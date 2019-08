Xavier, motor de Pedro y custodio de su herencia

Un día de vacaciones, doña Saturnina Guillén llevó a su ahijado de nueve años, Danilo Aguirre Solís, hasta una de las bodegas del diario La Prensa. Se lo presentó al encargado del lugar, un anciano taciturno acostumbrado a vivir entre pilas de periódicos, y le dijo: ‘Éste es el muchacho que le va a ayudar’.



Doña Saturnina, correctora de pruebas del diario, le dio las últimas instrucciones al chavalo y se fue. Era 1949. Ese fue el primer contacto que tuvo Danilo con el diario, acomodando los paquetes en los anaqueles y vendiéndolo en la calles.



Y fue allí mismo donde conocería al joven con quien, casi 60 años después, estaría al frente de EL NUEVO DIARIO, como directores fundadores. “Xavier llegaba siempre allí a esa bodega. Fue donde lo conocí. Él tenía unos 17 años. Pero no nos hicimos amigos, eso fue hasta después”, relata el doctor Aguirre, haciendo un esfuerzo por rescatar algún otro detalle.



Veinte años después, esos saludos remotos se convertirían en un lazo de amistad infranqueable, cuando Pedro Joaquín Chamorro Cardenal le ofreció el cargo de jefatura de información de La Prensa a Danilo, hecho que marcaría el inicio de su relación profesional con Xavier.



Hasta la tarde de ayer, los teléfonos en el escritorio del doctor Aguirre no dejaban de repicar por las llamadas de condolencias.



Francisco Xavier Chamorro Cardenal, Director Fundador de EL NUEVO DIARIO en 1980, murió ayer a la edad de 75 años, como consecuencia de un infarto. Nació en el seno de una familia conservadora, en Granada, el 31 de diciembre de 1932.



Fue el segundo de cinco hermanos: Pedro Joaquín, Ana María, Ligia y Jaime. Estudió ingeniería mecánica en Estados Unidos, y al regresar a Nicaragua estuvo encargado del funcionamiento mecánico de la rotativa del diario La Prensa.



El “brazo derecho” de Pedro Joaquín

Según el doctor Danilo Aguirre, también fundador y director de END, Pedro Joaquín Chamorro confió totalmente a su hermano Xavier el trabajo gerencial y técnico de La Prensa en los años setenta, a pesar de que siempre procuró que la familia no se involucrara tan directamente con el único medio de comunicación que lograba exacerbar a la dictadura somocista.



La gestión de Xavier fue tan efectiva, que La Prensa alcanzó un tiraje en sus ediciones superior al de los demás periódicos en el resto de Centroamérica, y aún mayor que el mismo diario Excélsior, de México, según Aguirre.



“Hasta la muerte de Pedro, La Prensa era uno de los más grandes rotativos de América Latina. En Centroamérica, sólo La Nación de Costa Rica tiraba más páginas, porque era un país más avanzado económicamente”, relató.



“Pero el prestigio de La Prensa en Nicaragua era el mejor de Centroamérica. Su circulación estándar en el año 77 andaba por los 75 mil números diarios. Excélsior, en México, que era uno de los más prestigiosos, tiraba la mitad de lo que tiraba La Prensa”, señaló.



Para el doctor Aguirre, en un país donde la población apenas sobrepasaba los dos millones de habitantes, y con un enorme índice de analfabetismo, el caso de La Prensa marcó un hito que todavía es objeto de análisis en la historia del periodismo en América Latina. “Y por supuesto, en ese esfuerzo, lo que hacía Xavier era parte fundamental”, aseveró.



Su presencia quedará en los gratos recuerdos

En el rostro de algunos trabajadores de END se notaba la aflicción tras enterarse de la muerte de don Xavier. Carlos Martínez Sánchez, editor de la sección de Departamentales, y quien lo conoció en 1971, desde sus días en La Prensa, era uno de ellos.



“Era muy humano en su trato, y muy rápido. Pasaba de la presión normal del trabajo a conversaciones personales con los trabajadores. Aunque en el trabajo era muy severo”, comentó Martínez.



Tras la caída de la dictadura somocista, en julio de 1979, Xavier Chamorro Cardenal --que había asumido la Dirección del diario La Prensa tras el asesinato Pedro Joaquín, el 10 de enero de 1978--, enfrentó una encrucijada. Sus hermanos no estaban de acuerdo con apoyar desde el diario, la línea ideológica que el nuevo gobierno sandinista propugnaba.



De manera que decidió retirar sus acciones de La Prensa, y se lanzó en la nueva y osada aventura de fundar un nuevo periódico. Pero no se fue solo.



A su lado marcharon más del 80 por ciento de los trabajadores de La Prensa, y así nació EL NUEVO DIARIO, donde según el mismo Xavier continuaría viva el alma y la herencia de su hermano Pedro Joaquín Chamorro.



