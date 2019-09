“Costa Rica tiene una capacidad limitada de atención”

Costa Rica “no tiene la capacidad de atención para la totalidad de población costarricense y migrante refugiada que tiene en este momento”, dice la directora de Migración y Extranjería costarricenses, Raquel Vargas.

Indica que los solicitantes de refugio tienen acceso a educación, permisos de trabajo y servicios de salud básicos, a los esquemas de vacunación y a los servicios de emergencia.

“Esta población no está quedando desprotegida”, asegura en esta entrevista con El Nuevo Diario.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE NUEVO PLAN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y QUÉ BENEFICIOS PODRÍA TRAER A LOS CIUDADANOS QUE BUSCAN REFUGIO EN SU PAÍS?

El Plan Integral para la Atención de los Flujos Mixtos de Migración tiene seis ejes fundamentales que lo que pretenden justamente es resguardar varios ámbitos de las personas migrantes. Uno de ellos es el resguardo y atención en frontera. Tenemos un eje de atención internacional, tenemos otro eje que incluye atención en salud, atención en educación y el plan lo que pretende es ordenar las acciones que Costa Rica ha venido implementando para poder entender los fenómenos migratorios y poder buscar las respuestas que necesitamos, así también la estructura que necesita Costa Rica para poder atender a esta población, así nos permite visualizar cuáles son las necesidades estratégicas y entonces el plan, como le mencionaba, tiene varios ejes; migración-salud, migración-educación, migración-seguridad, que nos va a permitir a partir de este momento, reorganizar la atención y las estrategias de atención y obtener resultados que beneficien a la población migrante.

¿POR QUÉ COSTA RICA DECIDIÓ INICIAR ESTE PLAN INTEGRAL?

Un detonante que hace que Costa Rica se siente en una mesa a dialogar y tome una decisión estratégica es que en abril 2018 tenemos el ingreso de más de 70,000 solicitantes de refugio, esto nos hace tener un esfuerzo conjunto como país para poder visualizar una ruta, cómo vamos a atender a esta población, con qué recursos vamos a atender a esta población, cómo hacemos con aquellas personas vulnerables. Por ejemplo, personas menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas que requieren asistencia en salud inmediata y esto hace que articulemos esta estrategia debido a la cantidad de personas que nos ha tocado atender, estamos hablando que en solo 3 años Costa Rica se ha visto obligada a atender a más de 100,000 personas migrantes en alguna condición especial. Este Plan Integral lo que promueve es una estrategia nacional, el plan incluye a 33 instituciones públicas y sus presupuestos, entonces, todos estamos coordinando acciones estratégicas para que las personas migrantes sean atendida desde todas las ópticas.

LOS NICARAGÜENSES SE HAN QUEJADO DE LA FALTA DE ATENCIÓN EN SALUD EN COSTA RICA ¿PRETENDEN DAR MAYOR COBERTURA EN TEMAS DE SALUD?

Tenemos que ser claros que Costa Rica tiene una capacidad limitada de atención. Es un país que tiene un sistema social al que acuden personas costarricenses y migrantes, este plan justamente prevé y trata de cuantificar la cantidad de personas que requieren atención en salud, para así poder buscar ayuda de organizaciones internacionales y así poder llegar a todos los habitantes de este país. El Plan Integral lo que promueve es que todas aquellas personas que se ven afectadas por la migración, sean nacionales o extranjeras, tengan acceso a la salud, seguridad y educación de forma equitativa. El plan lo que promueve también es una identificación y un monitoreo permanente de estas situaciones migratorias que podrían a largo plazo hacer un esfuerzo adicional para la atención del 100% de la población. Tenemos que ser claros, Costa Rica no tiene la capacidad de atención para la totalidad de población costarricense y migrante refugiada que tiene en este momento. Sin embargo, es importante reconocer que los solicitantes de refugio tienen acceso a los servicios de salud básicos, a los esquemas de vacunación y a los servicios de emergencia. Entonces, esta población no está quedando desprotegida. La estrategia es encontrar cuáles son los mejores mecanismos de atención a esta población y eso es lo que el plan básicamente promueve.

¿CONTEMPLA ESTE NUEVO PLAN UN MECANISMO QUE AGILICE LOS PROCESOS PARA QUE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAN REFUGIO PUEDAN OBTENERLO MÁS RÁPIDO?

Sí. El plan contempla dos acciones específicas en el área de atención y protección que son justamente la salida para poder reducir la demora, pero es importante saber que no hay una forma de atender a más de 70,000 solicitantes de refugio sin hacer una espera, es imposible para nuestro sistema en este momento con la capacidad nuestra atender de forma inmediata la resolución del refugio. Es importante recordar que la persona una vez que ingresa a Costa Rica y solicita el refugio adquiere inmediatamente la protección internacional que dicta la convención y el estatuto para la protección de personas refugiadas. Tres meses después, que es la resolución que tenemos vigente, se le va a documentar, con un documento de solicitante provisional y luego, tres meses después, va a poder trabajar en Costa Rica, es decir, va a cambiar de solicitante con restricción a solicitante que puede laborar dentro de Costa Rica, así que Costa Rica está cumpliendo con las garantías mínimas para atender a las personas que buscan refugio. El plazo largo es el plazo de resolución final de refugio, ya que requiere de una entrevista que dura una hora. Actualmente Costa Rica realiza 60 entrevistas por día y luego requiere una resolución del refugio por parte de una comisión de refugio, entonces, eso también hace que el refugio sea más cuidadoso y más detallado. No es algo que se pueda hacer de otra forma que no sea esperando. Entonces, recordamos a las personas que una vez que son solicitantes, tres meses después les dan sus permisos de trabajo y son para todos los efectos una persona regular con permiso de trabajo en Costa Rica, lo que está tardando es la resolución final, la determinación de la condición de refugiado por el propio mecanismo legal al que tenemos que someter las solicitudes, pero el plan sí contempla por lo menos dos acciones estratégicas que es la elaboración de perfiles y resolución a través de perfiles de migrantes y luego la otra es la solicitud de organismos internacionales para que puedan cooperar en el proceso de resolución en el proceso que actualmente da demora.

EPSY CAMPBEL DIJO QUE EL PAÍS NO ESTÁ EN LA CAPACIDAD PARA ATENDER SOLO EL TEMA DE LOS MIGRANTES. ¿PODRÍA COSTA RICA BUSCAR APOYO ECONÓMICO EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL?

Sí, en definitiva. Como lo decía la señora vicepresidenta, Costa Rica no tiene la capacidad en este momento para cubrir el 100% de la población que requiere atención, por aquí insistimos en el tema del plan de abordaje integral, porque en definitiva lo que tenemos que organizar es la necesidad que tienen nuestras instituciones públicas, este ha sido el trabajo más complicado que hemos realizado a nivel país, poder identificar cuál es el impacto y la necesidad que tiene cada institución pública en la atención de la población migrante y refugiada, cómo se nos ha complicado calcular con las instituciones, porque en definitiva, tenemos una capacidad limitada para los costarricenses y esto también implica tener una capacidad limitada para los migrantes, entonces, necesitamos hacer una medición de lo que necesitamos porque ahora es cuando vamos a poder hacer una solicitud a los organismos de cooperación internacional, pero como debe ser hecha, creo que nuestro país no tenía, hasta ahora con el plan, un norte, es decir, que podemos saber a quién estamos atendiendo, qué necesitamos para atenderlo, para poder hacer ese llamado a la comunidad internacional.