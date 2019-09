Denuncian detención de pariente de Yubrank Suazo

La Policía Nacional detuvo a un adolescente de 17 años, quien es pariente del excarcelado Yubrank Suazo, denunció este jueves la abogada Yonarqui Martínez.

De acuerdo con la denuncia, la detención arbitraria del adolescente ocurrió a eso de las siete de la noche de este miércoles en su casa de habitación en el Barrio El Carmen de Masaya.

Yonarquis Martínez explicó a El Nuevo Diario que la Policía de Masaya había llevado un citatorio para una “entrevista” al adolescente, en el que se le obligaba a presentarse a las cuatro de la tarde de este miércoles en la estación policial de esta ciudad. El citatorio que extendió la Dirección Auxilio Judicial de Masaya indica que la entrevista sería con el sub comisionado Reynaldo Cardenal.

Según Yonarkis Martínez, la madre del adolescente decidió no llevar a su hijo a la estación policial debido a que temía que lo dejaran detenido.

La abogada además explicó que el temor de la madre se debe a que el subdirector del colegio donde estudia, hace unas semanas “amenazó a la hermana del menor por llevar papelitos azul y blanco”.

Yonarkis Martínez además denunció que durante la detención del menor, la Policía amenazó a la familia con un allanamiento, pese a que no había una orden judicial.

“Le entregaron una cita y amenazaron con allanar la casa si no lo entregaban. Exigimos su liberación y se respete los derechos y garantías del menor de edad”, demandó Yonarquis Martínez.

El adolescente es estudiante del turno vespertino y cursa el octavo grado, pero ahora se encuentra detenido en las celdas de la estación policial de Masaya, donde a la madre del adolescente no le dan explicaciones del motivo de la detención.

“No le dan ninguna explicación a la familia del por qué se les llevan al menor, además no lo han podido ver, entonces, en estos momentos me dirijo a Masaya, para que me den explicaciones legales del motivo de la detención y para exigir que permitan verlo y saber las condiciones en las que se encuentra”, expresó la abogada.