“Estamos dispuestos a renegociar contratos”

César Zamora, Gerente General de la Empresa Energética Corinto, EEC, se mostró anuente a renegociar los contratos de pago por potencia instalada que cobran como generadora de energía eléctrica a Fenosa, el cual es un cargo fijo que pagan los usuarios del servicio eléctrico para amortizar la inversión que hicieron las compañías que producen electricidad en el país.



“Se puede renegociar, ampliando los términos del contrato... o sea, se baja el precio y me das más tiempo para que pagués el cargo de potencia que sirve para pagar el costo de la inversión”, dijo Zamora, quien también considera que el renegociar estos acuerdos “no va a generar nada a la tarifa”, pues su precio depende del movimiento en los costos del combustible.



“Con gusto los volvemos a hablar con el gobierno” agregó, luego de revelar que varias de las generadoras ya han conversado con el gobierno y con el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, desde hace dos años, incluso reveló que han hablado sobre ese tema con Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL.



“Con el señor Martínez Tiffer nos reunimos antes de que asumiera el gobierno (actual), se le dio el planteamiento y ha habido múltiples reuniones con él; y con el ministro de Energía (Emilio Rappaccioli) también hemos tenido reuniones casi mensuales para discutir temas del sector”, indicó Zamora.



Y es que según el presidente de ENEL, el gobierno les hizo un llamado a las empresas generadoras privadas para renegociar los contratos por cargos fijos, los cuales reconoció son “muy altos”, pero “ellos (generadores privados) están en contra de modificar generación y de sacrificar el costo de energía eléctrica para el beneficio del pueblo de Nicaragua, sus intereses priman ante cualquier cosa”, dijo.



Trata de mentiroso a presidente de ENEL

Ante estas declaraciones, Zamora mencionó que Martínez Tiffer miente, pues según él, la EEC ha estado cooperando para aportar soluciones a los problemas del sector eléctrico, al hacer préstamos de hasta 5 millones de dólares a Unión Fenosa el año pasado, “cuando si quisiéramos no le hubiéramos dado ni un peso”.



Zamora también reveló que mensualmente la EEC recibe un millón 300 mil dólares en cargos fijos que Fenosa le paga, pero que anualmente esta compañía viene pagando desde el año 2000, 7 millones de dólares a la transnacional que trajo la barcaza que vino al país en 1998, la que traía los equipos de la planta para generar 70 megavatios de energía.



Aseguró que la inversión total que hizo la EEC fue de 92 millones de dólares, de los cuales 50 millones costó la barcaza, lo que significa que “invertimos mil 300 dólares por kilovatio/hora”, expuso Zamora.



EL NUEVO DIARIO quiso conocer la versión de ejecutivos de las empresas generadoras Tipitapa Power y Generadora Eléctrica de Occidente, Geosa, pero Anabel Moncada, representante de Coastal Power, firma que administra ambas empresas generadoras de energía, no contestó ni a nuestras llamadas telefónicas ni a nuestros mensajes.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, evitó pronunciarse sobre la propuesta de renegociar los contratos de compraventa de energía, con el fin de amortiguar o reducir el costo de la tarifa eléctrica, y se limitó a decir que es un tema entre generadoras y el gobierno, por lo que “la distribuidora va a acatar cualquier tipo de acuerdo”.



Asimismo, EL NUEVO DIARIO consultó cuánto era el monto mensual que Fenosa pagaba a las generadoras en concepto de pagos por potencia instalada o cargos fijos, pero Katín indicó que no tenía el dato exacto, y aunque prometió facilitarnos esa información más tarde, luego no contestó a nuestras llamadas ni mensajes.