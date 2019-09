Campesino de Matagalpa gana plata en olimpiadas matemáticas iberoamericanas

Néstor Daniel González Trujillo retornó este jueves a la comunidad El Chagüite, en Ciudad Darío, Matagalpa, orgulloso de haber ganado la medalla de plata en las Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en México, superando a estudiantes de países con niveles de vida superiores.

En la edición 34 de las Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas también obtuvieron premios por Nicaragua, Richard Antonio González Rugama, de Managua, medalla de bronce; Marcos Ulises Sánchez, de Yalí (Jinotega), bronce, y Adrián Alexander Calero Cordero, de Matagalpa, mención honorífica.

Ellos fueron los únicos centroamericanos que calificaron para este importante evento, logrando Nicaragua la séptima posición como país.

“Me siento asombrado por lo que acabo de lograr, es algo que siempre soñé. El entrenamiento que tuvimos fue bastante bueno”, afirmó Néstor González, quien es estudiante de primer año de Ingeniería en Sistemas.

Estos triunfadores pertenecen a la Academia Sabatina Jóvenes Talentos, de la Fundación Uno, que trabaja con la Universidad de Ingeniería (UNI), el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

Para González, con 17 años de edad, es un éxito enorme volver a su país con una medalla de plata colgando de su cuello y dedicarla a su familia, que vive de la carpintería y las labores agrícolas.

“Mi padre es carpintero, me dedico a ayudarle cuando puedo y al vivir en el campo me dedico a trabajar la tierra para mantenerme activo y no solo estudiar. Eso me mantiene con los deseos de seguir, puedo demostrar que también los que salimos del campo somos capaces de ir adelante, sin dejar a un lado lo que somos”, expresó González al llegar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, procedente de México.

El joven dijo que tiene ahora la meta de participar el próximo año en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas, una asignatura a la que muchos estudiantes le temen.

“En general, todos participamos con el mismo examen durante dos días. El primer día realizamos tres problemas matemáticos y el segundo otros tres, divididos todos en problemas de álgebra, geometría y aritmética”, explicó González.

Opinó que es necesario fomentar la educación de calidad en las aulas de clases en Nicaragua.

En este país “las olimpiadas han ido disminuyendo; este año no se logró la de matemáticas ni de español, pero no se trata quizás de olimpiadas, se trata de querer hacer algo nosotros mismos”, destacó.

Mejores de centroamérica

Richard Antonio González Rugama, de Managua, estudiante de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ganador de medalla de bronce en la competencia realizada en la ciudad de Guanajuato, México, dijo que Nicaragua quedó por encima de varios países de la región, acumulando 75 puntos en el certamen en que participaron 89 jóvenes de diversos países.

“Yo obtuve medalla de bronce con 22 puntos, estuve muy cerca de la plata, a nivel individual a todos nos fue muy bien y a nivel colectivo mucho mejor. Como países solo fuimos superados por Brasil, España, México, Argentina y Portugal. Si comparamos educación de países, creo que estamos muy distantes, quedamos por encima de Chile, Colombia, Ecuador y los demás países de Centroamérica”, afirmó

Agregó que todo lo obtenido es un trabajo conjunto, parte del esfuerzo propio y otra se debe a los maestros de la academia.

“La verdad esto es de tener mucho amor por lo que hacemos y lo que queremos. Si se sabe dar el enfoque correcto a las matemáticas y verle la parte bonita, se podrá aprender de manera divertida”, comentó.

El estudiante de quinto año de Secundaria del colegio San Luis Gonzaga, en Matagalpa, Adrián Alexander Calero, dijo a El Nuevo Diario que la participación en México fue “una experiencia inolvidable… Es un gran logro para nosotros como delegación, el séptimo lugar, lo mío fue mención honorífica, realicé un problema perfecto”.

Explicó que hubo presión por estar el foco en ellos, lo que quizás fue un factor que intimida a cualquiera que está en la competencia. “Yo miraba feas las matemáticas porque no les entendía, pero cuando ya las tomás, es algo diferente, te ayudan a resolver situaciones”, dijo Calero.

Con 18 años de edad, Marcos Ulises Sánchez, de Yalí, Jinotega, se trajo una medalla de bronce, la que compartirá con su mamá, quien es docente de matemáticas.

“Podría decirse que fue un resultado bastante bueno. Creo que lo que hizo falta es un poco de mejor preparación para conseguir más medallas, los demás países se preparan más fuerte que nosotros”, declaró el joven, quien invitó a los demás estudiantes de Nicaragua a que estudien con disciplina “y que no se queden con lo que el maestro da, sino que investiguen por su cuenta”.

Las olimpiadas

Nicaragua comenzó a participar en las Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en el 2004 y ha obtenido una medalla de oro, seis de plata, 29 de bronce y 51 menciones de honor.

Un total de 23 países iberoamericanos participaron en el último certamen que ubicó a Perú en primer lugar, al conseguir cuatro medallas de oro, y en segundo lugar Brasil, con tres medallas de oro y una de plata.