Víctima de femicidio frustrado no quiere saber nada de celular ni redes sociales

La sobreviviente de femicidio, Seylit Parrales, de 26 años, afirmó que está viviendo una pesadilla en su propia casa, lugar donde su expareja Yerol Álvarez, de 29 intentó arrebatarle la vida y por eso siente miedo de usar nuevamente un teléfono celular o ingresar a las redes sociales, porque por dichos medios conoció a quien intentó quitarle la vida.

La sobreviviente tampoco desea ver el video que circuló cuando este la atacó.

“Tengo miedo que (Yerol) le diga a alguien que se contacte conmigo o de volver a encontrarme en mi vida a alguien como él otra vez”, reveló Seylit.

La mujer tiene 15 días de haber sido dada de alta del hospital y a pesar de que manifiesta sentirse bien, cree que en cualquier momento volverá su verdugo o enviará a alguien a hacerle daño a ella, a sus hijos y demás familiares.

“Porque después de que me hizo esto (el ataque con una navaja) a mí, él (Yerol) me dijo que se lo iba a hacer a la niña y a mi mamá”, reveló Parrales.

“No sé si en su mente tendrá planeado mandar a alguien a hacerle algo a mis hijos. Tengo miedo”, expresó.

Levantan muro por seguridad

La familia de Seylit pretende la seguridad de la vivienda y que su hija se sienta un poco más tranquila, por lo cual decidieron construir un muro en el frente de la vivienda.

“A veces estoy comiendo y escucho que la puerta por donde se metió él (Yerol) se mueve o si suena algo de ese lado, yo me pongo nerviosa. Me imagino que viene otra vez”, expresó Seylit.

“Él me amenazaba por llamadas (telefónicas) y mensajes y me dijo que ya había pensado en meterme un cuchillo en la garganta. Con solo recordarlo me pongo nerviosa, por eso le digo a mi mamá que no me deje sola”, contó.

Organismos defensores de mujeres han manifestado su preocupación ante esta situación, pues las estadísticas indican que 96 mujeres han vivido violencia a manos de hombres entre enero y agosto en Nicaragua, 44 de estas han muerto y 52 han sido víctimas de femicidio frustrado.

“Es un drama muy fuerte para la vida de ella (Seylit), sus hijos y de todos los que están alrededor de ella. Claro que es más duro para quien lo vivió en carne propia y para los hijos que fueron testigos”, comentó Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Agregó que este trauma lo viven todas las mujeres que han sobrevivido a un femicidio. La mayoría de estas víctimas, manifiesta, han denunciado ante las autoridades los distintos tipos de violencias con anticipación al ataque.

Dicho proceso debe de enfrentarse con un seguimiento especializado, recomendó Flores.