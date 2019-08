Ortega hace discurso sin insultar a nadie

Sin ofender ni descalificar a nadie, el presidente Daniel Ortega se lanzó un discurso “limpio” en el barrio “José Dolores Estrada”, tomándole la palabra a monseñor Leopoldo Brenes, el máximo líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, quien el martes pidió a los actores de la clase política del país que eviten los epítetos contra sus opositores.



En el acto realizado ante los habitantes del barrio “José Dolores Estrada”, rindieron informe de los avances de los programas Usura Cero y Hambre Cero, a cargo de Leonor Corea, y el ministro de Agricultura, Ariel Bucardo, respectivamente. Acto seguido, el mandatario aseguró a los habitantes del barrio que les resolvería una serie de peticiones hechas directamente.



Por otra parte, dijo que si sube el precio del petróleo no tienen por qué subir los precios de los alimentos, lo cual no lo consideró lógico a pesar de ser una práctica usual en el comercio nacional. Sobre esto no determinó ningún plan para evitar el alza de los precios de los productos básicos, pero destacó la venta de éstos a precios accesibles a través de Enabás y de los CPC.



Así mismo, mencionó que el gobierno está en la lucha para que no vuelvan los apagones, y se excusó de la responsabilidad por la privatización de la energía eléctrica.



“Nosotros no privatizamos, nosotros heredamos una serie de compromisos con la empresa Unión Fenosa. La gente dice: ‘Que se vaya Unión Fenosa’, sin embargo, Nicaragua está prisionera de esos convenios, ya que la empresa extranjera puede demandarnos si nosotros no cumplimos con ellos, y nosotros no podemos hacerles nada”, expresó el presidente Ortega, quien recordó que República Dominicana fue víctima de esos compromisos y fue demandada por millones que al final debían pagar los dominicanos.



“Esto es problemático porque se nos complicarían las negociaciones económicas en el plano internacional”, aseveró.



Por otra parte, señaló que están en negociaciones para que Unión Fenosa cumpla con las inversiones a las que se comprometieron. “En unos casos cumplen y en otros no cumplen, pero lo importantes es garantizar la energía eléctrica y que las tarifas no sean elevadas”.



En la actividad también aseguró que este año se desarrollará un programa de pavimentación y adoquinamiento de todas las calles de Managua, para lo cual ya tienen los recursos, algo que ahorrará dinero a todos los conductores, además de reducir las enfermedades respiratorias en la población afectada por el polvo.



Finalmente, hizo un llamado de unidad a todos los nicaragüenses, y se despidió con una canción de Bob Marley de fondo.