En menos de una semana, Radio Camoapa ha recibido dos agresiones de gente desconocida, pero, no es la primera vez que esta emisora ha sido atacada o amenazada, afirma su director, Juan Carlos Duarte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la intrusión de desconocidos en la torre de transmisión de esa radioemisora y solicitó al Estado de Nicaragua que “investigue lo sucedido y garantice la libertad de expresión”.

Es un medio de comunicación con buena audiencia en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, y desde que inició la crisis sociopolítica del país, en abril de 2018, sus periodistas han afrontado más dificultades para informar, afirma Duarte en esta entrevista con El Nuevo Diario.

¿CUÁLES SON LOS ATAQUES MÁS RECIENTES QUE HA SUFRIDO SU EMISORA?

Entre la noche del sábado 14 y el domingo 15 de septiembre, sujetos desconocidos llegaron hasta las instalaciones de la torre principal de Radio Camoapa, violentaron la seguridad, rompieron cadenas, candados, ingresaron al recinto y dañaron parcialmente los equipos. Los daños, de acuerdo con la investigación que hicimos son menores. No impidieron que saliéramos al aire el domingo, pero sí fue evidente que quisieron destapar el transmisor. Hay rastros de manipulación en otro equipo que es el radioenlace, hay destrucción del sistema de monitoreo. Seguramente, quienes llegaron pensaron que dañando ese control de monitoreo estaban dañando el control de potencia, evidentemente son personas inexpertas. No robaron nada, había cosas que llevar, incluso los mismos equipos se los pudieron llevar, entonces yo descarto el móvil de robo, más creo que era con el fin de causar daños.

¿HAN CUANTIFICADO LAS PÉRDIDAS?

Son daños menores, por supuesto, siempre hay una afectación económica. Tuvimos que poner en orden el equipo y eso podría andar… Solo la llegada del ingeniero cuesta unos C$5,000, más todo lo que se podría requerir, entonces los gastos aproximadamente andarían para dejar todo en excelentes condiciones en unos C$10,000 o C$12,000, porque fueron daños menores que no incidieron en el funcionamiento de los equipos al momento de encenderlos, pero más allá de lo material, uno debe hacer esfuerzos para redoblar la vigilancia, que es un esfuerzo de inversión adicional y tomar medidas de seguridad, no solamente donde está la torre, sino en los estudios centrales.

¿DENUNCIARON ESTA SITUACIÓN ANTE LA POLICÍA?

En la mañana del domingo 15 de septiembre, hicimos la denuncia pública. También por la tarde envié la formal denuncia, por escrito, a la delegación policial de Camoapa, para que tomaran nota del asunto. Además, redoblamos el esfuerzo de vigilancia para que no quedara sola la torre. No obstante, la madrugada del lunes 16 de septiembre hubo una nueva aproximación de estos sujetos desconocidos, que en esta ocasión rondaron la caseta, estuvieron donde están las torretas de sujeción de la torre principal de Radio Camoapa, que sirven de ancla, y es donde se amarran los alambres, ahí estuvieron amagando con objetos metálicos, es decir, golpeteaban las torretas y se escuchaba que era con objetos metálicos. También estuvieron tratando de manipular los cables tensores, seguramente con el objetivo de cortarlos, porque al cortar los cables se caería la torre, porque es el soporte, pero el guarda de seguridad salió de la caseta, alumbró, hizo guardia y esas personas salieron corriendo. Ante esa situación también hicimos la denuncia pública, por escrito y por las redes sociales, porque estas dos situaciones tienen un solo propósito y es perturbar el trabajo que hace Radio Camoapa, un trabajo que hemos venido haciendo desde el 2004.

¿ESTOS SON LOS ÚNICOS ATAQUES QUE HA SUFRIDO RADIO CAMOAPA DESDE SU APERTURA EN 2004?

No es la primera vez que nosotros sufrimos amenazas, no es la primera vez. Desde el año 2008 y 2009 ha habido expresiones verbales y a través de terceras personas; luego en 2011, después en el 2012 y en el 2015. Nadie ha amenazado directamente, sino hasta que estalló la crisis de abril de 2018, cuando empezamos a recibir amenazas directas en las redes sociales, desde páginas que manejan jóvenes del partido de gobierno, del Frente Sandinista, aquí en Camoapa. Pero las amenazas anteriores eran solamente a través de terceras personas. Las primeras eran peticiones de compras de la Radio Camoapa, peticiones de compra de la Radio del 50% más uno. No fueron propuestas directas a mí, pero sí se las hicieron a socios de la radio. La respuesta siempre fue la misma: no, un no rotundo, porque la radio es parte de nuestra vida y cómo venderse uno mismo. Las intenciones eran incidir en la política informativa de la emisora.

¿SOSPECHAN DE ALGÚN GRUPO ESPECÍFICO QUE PUEDA ESTAR DIRIGIENDO ESTOS ATAQUES?

Por responsabilidad jurídica, no puedo decir nombre y apellido, pero sí puedo asegurar que se trata de personas que adversan el trabajo de medio independiente que hacemos en Camoapa, personas a las que no les gusta el trabajo de periodismo independiente que hacemos en este municipio. Es decir, personas que no les gusta nuestra línea informativa, que es denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua.

¿QUÉ TAN DIFÍCIL HA SIDO EJERCER EL PERIODISMO EN LOS ÚLTIMOS 15 MESES EN CAMOAPA, EN UN MEDIO INDEPENDIENTE?

Desde antes de la crisis, para nosotros ha sido difícil ejercer nuestra profesión, pues ha habido orientación clara de los funcionarios para impedirnos el acceso a las dependencias del Estado. Por ejemplo, hace algunos años en el Ministerio de Educación se prohibió expresamente el ingreso del personal de Radio Camoapa a las escuelas y los guardas de seguridad en varias ocasiones impidieron nuestro acceso, nos decían precisamente eso, que tenían orientaciones para no dejarnos ingresar. Las malas actitudes, los cierres de puertas cuando se busca la información, que es violentar el derecho de acceso a la información pública que está estipulado en la ley, ese tipo de situaciones se han dado no solamente durante la crisis, sino desde mucho antes, porque nuestro trabajo ha sido crítico y hemos señalado a los grupos políticos sus errores, pese a los colores de sus banderas.

¿SEGUIRÁN CON LA MISMA LÍNEA INFORMATIVA?

Ratificamos nuestro compromiso de continuar informando con responsabilidad, con criterios de independencia en nuestra línea editorial, señalando lo que esté mal, sin importar dónde sea que esté mal y tratando de ser propositivos en nuestros planteamientos, como lo hemos hecho a lo largo de estos 15 años de trabajo que llevamos en Camoapa y la región central del país.

¿CUÁNTOS COLABORADORES DE RADIO CAMOAPA CORRERÍAN RIESGO, EN CASO DE UN NUEVO INTENTO DE ATAQUE EN CONTRA DE LA EMISORA?

El colectivo de la Radio Camoapa actualmente es de 6 personas de forma directa y otras personas que colaboran, pero no solamente sería la afectación para quienes podamos estar en un posible momento de ataque en contra de la radio, sino las familias, porque este es un medio de trabajo que tiene varios de nuestros colaboradores directos e indirectos.

¿DENUNCIARON ESTE ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA ANTE ALGÚN ORGANISMO INTERNACIONAL?

Pusimos la situación en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y adjuntamos las evidencias de los daños sufridos.