¿Qué se dijeron el gobierno de Nicaragua y la Comisión de la OEA?

El gobierno de Nicaragua y la Comisión de alto nivel de la OEA intercambiaron fuertes notas este miércoles durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente.

La Comisión dijo que toma nota de las decisiones tomadas por el gobierno nicaragüense y, este último, reiteró que no permitirá el ingreso a diplomáticos que no ha convocado.

El Nuevo Diario comparte íntegra las declaraciones de la Comisión de la OEA y del gobierno de Nicaragua.

Declaración comisión de OEA:

Declaración en nombre de los 5 Estados Miembros que conforman la Comisión de la OEA sobre Nicaragua: Argentina, Canadá, Jamaica, Paraguay y Estados Unidos.

El pasado fin de semana, mientras se preparaban para viajar a Managua con el objeto de cumplir con el mandato encomendado por la Asamblea General de la Organización en el cuadragésimo noveno periodo ordinario de sesiones, los 5 miembros de la Comisión de la OEA sobre Nicaragua y el personal de la Organización que los acompañaba, incluido el Jefe de Gabinete del Secretario General, fueron informados por el Gobierno de Nicaragua que se les había prohibido ingresar a dicho país.

Los miembros de la Comisión condenan esta desafortunada decisión del Gobierno de Nicaragua de prohibir su entrada a ese país.

Asimismo, la Comisión toma nota de la decisión del Gobierno nicaragüense de divulgar los detalles personales de los vuelos de los miembros de la Comisión, lo que representa una flagrante falta de cortesía.

La Comisión fue creada por la Asamblea General de la OEA en junio de 2019 para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos, al más alto nivel, con el objetivo de buscar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua.

La Comisión reitera su compromiso en pos de cumplir con su mandato y trabajar con todas las partes interesadas para encontrar una solución a la situación de Nicaragua, a través de un proceso de diálogo genuino e inclusivo.

La Comisión también hace un llamado al Gobierno de Nicaragua para que reconsidere posición y otorgue acceso a los miembros de la Comisión a fin de que ellos puedan cumplir con su importante mandato, en nombre de todos los miembros de la Organización de Estados Americanos.

El compromiso constructivo del Gobierno de Nicaragua con la Comisión, en el marco de un futuro proceso de diálogo serán elementos críticos en la evaluación colectiva de la situación e informarán las situaciones futuras en virtud de la Carta Democrática Interamericana.

Respuesta de la delegación del Gobierno de Nicaragua en sesión de la OEA:

El Gobierno de la República de Nicaragua ha venido sentando su posición, tanto durante el 49º Período Ordinario de Sesiones de la pasada Asamblea General de la OEA, como en la sesión del Consejo Permanente del 28 de agosto del 2019, en las que dejó claramente expresado su rechazo a la integración de una comisión y cualquier gestión, incluyendo visitas a Nicaragua, por considerar que las mismas constituyen una violación de la naturaleza y propósitos de los principios de esta Organización, cuyo artículo primero establece que “la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados Miembros”.

Nicaragua considera que la persistencia de tratar de imponer dinámicas y directrices no solicitadas, ni autorizadas por el Gobierno de Nicaragua, constituyen actos inamistosos, y de avasallamiento de la soberanía nacional del Estado nicaragüense y deben de cesar, ya que son violatorios de los principios de la Carta de la OEA y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Nicaragua reitera que no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada, por el Gobierno de Nicaragua, ni cuente con su anuencia, por lo que su existencia no genera ningún efecto vinculante y es de nulidad absoluta para nuestro país.

Expresamos que desconoceremos cualquier intento de otros Gobiernos o de esa Organización de adjudicarse la facultad de tutelar y ejecutar acciones injerencistas en contra de la República de Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua reitera que no autorizará el ingreso de ninguna Comisión al territorio nicaragüense, que no cuente con la debida autorización del Estado, libre y soberano de la República de Nicaragua.

Muchas Gracias Señora Presidenta.