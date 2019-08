Esperan a casi 2 millones de estudiantes en las aulas

El próximo cuatro de febrero más de un millón de estudiantes regresarán a las aulas, informó el ministro de Educación, Miguel De Castilla. Además, comentó que esta institución invirtió 60 millones de córdobas para el avituallamiento de materiales didácticos y de limpieza a las más de nueve mil 200 escuelas del país.



“Esperamos que la matrícula escolar sea de un millón 720 mil estudiantes, y si llegan más niños a la escuela se tendrá que hacer una reforma al presupuesto de Educación, pero ninguno puede quedar sin educación”, dijo el ministro. Comentó que este año se le asignó cuatro mil 350 millones de córdobas al Mined, pero esto es todavía insuficiente, dijo el educador.



Según el funcionario, se espera que cien mil nuevos alumnos ingresen al sistema educativo público, y para ello han acondicionado los centros educativos, y se compró 250 nuevos toldos para atender el posible incremento de matrícula. También se construirán aulas prefabricadas de Plycem para atender a los nuevos alumnos, afirmó De Castilla.



Indicó que actualmente se están reparando mil 600 aulas y se están construyendo 250, a nivel nacional, a través del Instituto de la Juventud.



300 mil mochilas escolares

Además, se contrató mil 900 plazas nuevas, además de los 45 mil maestros que actualmente laboran en el Mined. El funcionario afirmó que 300 mil niños de las zonas más pobres del país recibirán la mochila escolar, donde se les proveerá de cuadernos, lápices, zapatos, uniformes, y de otros materiales didácticos, con el fin de que puedan asistir a la escuela.



“Se planeó que 160 mil mochilas serán distribuidas en el Caribe, y otras se repartirán en el resto del país, en el inicio del año escolar”, indicó el titular del Mined.



También se adquirió 100 mil nuevos pupitres: 50 mil serán trasladados al Caribe nicaragüense y el resto a los puntos donde exista mayor demanda de estudiantes. De Castilla comentó que no quiere que pase como el año pasado, cuando las escuelas iniciaron el año escolar sin una mecha para lampazo, es por ello que se equipararon para el primer semestre de clases.



Espera que no haya huelga

El ministro afirmó que un proyecto de gran trascendencia para el Mined es la alimentación escolar, pues garantiza un alto porcentaje de retención escolar, y por eso se pretende entregar 900 mil raciones de comida. Si la merienda escolar desaparece de la escuela, las aulas quedarán vacías, señaló De Castilla.



“Después de estar un año en este cargo me he dado cuenta de que la educación en nuestro país tiene que ver con el hambre. Miles de niños llegan a la escuela en busca de un plato de comida, y por eso la merienda escolar: tanto para mantener medio alimentado al niño, como para lograr su retención en la escuela”, expresó el funcionario.



Según el ministro, a más tardar el 22 de enero estos materiales deberán estar en todos los municipios del país. “No queremos apagar el fuego en el momento, sino ir previendo las necesidades de los centros educativos”, señaló Miguel De Castilla.



El ministro hizo un llamado a los maestros para que este año no haya atraso en el calendario académico productos de huelgas. “El alumno debe recibir 200 días de clases, y si hay paro, esto se reflejará en la calidad de la educación y más aún en los exámenes de admisión de las universidades públicas”, expresó el titular de Mined.