“Herederos legítimos de mi hermano”



A continuación, un extracto de su escrito editorial, especial para el libro de memorias en conmemoración del 20 aniversario de EL NUEVO DIARIO.



“Provenimos de Pedro Joaquín Chamorro y su periódico. El 80 % de los trabajadores y el equipo de dirección de aquel periódico nos venimos a fundar un diario nuevo acorde con los tiempos y fogueados todos por la lucha antisomocista”, expresó.



“Sentimos entonces y sentimos ahora que nos habíamos traído a Pedro, mi hermano, con nosotros. De la lucha contra la dinastía que creyó acabar con la vida del Mártir de las Libertades Públicas, un diez de enero de 1978, pasábamos ahora, con EL NUEVO DIARIO, a la lucha por el pueblo, y para que éste conservara el poder que legítimamente le pertenecía y que había logrado conquistar el 19 de julio de 1979”, sentenció.



Onofre Guevara: “Nunca trató de imponer nada”



Onofre Guevara, periodista e historiador, conoció personalmente a don Xavier Chamorro. Un hombre serio, sencillo, pero con una dosis de humor discreto que soltaba de vez en cuando. Esa es la imagen que aún conserva de él.



“De su personalidad recuerdo dos características visibles: su sencillez y su tolerancia en cuanto a los términos de los enfoques políticos y el tratamiento de las noticias. Nunca trató de imponer nada”, afirmó Guevara.



“Siempre tenía bastante respeto por las ideas ajenas, a mí me llamaba a veces para sugerirme ideas sobre algunos temas, pero nunca me dijo poné esto o escribilo así, sólo me sugería y me comentaba”.



Según Guevara, había una característica en la personalidad de don Xavier que no se notaba, sino hasta que uno lograba entrar a su intimidad, y era su sentido del humor. “Hacía bromas y comentarios mordaces sobre algunas cosas de las situaciones del país, es algo que no se conocía más allá de la cercanía”, recuerda Guevara.



Ricardo Trejos Maldonado, otro fiel compañero del ingeniero, y periodista retirado, guarda en sus memorias los momentos en que don Xavier pasaba horas con los trabajadores de la rotativa, tratando de resolver algún problema, procurando que la edición del diario estuviera garantizada.



“Él se dedicaba a dirigir el buen funcionamiento de las máquinas, departamento ligado al de producción. Trabajó duro en aquellos años, vistiendo overol se mantenía lleno de aceite y laboraba las horas que fuera necesario con los demás técnicos, porque un diario está obligado a circular todos los días, llueva o truene”, narró Trejos.



Justicia con los trabajadores

El doctor Aguirre destacó que don Xavier Chamorro compartió con los trabajadores que lo acompañaron el porcentaje de las acciones que poseía en el diario La Prensa, cuando se forjó la nueva sociedad que constituiría EL NUEVO DIARIO.



Ese fue uno de los actos más loables y hermosos de su vida, rememora su amigo, algo que “jamás se ha visto”.



“Cuando el conflicto se decide al fin, y esto es lo más hermoso, él sacó su parte de La Prensa, que era mucha plata, el 25 por ciento, y lo pidió en materia prima. Eso te da una idea de dos cosas: primero, que ponía en riesgo su patrimonio con el nuevo proyecto que era EL NUEVO DIARIO”, indicó.



“Y segundo, que tan confiado estaba, o tanta fe le tenía al proyecto, que ni siquiera lo sacó en efectivo, sino que en papel y planchas, para la fundación de EL NUEVO DIARIO”, explicó.



“Pero no para allí la cosa. Después, la sociedad anónima que formamos (para crear END) hizo accionistas a todos los trabajadores de La Prensa. Y es más, tenían más acciones quienes más tenían de trabajar en ese diario”, enfatizó.



“Era una forma de hacerle justicia a una serie de gente que nos acompañaba en la nueva aventura, y que podía fracasar, y perder todo. Pero si el proyecto funcionaba, también les iba a ser de beneficio por sus acciones. Gracias al esfuerzo de todos, el periódico ya va a tener 28 años”, dijo Aguirre.



Es una demostración de tesón

“Aquí lo principal de Xavier, es que primero es una demostración de tesón, de perseverancia, de fe en un proyecto, por su dedicación y ahínco que le puso a esto frente a todas las dificultades que tuvimos, y frente a todas las adversidades, la forma optimista con que él las desafiaba, y además, con mucha decisión y a la orilla nuestra todo el tiempo”, sostuvo Danilo Aguirre.



“Esa valentía, esa energía con que él --y además la experiencia que nos volcó durante todos estos años--, es la mejor herencia que podemos recibir de Xavier”, expresó notablemente acongojado.



“Asimilaba los golpes, pero nunca bajaba la guardia. Y ese es uno de los mejores ejemplos que nos ha legado”, reflexionó el doctor finalizando la entrevista.