidya López, pero las amenazas se dirigieron contra su hermano Francisco López.

En la pared de la entrada a la casa colocaron con pintura la leyenda "Plomo Francisco López".

También dejaron papeletas con mensajes similares a los que se colocaron en la casa de Zamora Tijerino.

Según Francisco López, dichas pintas y mensajes se deben a que él protestó contra el gobierno y mostró su respaldo al movimiento Azul y Blanco.

"Con estas pintas buscan como atemorizar para que no continúe manifestándome en contra del gobierno, incluso por la redes sociales me amenazan. Pero, para mí esas acciones no me generan temor", concluyó López.

Dijo que todos los días visita a su hermana y que por esa razón colocaron las pintas en la casa de su familiar.