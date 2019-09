Detienen a excarcelado mientras vendía tajadas en estadio de León

Familiares del excarcelado Jorge López Mendoza denunciaron a El Nuevo Diario que oficilaes de la Policía Nacional lo detuvieron de manera arbitraria cuando se encontraba vendiendo tajadas junto a su esposa Aracely López Rocha, en el Estadio de beisbol de León.

De acuerdo con la denuncia que interpuso la esposa del excarcelado, al menos cinco agentes de la Policía de León se llevaron Jorge López a eso de las seis de la tarde de este jueves.

“Lo tiraron al piso como que fuera un criminal, no nos presentaron ninguna orden de captura, además, él no se estaba resistiendo a nada porque no estabamos haciendo nada malo, solo estabamos vendiendo tajadas porque como él estuvo detenido no le dan trabajo, entonces, tenemos que buscar el pan de cada día”, afirmó Aracely López. La esposa del excarcelado además explicó que al momento de la captura los policías adujeron que lo detenían porque “había incumplido los requisitos”, es decir, que no se había presentado a firmar en los juzgados.

Sin embargo, Aracely López asegura que este no es un motivo válido para que lo golpearan y lo tiraran al suelo, además, indicó que su pareja es parte de los beneficiarios de la Ley de Amnistía y según su abogado defensor, no tiene que presentarse a firmar.

Además de golpear y llevarse a su esposo, los oficiales le tiraron todo el producto de la venta y la amenazaron con llevársela presa a ella también si seguía reclamando por la detención de Jorge López. Aracely López explicó que la mañana de este viernes envió con una sobrina comida para su esposo, pero que los agentes de la estación de policía de León no querían recibirla.

“Humillaron a mi sobrina y no le querían recibir la comida, no le permitieron ver a mi esposo. Yo no me presenté a esa estación por la amenaza que me hicieron ayer, además tengo una hija que quedaría desamparada si me llegan a detener”, declaró la esposa del excarcelado.

Los agentes también le dijeron a la sobrina de Aracely López que el excarcelado ahora sería acusado por, supuestamente, haber cometido un robo.

“Como no pudieron acusarlo de nada la primera vez que estuvo detenido, y se vieron obligados a liberarlo, ahora me lo quieren acusar de delitos comunes, cuando él es inocente, nosotros estamos en las malas, pero a como nos encontraron es que buscamos el pan de nuestra hija, vendiendo lo que podemos”, aseguró.

La esposa de Jorge López exige su libertad y solicitó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos que aboguen por él.

“El delito que para ellos cometimos fue participar en las protestas, desde entonces no nos dejan en paz, no nos dejan buscar cómo sobrevivir, no nos dejan buscar el pan de nuestra hija, mi esposo es inocente, exijo que lo liberen”, sentenció Aracely.

Jorge López había sido liberado en marzo de este año y según su esposa, en los seis meses que estuvo detenido nunca fue llevado a un juzgado, aunque lo señalaban de cometer actos de terrorismo.