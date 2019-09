Sector privado ve embargo a Movistar como parte de represión

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirmó que el embargo de las cuentas bancarias contra la telefónica Movistar, que emprendió la Alcaldía de Managua, es parte de la presión gubernamental contra el sector empresarial, que ha venido subiendo de nivel.

“Es otra forma de “quitarles recursos a las empresas para poder cubrir el problema que tiene el Gobierno ante la caída económica y la caída de la cooperación”, añadió Aguerri.

La Alcaldía de Managua embargó varias cuentas bancarias a Movistar por un valor de C$32 millones, por una supuesta mora de 5 años en el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Aguerri dijo que a pesar de los intentos por la búsqueda de una salida negociada, el sector privado está viviendo diversas formas de represión, lo que se elevó de tono con la agresión que él y otros miembros del Cosep experimentaron el sábado pasado en León, cuando daban apoyo moral a al director de Radio Darío, el periodista Aníbal Toruño, y fueron agredidos por fanáticos pro-Gobierno frente a la policía.

“Esta solo fue una expresión de esto. Recordemos, la toma de tierras es una realidad, los bloqueos aduaneros con las tasas de servicio, la no entrega de la documentación legal y los embargos a las empresas que están empezando a darse en mayor frecuencia. Eso no reproduce la confianza y la certidumbre; dos palabras que en el clima de negocios es fundamental”, señaló el presidente del sector empresarial.

Más de 5,000 manzanas invadidas

El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, afirmó que tienen registradas 5,421 manzanas de propiedades que han sido invadidas, aunque la cifra es mayor.

“Hay un equipo en Upanic que le manda correos a la Procuraduría General de la República para que se le dé seguimiento a esos casos, llamando a los afectados para saber si les han dado respuesta, en comunicación con las embajadas de Estados Unidos y de Italia, porque hay dueños de propiedades de esos países, que han sido afectados”, señaló Healy.

Destacó que la represión está contra los empresarios y contra todos los nicaragüenses, señalando que el tema de los asesinatos de campesinos en las zonas rurales es lamentable.

“Nicaragua no es un Estado normal, está reprimiendo al pueblo y eso lo vemos todos los días. No podés reunirte porque te rodean y no te dejan expresarte. Es una realidad que estamos viendo. Es un intento por amedrentarnos para que desistamos de nuestro intento por cambiar a Nicaragua hacia un Estado democrático”, comentó Healy, agregando que a las nuevas generaciones se les debe una Nicaragua libre donde haya justicia, democracia y desarrollo.

Sobre el ataque en León, Aguerri aseguró que este miércoles interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público de ese departamento por la agresión que les tocó vivir, cuando fueron atacados con bates, piedras y balines.

Cosep insiste en buscar una salida negociada a la crisis

El Consejo Superior de la empresa Privada (Cosep) planteó este miércoles la necesidad urgente de retomar las negociaciones para encontrar una salida negociada a la crisis sociopolítica que vive el país, y propuso tomar en cuenta 15 aspectos a tomar en cuenta para comprometerse con la justicia y la democracia.

“Hay necesidad de una negociación, porque el costo que estamos pagando los nicaragüenses (con la crisis sociopolítica) solo va a seguir incrementándose”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en una conferencia la tarde este miércoles en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae Business School).

Los 15 aspectos a tomar en cuenta, según Aguerri, son: justicia, democracia, seguridad jurídica y ciudadana, elecciones adelantadas transparentes y observadas, reformas electorales, respeto al estado de derecho, el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno, la defensa de la reactivación de la economía con un Estado facilitador y moderno, el respeto a los derechos humanos, la reactivación del desarrollo sostenible, igualdad, equidad, tolerancia, educación y un acuerdo de nación y por Nicaragua.

"No es suficiente tener seguridad y progreso si no hay justicia y democracia. Desde ese punto de vista, nosotros estamos haciendo una propuesta que incorpora esas cuatro visiones”, indicó Aguerri en la conferencia, haciéndose acompañar de Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y Álvaro Vargas Duarte, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

El representante del sector empresarial señaló que esta propuesta próximamente será compartirla con todos los otros sectores con los que han trabajado.

Lo que refleja de alguna manera es el compromiso que se debe tener con la democracia y la economía. Un compromiso no solo con el sector empresarial, sino con todos los nicaragüenses.

El presidente del Cosep indicó que sobre el Gobierno hay muchas presiones económicas y políticas nacionales e internacionales para que tenga una apertura y se reanude el diálogo, que es la única salida.

“Esa realidad de la presión internacional sigue presente acompañando al país para encontrar una salida pacífica. Hay que volver a sentarse a dialogar. El país cambió el 18 de abril, pero lo que no ha cambiado es el resultado cuando se pierde el diálogo, cuando hay intolerancia y cuando hay represión”, expresó Aguerri.

Aguerri agregó que “no podemos cerrar los ojos ante esa realidad de que en una misma generación se está queriendo destruir a este país. Por eso hacemos un llamado de urgencia de que se retome la negociación, no solo para salir de la crisis, sino para no repetir la misma historia”.

Dijo que por eso el sector empresarial se está preparando, creando sus planteamientos y no esperando a ser llamados por el Gobierno.

Reformas electorales

Aguerri dijo que algo que es relevante es la necesaria celebración de elecciones y que para esto se necesita la implementación de reformas electorales.

“Desde ese punto de vista uno de los compromisos es la incidencia en el restablecimiento del sistema democrático para que de alguna manera fortalezcamos la participación ciudadana en los procesos electorales y la reducción en el abstencionismo”, indicó.

Destacó la necesidad de crear una plataforma ciudadana como instrumento cívico para mejorar esa cultura y garantizar la participación en los procesos electorales.

“Seguimos apostando a una salida cívica y pacífica a través de los votos y desde ese punto de vista es uno de los elementos cruciales hacia el futuro esperando que tengamos un acuerdo”, comentó el representante de los empresarios.