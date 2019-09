Policía golpea a mujer opositora

Dos miembros del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) fueron perseguidos por una decena de patrullas y luego agredidos por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), este lunes, quedando en videos la forma violenta con que agredieron a una mujer por el hecho de haber pasado saludado con la mano a jóvenes que protestaban en la Universidad Centroamericana (UCA).

A las 10:15 a.m., Rodolfo Quintana, secretario general de CxL, y Milagros Raquel González Ortega, presidenta del Distrito III del mismo partido, pasaron por el recinto de la UCA saludando a estudiantes que protestaban dentro del campus. En el vehículo llevaban una bandera azul y blanco y sonaban la canción “¡Que vivan los estudiantes!”, motivos por los que un civil a bordo de una moto trató de detenerlos en la rotonda Rubén Darío y al no poder, al menos, 10 patrullas policiales empezaron a perseguirlos.

La pareja de opositores se dirigieron al sector de Los Robles, donde está la sede de CxL, en busca de refugio; y una vez frente esta oficina, mientras Quintana discutía desde el vehículo con un policía antimotín por la bandera que portaba, la joven González salió y otro agente le impidió el paso y tres policías mujeres se acercaron y comenzaron a forcejear con ella.

Quintana lanzó su teléfono por la ventana y Francisco Aguilar, otro miembro del partido que miraba todo, salió a recogerlo a la acera donde cayó, pero cuatro policías comenzaron a golpearlo para que entregara el aparato. En ese momento, el secretario general de CxL aprovechó para salir del carro y trató de entrar a la casa del partido.

Los policías arrastraron a Milagros González, la golpearon y la lanzaron a la tina de una de las patrullas, donde un agente la tomó del cuello y tres más le aplicaban otras llaves. Antes, ella se había agarrado del borde de una de las camionetas policiales, pero los agentes la sometieron con violencia y la lanzaron a la tina. Los cuatro policías la terminaron hundiendo con la cara contra el piso del vehículo.

Miembros de CxL y vecinos de la zona fueron testigos de la escena violenta, grabada por las cámaras de seguridad, cuyos videos fueron difundidos al poco tiempo por las redes sociales.

A Milagros González la llevaron a dos cuadras del lugar, donde los policías la interrogaron. Después, uno de los policías le dijo que por gente como ella el país estaba mal, según relató una vez liberada.

“Si es un crimen portar la bandera de Nicaragua, pues que me echen presa, porque yo no voy a bajar mi frente. Yo como ciudadana tengo derecho a portar la bandera de mi país y decir lo que me plazca. La libertad nadie te la puede quitar”, declaró González.

La presidenta nacional del partido CxL, Kitty Monterrey, calificó de “bárbaro” el ataque a una joven del partido.

“Es inaceptable. Haremos los reclamos que correspondan. No se puede permitir que sigamos en este estado de represión en este país. Aquí los derechos ciudadanos no valen nada. Daniel Ortega (el presidente) tiene que darse cuenta que se tiene que ir para dar lugar a un proceso cívico electoral cuanto antes, para que esto deje de estar sucediendo”, comentó Monterrey.

Agreden a periodista

Las acciones contra los activistas de CxL fueron parte de un fuerte operativo policial en distintos puntos de Managua, con numerosas patrullas y fuerzas especiales.

En las inmediaciones de la Catedral de Managua, la policía asedió a estudiantes y periodistas cuando los primeros realizaron una manifestación en los predios del templo para exigir la restitución del 6% del presupuesto constitucional a la UCA, que desde hace meses fue recortado por el Gobierno.

La policía agredió al periodista Hans Lawrence cuando estaba grabando con su celular el asedio que vivieron algunos estudiantes en el portón norte de la catedral.

De igual forma, un sujeto que salió de las instalaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) increpó a un equipo del Canal 10 cuando grababan las acciones de la policía contra los estudiantes.

Lawrence dijo que un oficial lo agarró de la camisa e intentó quitarle el celular.

Sin embargo, gracias a los reclamos de otros colegas y los manifestantes que estaban dentro de la catedral, los policías lo soltaron.

Con dos banderas de Nicaragua, globos, pitos y una manta que decía: “Echemos el miedo en la mochila y salvemos Nicaragua. Somos estudiantes, no delincuentes”, unos 20 manifestantes con el rostro cubierto recorrieron el patio de la catedral.

Los policías amenazaron a algunos estudiantes que intentaban entrar a la catedral, para que se fueran del lugar. Los jóvenes lograron ingresar, a pesar de las amenazas.

Gritaron consignas como “El 6% no es un capricho, es un derecho” y “Libertad para los manifestantes presos”.

Uno de los manifestantes que se identificó como Wizz, afirmó que la protesta la organizó el Movimiento de Defensa Estudiantil, que es un grupo de 34 personas.

En el movimiento hay estudiantes de todas las universidades que fueron expulsados de sus centros de estudio, señaló el manifestante.

“Logramos entrar a la catedral, tuvimos problemas con la policía, nos tomaron fotos, pero ingresamos. Protestamos para que devuelvan (la partida presupuestaria) el 6% que le corresponde a la UCA para la gestión de becas”, dijo otro manifestante.