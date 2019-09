Suspenden de colegio a estudiante por tomarse foto con bandera invertida

La administración del Instituto Juan Pablo II, del municipio San José de Bocay, de Jinotega, suspendió por 15 días a una estudiante de cuarto año de secundaria, únicamente porque la adolescente se fotografió con una bandera de Nicaragua invertida.

La estudiante de iniciales N.C.G.R., de 15 años, señaló que el director del colegio, junto con el delegado del Ministerio de Educación de ese municipio, la citó junto a su mamá y le indicó la suspensión de sus clases.

“Me dijeron que era un delito tomarse una fotografía con la bandera de Nicaragua al revés, que era un grave problema y que me iban a expulsar definitivamente, que iba a perder mi año escolar, pero mi mamá habló con ellos y les dijo que eso no era justo, entonces cambiaron de idea y dijeron que me suspenderían por 15 días”, afirmó la menor.

La madre de la estudiante refirió que se enteraron de la medida del Mined, el pasado miércoles 18 de septiembre, a las 3:00 p.m.

Además, denunció que a su hija la aplazaron en la asignatura Creciendo en Valores, le quitaron el derecho a entregar trabajos y realizar exámenes en esos 15 días que estará suspendida.

“Hoy (jueves) tendría que haber entregado el cuaderno de esa materia y ahora me voy a tener que quedar con 40 puntos porque no me dejaron entregarlo. Es injusto que me castiguen por la foto que me tomé el 15 de septiembre, fue después del acto y no la puse en el colegio, solo la puse en mi cuenta de Facebook”, expresó la estudiante de cuarto año de secundaria.

Exige Reintegro

La madre de N.C.G.R denunció que la medida del Mined “busca que ella deje el año solo porque quiso expresarse, porque puso la bandera invertida en forma de protesta como muchos lo han hecho en Nicaragua”.

Por lo cual, exigió a las autoridades del Ministerio de Educación que la “reintegren a sus estudios” y no cometan la “injusticia” de dejar a una estudiante sin el derecho a la educación.

“Para mí no está mal que mi hija se haya tomado esa fotografía, no le hizo daño a nadie y es su derecho a protestar. Exijo que la reintegren”, dijo la madre de la adolescente, quien es miembro activa del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL).