Elecciones en Cruz Roja ahora sí van, dice asesor

Ricardo Morales, asesor legal de la Cruz Roja Nicaragüense, aseguró a EL NUEVO DIARIO que las elecciones para elegir a las autoridades locales, departamentales y nacionales de esa institución iniciarán este mes, tal y como lo ordenó el Ministerio de Gobernación (Migob) en diciembre pasado.



Morales, quien también es hijo de Esperanza Bermúdez de Morales, Presidenta de la Cruz Roja, reveló que están haciendo los últimos ajustes para realizar la convocatoria a las elecciones, proceso en el que participarán unos mil 900 miembros de la institución distribuidos en el territorio nacional.



Elecciones nacionales a más tardar en marzo

Agregó que Bermúdez de Morales enviará hoy una carta al Migob en donde indica que iniciará de inmediato las elecciones nacionales de acuerdo a los estatutos y reglamentos de las Cruz Roja Nicaragüense.



“Las elecciones se están llevando a cabo de acuerdo a los estatutos de la Cruz Roja, que fueron aprobados el año pasado, y de acuerdo con el reglamento de elecciones aprobado por unanimidad con la presencia de dos miembros de la Cruz Roja Internacional”, aseguró Morales. Por eso indicó que entre febrero y marzo se realizarán los comicios nacionales para elegir a las nuevas autoridades de la Cruz Roja.



Explicó que las elecciones en este mes comienzan en los municipios, en donde se hacen las elecciones municipales y se elige al Consejo Municipal.



Luego los electos van a las cabeceras departamentales y eligen a las autoridades del Consejo Departamental, y por último se realizan las elecciones nacionales en Managua.



Un padrón carísimo

El asesor legal de la Cruz Roja reconoció que recibieron 4 mil dólares el año pasado de parte de la Federación Internacional para apoyar las elecciones, tal y como lo dijo a EL NUEVO DIARIO Edgard Bermúdez Hernández, miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense, sin embargo, aseguró que se invirtieron para realizar el padrón electoral.



Asimismo, dijo que el primer vicepresidente de esa institución, Juan José Vanegas, fue suspendido por el Consejo Nacional y no por la presidenta de la Cruz Roja, tal y como lo denunció Bermúdez Hernández, debido a que no cumplió con asistir a las sesiones ordinarias de la institución.



“El artículo 57 de los estatutos de la Cruz Roja que entraron en vigencia en mayo de 2006, dice que los miembros del Consejo Nacional, departamentales y locales perderán su condición de miembros... por no asistir a tres sesiones ordinarias consecutivas y a cuatro sesiones en un año si mediar justa causa, y por eso el Consejo Nacional decidió aplicarle esta norma a Juan Vanegas y a otras seis personas”, concluyó Morales.