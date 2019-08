Subsidio y parar alzas

La propuesta del ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, de evitar un incremento en las próximas semanas en la tarifa eléctrica a través de un subsidio, fue “bien recibida” por directivos de Unión Fenosa y de la Empresa Energética Corinto, EEC, así como por diputados de diferentes bancadas y economistas independientes.



“La única manera de evitar de que esto (el incremento en los precios del barril de petróleo) impacte sobre los precios internos es subsidiar la tarifa (eléctrica), es decir, se necesitaría que en vez de aumentar la tarifa se subsidie a Unión Fenosa o a las generadoras de energía para cubrir los mayores costos”, expresó Adolfo Acevedo, economista independiente.



El diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, considera que la propuesta “no sólo es viable, sino necesaria”. Gutiérrez señaló que existen partidas presupuestarias de diferentes instituciones que podrían ser redistribuidas para conformar un subsidio para el sector energético.



Wilfredo Navarro, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y Enrique Sáenz, Presidente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, también se mostraron de acuerdo en apoyar la propuesta del subsidio que hizo Rappaccioli el jueves pasado.



Por eso exigieron que la estatal empresa Petróleos de Nicaragua, Petronic, vele por las “verdaderas” ganancias que Nicaragua ha obtenido a través del contrato petrolero con Venezuela, de manera que se utilicen esos recursos para financiar el sector y evitar el incremento de la tarifa.



Petronic debe vender petróleo barato a generadoras

Acevedo propuso que si el gobierno le vende combustible más barato a las empresas generadoras de energía, aprovechando el acuerdo que tiene Albanisa con Petróleos de Venezuela, Pdvsa, permitiría que no haya ningún ajuste en la tarifa energética, y así Petronic podría mantener los precios estables, una vez firmado el acuerdo con la Esso Standar Oil.



Agregó que “el problema que tienen las generadoras es que tienen que comprar el petróleo más caro, y si se lo venden más barato, no tienen que aumentar el precio de la energía”.



“Acordate que este año el crédito asociado al suministro petrolero va a ser mayor a los 300 millones de dólares, así que da para eso y para mucho más”, estimó Acevedo, quien también calculó que en años anteriores el gobierno ha recibido unos 550 millones de dólares en ayuda venezolana.



El economista también recordó que un aumento en la tarifa eléctrica implicaría un ajuste en los precios de diferentes productos que se comercializan en el país, sobre todo los que necesitan de refrigeración, pues los dueños de los centros de compras trasladarían los costos a los usuarios al hacer los ajustes que consideren necesarios.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, calificó como positiva la idea del subsidio para evitar un incremento en la tarifa eléctrica, siempre y cuando el gobierno tenga la posibilidad de recursos.



“Si es por la vía de subsidio y el gobierno estima que tiene los recursos suficientes, creo que sería una medida que no debería ser rechazada, que habría que discutirla y verla porque el precio del combustible viene para arriba... hay mucha preocupación de que el precio del barril de petróleo llegue hasta 150 dólares”, declaró Katín.



Se necesita un millón de dólares mensuales, dice Zamora

César Zamora, Gerente General de EEC, calculó que el subsidio que necesita el sector energético para evitar un incremento en la tarifa energética, al menos para quienes consuman igual o menos de 150 kilovatios al mes, es de un millón de dólares mensuales.



Asimismo, reveló que el gobierno no lo ha convocado, en su calidad de representante de la EEC, para intentar buscar una solución, sin embargo, dijo que fue él quien llamó al ministro Rappaccioli para que se sienten la próxima semana en aras de buscar alternativas.



Hay que hacer una campaña, dice Fenosa

Katín también indicó que el gobierno, junto a Fenosa, generadoras eléctricas, entes reguladores, debería de empezar una campaña masiva para promover el ahorro y el uso eficiente de la energía, tomando en cuenta que se espera que los precios del barril de petróleo continúen aumentando.



“Todos debemos de echarle la vaca a una verdadera campaña sostenida a lo largo de todo este año por la eficiencia energética al cliente para que conozca cómo ahorrar energía”, refirió el gerente de Fenosa.



En ese sentido, Zamora dijo “comulgar con Unión Fenosa”, lo que significa que estarían dispuestos a aportar para que dicha campaña, para promover el uso responsable de la energía, se lleve a cabo.



Renegociar contratos con generadoras

Asimismo, Katín calificó como una señal positiva que Zamora esté dispuesto a negociar los pagos por potencia instalada, con el fin de amortiguar la tarifa eléctrica, pues sólo en pago por estos cargos fijo Fenosa desembolsa unos 30 millones de dólares a las generadoras.



“Podría disminuir en unos cuantos millones de dólares el pago (del cargo de potencia instalada) distribuidos en facturas a más de 600 mil clientes, pero todo ahorro es importante”, expresó Katín, sin embargo, aunque Rappaccioli ha dicho que no se ha cerrado la posibilidad de renegociar estos acuerdos con las empresas generadoras, no precisó fecha para convocarlas.



Combustibles siguen en alza

Esta propuesta podría cobrar mayor importancia mañana domingo, cuando todos los combustibles amanezcan marcando otro precio récord a nivel nacional, pues las compañías petroleras esta semana registraron las compras más caras de los últimos 16 meses, y se disponen a trasladar ese costo a sus clientes en las distintas gasolineras.



Anunciaron que cada galón de gasolina, diesel o kerosén registrará un aumento que oscilará entre 1.22 y 3.69 córdobas.