Policía retiene por más de 2 horas a dos menores de edad junto a su madre en San Rafael del Sur

Por más de dos horas permaneció detenida en el Distrito Nueve de la Policía Nacional en San Rafael del Sur, Marta Rosa Jara Muñoz, junto a sus dos hijos menores de edad, esta mañana, cuando se dirigía a Managua.

Su esposo, el periodista Henry Briceño, confirmó a El Nuevo Diario sobre la detención y liberación de su familia. “Ahorita los acaban de dejar en libertad, lo que pasa que me querían involucrar a mí en un accidente, inexistente”, denunció.

Martha y sus hijos, de 6 y 15 años, fueron detenidos por la Policía Nacional, a eso de las 8 de la mañana, en el kilómetro 6 de San Rafael del Sur, cuando se dirigían a clases de inglés y taekwondo, como cada sábado.

De inmediato la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Federación Coordinadora Nicaragüense que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) se pronunciaron exigiendo su liberación.

“Todos los sábados vamos a Managua, porque los niños tienen clases, primero pasamos un retén; todo bien, después pasamos otro por El Salto y como a los 5 kilómetros más arriba había otro retén, una patrulla nos siguió y me hizo seña, yo me detuve, revisaron el vehículo y me dijeron que me fuera para el distrito, porque este vehículo estaba involucrado en un accidente de tránsito donde hubo un muerto”, relató Jara.

Advertencia

Un oficial se montó en el vehículo con Jara y los niños para asegurarse que se trasladaría hasta la estación policial. “Estuvimos más de dos horas, los niños estaban súper nerviosos y asustados. Según la Policía, la persona que atestiguó sobre ese supuesto accidente, copió solo los últimos 3 dígitos de la placa”, dijo Jara.

Jara firmaría un acta de ocupación porque el vehículo iba a quedar retenido, sin embargo, antes de firmar tomó fotos y vídeo para asegurar que su carro quedaba en buenas condiciones, sin embargo, los oficiales le dijeron que era prohibido estar tomando fotos dentro del distrito.

“La jefa de tránsito estaba observando y me dijo que me llevara el vehículo, porque no había pruebas suficientes, así que no firmé ninguna acta, pero me advirtió que este vehículo no podía ir hoy a Managua, que si iba me iban a volver a detener”, indicó.

La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó para este sábado la realización de una marcha en Managua, sin embargo, desde horas de la mañana de hoy en la ciudad hay un fuerte despliegue policial.