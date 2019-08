Transportistas de León a paro

LEÓN

La aprobación de veinte concesiones para la nueva Cooperativa de Transporte Urbano Colectivo “Santiago de los Caballeros”, y la extensión de corredores de rutas a seis cooperativas leonesas, ocasionaron malestar e inconformidad entre el sector transporte, que anunció para hoy jueves tres de enero un paro indefinido.



Los concejales desconocieron una moratoria de transporte de ocho años que prohíbe la aprobación de nuevas concesiones hasta después de 2009. Los transportistas exigen la revocación de la nueva ruta y el reordenamiento de los corredores de rutas de las nueve cooperativas urbanas-colectivas.



“Ante la demanda de la población de extender los corredores de rutas de las distintas cooperativas, la comuna se vio obligada a negociar con los transportistas, no entendemos por qué ahora los transportistas anuncian un conato de huelga. La comuna va a respetar la posición de los usuarios, si la población se siente bien con los cambios de corredores de rutas y la aprobación de nuevas cooperativas, vamos a respetar y mantener esa posición”, aseguró Teodoro Sánchez, Vicealcalde de León.



Destacó que la población demanda no sólo más unidades, sino un buen servicio de parte de los transportistas y de los cobradores, quienes arbitrariamente cobran cincuenta centavos de más en el valor del pasaje. También señaló que a raíz del accidente de tránsito ocurrido a mediados del año pasado en el by pass, donde murieron 17 pasajeros, los leoneses solicitaron unidades grandes y nuevas.



“El problema no es la aprobación de la Cooperativa Santiago de los Caballeros, sino el monopolio que existe entre transportistas de las cooperativas ya establecidas, no quieren competir sanamente y dejar que otros brinden un mejor servicio a la población”, aseveró Sánchez.



Violentaron la ley

De acuerdo a Teodoro Sánchez, desde que modificaron y extendieron los corredores de rutas en la ciudad se violentó la moratoria que prohíbe la aprobación de nuevas concesiones hasta después de ocho años. “Para hacer modificaciones tenemos que hacer estudios de factibilidad de la demanda de la población para ver dónde necesitamos unidades, sin embargo, reconocemos que ninguna ruta en León está cubierta totalmente, hacen falta unidades porque somos más de 240 mil habitantes y tenemos una urgente necesidad de introducir nuevas rutas”, añadió.



Luis Narváez, Presidente de la Cooperativa de Taxi Fe, Vida y Esperanza, de León, expresó que es injusto que el Concejo no quiera darles la oportunidad de trabajar libremente y de manera legal. “Nosotros necesitamos que nos den una respuesta satisfactoria, porque tenemos que darles de comer a nuestras familias, y así como aprobaron concesiones para una nueva cooperativa, esperamos que también se analice nuestra situación”, refirió.



Según Sánchez, “el Concejo no va a aprobar ninguna concesión de transporte selectivo, no vamos a violentar esta promesa. Aprobamos una nueva ruta de transporte colectivo porque tenemos que resolver las demandas de la población, y necesitamos darle mayor seguridad a los usuarios”, y aseguró que la Comisión de Transporte Municipal se mantendrá en sesión permanente para atender las inquietudes de los transportistas y buscarles soluciones inmediatas.



René Pacheco, Secretario del Concejo en León, manifestó que las veinte concesiones a la nueva cooperativa Santiago de los Caballeros empiezan a funcionar en los primeros días de febrero, y el tramo que cubrirán será desde San Mateo, en Sutiaba, hasta el reparto Santa María, en el sector suroeste de León.



Las extensiones de corredores de rutas obedecen a una demanda de la población de los repartos “Rubén Darío”, “Alfonso Cortés”, “Azarías H. Pallais”, “Lino Argüello”, “Mariana Sampson”, “Antenor Sandino”, “Salomón de la Selva”, Concepción de María, Santa María y El Chorizo.