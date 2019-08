Reclaman aguinaldo sobre las horas extras

Los trabajadores que amenazan con paralizar el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) dieron tres días de plazo a las autoridades del citado ministerio para que entreguen el bono navideño y un excedente del aguinaldo que, a criterio de los sindicatos, el MTI se niega entregar, a pesar de estar contemplado en el convenio colectivo.



“Se trata de un bono de 500 córdobas a todos los trabajadores que ganan menos de 5 mil córdobas”, aseguró Freddy Vásquez, dirigente del denominado sindicato democrático del MTI. Por su parte, otro líder sindical, Francisco Sevilla, explicó que el MTI se niega a entregar el aguinaldo navideño que en derecho les corresponde con base en las horas extras.



El ingeniero Fernando Valle, Viceministro de Transporte e Infraestructura, aseguró que no están negándose a entregar lo que en derecho corresponde a los trabajadores, pero explicó que pidieron un período de tres a cuatro días para realizar una consulta con el Ministerio del Trabajo, a fin de conocer si los trabajadores están en derecho o no de recibir el excedente en su aguinaldo.



“El Ministerio del Trabajo es la instancia apropiada cuando existen diferencias de interpretaciones en el convenio colectivo, y por eso vamos a consultar, para que nos digan qué tenemos que hacer”.



Según el viceministro, todos los trabajadores del MTI ya recibieron su aguinaldo y horas extras, pero los sindicatos, según él, están haciendo su propia interpretación del convenio y están “demandando un aguinaldo adicional en función de las horas extras”.



Pero los sindicalistas aseguran que lo que exigen es un excedente del aguinaldo con base en las horas extras devengadas. “De esas horas extras nos quitan el Impuesto sobre la Renta y la cotización al Seguro Social, si es así, entonces forma parte del salario y por tanto las horas extras son objeto de aguinaldo”, explicó Freddy Velásquez.



Sin embargo, ese criterio no coincide con la interpretación que hacen las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura, pues el viceministro Valle asegura que en el año 1993 el Ministerio del Trabajo aprobó una disposición que establecía que para efectos de aguinaldo se incluían las horas extras. “Sobre esa disposición hablan del pago de horas extras”, dijo Valle, quien aseguró que lo que hicieron fue “consultar a la Dirección de Función Pública y ésta contestó que esa resolución ya está derogada”.



Para el funcionario público, ante las diferencias de interpretación, lo más indicado es “consultar al Ministerio del Trabajo para reconocer o denegar ese derecho”.



El pasado 21 de diciembre unos 200 trabajadores esperaron la entrega del aguinaldo sobre la base de las horas extras y el bono navideño, pero no recibieron nada, por lo que dispusieron iniciar ayer una serie de protestas para presionar el cumplimiento de sus demandas, sin embargo, poco tiempo después dispusieron deponer las presiones y aceptar la solicitud de tregua que planteó el viceministro Valle, quien está seguro que la repuesta del Mitrab será a su favor, sin embargo, los sindicalistas dijeron que sus demandas serán ratificadas por el Ministerio del Trabajo.



