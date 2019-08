Concesiones dadas a allegados del alcalde

LEÓN

Alrededor de seiscientas unidades de buses, microbuses y camionetas pertenecientes a las ocho cooperativas de transporte urbano colectivo, y unidades de siete cooperativas de taxis del sector selectivo, paralizaron completamente el municipio de León desde tempranas horas de la mañana, este jueves tres de enero, a través de un paro general de transporte.



Los empresarios del transporte exigen a las autoridades de la comuna la revocación o anulación inmediata de veinte concesiones de rutas que el Concejo otorgó el pasado seis de noviembre de 2007 a la nueva Cooperativa “León Santiago” R.L.



También solicitan una moratoria de cinco años para evitar el otorgamiento de nuevas concesiones en el servicio de transporte colectivo y selectivo en León. Así mismo, instan a la Oficina Municipal de Transporte y a la oficina de Tránsito de la Policía, que desarticulen a más de sesenta taxis piratas que operan ilegalmente en la localidad.



Primera reunión

En el transcurso de la mañana, representantes de las distintas cooperativas de transporte, se reunieron con funcionarios de la Comuna y representantes de Tránsito de la Policía. En los acuerdos preliminares se establece que la Comisión de Transporte Municipal analizará el recurso de revisión para la revocación o no de las veinte concesiones de rutas. También se analizará la solicitud de decretar una moratoria de cinco años, y se definirán a través de consenso entre los transportistas los nuevos recorridos de rutas para evitar malestar entre los transportistas.



De acuerdo con Leonel Acuña Avilés, responsable de la Dirección de Transporte Municipal de León, la aprobación de las veinte nuevas concesiones de rutas fue en base a una demanda de la población del sector suroeste de la ciudad, “buscamos darle respuesta a la población aun sabiendo que la ley exige que los otorgamientos de concesiones se aprueban a través de licitaciones, sin embargo, la necesidad del transporte en los repartos era de carácter urgente”, refirió.



Agregó el funcionario que la resolución que beneficia a la cooperativa “León Santiago” R.L. no puede revocarse. “La resolución es efectiva porque fue aprobada por el Concejo, trataremos de resolver los problemas planteados referente a la revisión y cambios de recorrido establecidos para algunas rutas. Le corresponde al Concejo hacer las modificaciones según los acuerdos entre las partes”, aseveró.



Clientelismo político

Los transportistas y representes de organizaciones de la sociedad civil, señalan que el otorgamiento de concesiones de rutas beneficia a militantes y miembros del Frente Sandinista, concejales, funcionarios de la Comuna y allegados al edil, Tránsito Genaro Téllez.



José Ángel González, miembro de la Asociación de Consumidores de León, Adeconle, aseguró que el edil Téllez expresó a los transportistas durante una reunión efectuada en el gimnasio “Iván Montenegro”, que durante su administración no se iban a otorgar más concesiones de taxis, buses y camionetas.



“La resolución a favor de la cooperativa ‘León Santiago’ representa un fuerte golpe a los transportistas leoneses, porque después que dijo el edil Téllez que no iba a haber más concesiones, ahora aparecen militantes y dirigentes del Frente Sandinista con concesiones, con esta actitud están beneficiando a un grupo selecto de la población”, denunció González.



Por su parte, Sergio Méndez Guido, presidente de la Cooperativa de transporte urbano colectivo Cobol, en León, expresó que la Comuna debe elaborar un estudio integral de factibilidad para introducir nuevas unidades de transporte. “La Alcaldía no ha querido hacer el estudio aunque se ha comprometido en reiteradas ocasiones, hay demasiadas unidades de transporte que cubren la demanda de los leoneses, vemos más unidades que pasajeros”, dijo.



También solicitó la anulación de las veinte concesiones de rutas, “los transportistas nos sentimos invadidos por todos lados, la introducción de nuevas rutas y los taxis piratas que nadie controla. El paro en el transporte continuará en los próximos días hasta que las autoridades de la comuna resuelvan nuestras peticiones”, precisó.



Sergio Méndez Guido señaló que las personas que fueron beneficiadas con el otorgamiento de concesiones, son testaferros, afines al alcalde, concejales y funcionarios del gobierno local. Entre los beneficiarios de la cooperativa “León Santiago” R.L. sobresale Óscar Toruño Espinoza, actual delegado del Inafor; Julio Octavio Calderón, pariente del secretario del Concejo, Rene Pacheco; Arsenio Reyes Sirias, candidato a alcalde en Telica por el Frente Sandinista; Abrahán Antonio Calvo, cuñado de Manuel Téllez, Director de Relaciones con la Comunidad en la comuna, entre otros.



También agregó que el Concejo ha desconocido todos los procedimientos legales en el otorgamiento de concesiones, se necesita una serie de mecanismos legales para establecer concesiones nuevas, pero los concejales tomaron decisiones sin tomar en cuenta la Ley de Transporte y la resolución de la moratoria, que se vence hasta en 2009, aprobada por el gobierno local anterior.



“El paro continúa porque, hasta el momento, no hay ninguna solución satisfactoria, ni el alcalde ni los concejales han tomado la decisión de llamarnos, eso significa que no les interesa resolver la problemática del transporte, es un paro indefinido hasta que la municipalidad nos de respuesta”, afirmó Méndez Guido al caer la tarde.



El subcomisionado Alfonso Silva, segundo jefe de Tránsito en la Policía de León, refirió que la presencia de la Policía resguardando el edificio de la Alcaldía es para preservar la seguridad de los trabajadores y el orden público. Así como la libre circulación vehicular en las inmediaciones del edificio.



La Policía informó que los transportistas exigen mano dura contra los taxis piratas, que representan una competencia desleal. “Durante todo el año ejecutamos en el municipio planes permanentes en contra de los taxis piratas, tratamos de sacarlos de circulación y que resuelvan su situación con la oficina municipal de transporte”, señaló el subcomisionado Alfonso Silva.