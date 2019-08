Ticos impiden retorno a miles de nicaragüenses

Corresponsal Costa Rica

Las ilusiones de retornar a Costa Rica, donde han dejado sus trabajos, casas y hasta familiares, están siendo truncadas a miles de nicaragüenses que han querido ingresar ilegalmente, y a otros porque les han negado la visa de ingreso, ya que se pasaron de los 30 días autorizados la última vez que ingresaron.



Cientos de nicaragüenses están siendo rechazados y deportados de las zonas fronterizas con Costa Rica, al ingresar ilegalmente, y en otros casos, por presentar documentos adulterados.



A los más de mil nicas que preliminarmente se reporta que han devuelto a su país, se les suman otros cientos que a la hora de presentar su recibo de cancelación de visa en las sucursales de Banpro, le niegan la visa tica en el Consulado General, por haberse quedado más días y hasta años, en su última visa otorgada.



La romería del retorno es evidente en Peñas Blancas y en Los Chiles, desde el pasado tres de enero, cuando ingresaron más de 4 mil paisanos, sin embargo, los “puntos ciegos” a lo largo de la frontera de ambos países son sitios donde otros tantos se aventuran a pasarse ilegalmente.



En territorio tico, los controles migratorios aleatorios y de sorpresa han dejado la detención de unos 600 nicas que habían ingresado irregularmente por las zonas de Upala y San Carlos. Otra cantidad similar han sido rechazados administrativamente en los puestos fronterizos por no llenar los requisitos de ingreso.



En los operativos se detectó que hay coyotes que cobran de 10 mil a 20 mil colones (entre 20 y 40 dólares) por pasar a los nicas ilegales, y que luego los taxistas se encargan de transportarlos por sumas que varían entre los 25 y 50 mil colones (entre 50 y 100 dólares), esta cifra en dependencia de hasta dónde los llevarán y la cantidad de viajeros.



Francisco Castaing, jefe de la Policía de Migración, indicó que los controles migratorios están reforzados desde diciembre pasado para evitar el coyotaje, la introducción ilegal, y que delincuentes se aprovechen del retorno masivo de los nicas para meterse irregularmente.



Los operativos han arrojado que muchos nicas están viajando con sus familiares, lo que incluye a menores de edad, pero sin sus debidos pasaportes. El oficial migratorio, Saúl Pérez, expresó que llegan adultos con residencia legal, sin embargo, sus hijos no, por lo que los tienen que regresar al no presentar sus documentos de viaje.



Pagan visa, pero no se las dan

“No entendemos la lógica del cónsul (Víctor Láscarez), queremos entrar en regla y nos niegan la visa porque nos habíamos quedado más tiempo, pero lo injusto es que ni siquiera nos avisaron de esa modalidad y nos han ocasionado graves problemas, porque tenemos nuestras cosas allá, trabajos y compromisos. Es una barbaridad esta situación”, comentó enojada, Rosa Vásquez, con otro grupo de compatriotas en la frontera.



Ella dijo que “a como diera lugar iba a pasar”, porque incluso tenía a sus hijos menores en Costa Rica y que no los podía dejar botados. Para Valentina Chauca, lo que le están haciendo a los nicas es una especie de robo o timo, pues los están mandando a pagar y luego no les dan la visa ni les regresan los 20 dólares.



“Una persona estaba adelante de mí en la fila del consulado, fue apagar tres visas, y cuando llegó se las negaron. ‘Le dijeron que no podía’, pero la desfachatez es que comentó que el cónsul le dijo que si paga el mes y medio que se habían quedado después de los 30 días de la visa, le autorizaba el ingreso”, denunció.



Por su parte, Óscar Flores opinó que les están robando porque no regresan la plata, y que además están obligando a miles a meterse ilegalmente porque están arraigados en Costa Rica.



