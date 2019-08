Montealegre pide a bancos abran sus puertas a Fiscal

El diputado y presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, facultó a las autoridades del Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro, y del Banco de la Producción, Banpro, levantar el sigilo bancario de sus cuentas personales a fin de permitir la investigación que realiza la Fiscalía General de la República.



Montealegre dijo ayer que envió dos cartas a los presidentes de las Juntas Directivas de ambas instituciones financieras, autorizando la apertura de sus cuentas, para que el fiscal Armando Juárez tenga acceso a ellas con base en la investigación que el Ministerio Público realiza sobre el caso de las quiebras bancarias y la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, para cubrir las millonarias pérdidas que las mismas dejaron.



“Envié cartas a los dos bancos donde tengo mis cuentas, autorizándoles a que levanten el sigilo bancario en relación a mis cuentas, para que nadie tenga la menor duda de que yo quiero tapar, esconder o entorpecer cualquier proceso de investigación”, expresó.



Montealegre insistió en la ilegalidad en la que, según él, incurrió el fiscal Armando Juárez al solicitar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el levantamiento del sigilo bancario, con base en una ley derogada hace varios años.



“No estoy de acuerdo en que se levante el sigilo en base a una ley que no existe y en base a un artículo del Código Penal que está relacionado a una acusación”, insistió.



Montealegre considera que el fiscal Juárez violó los procedimientos para pedir el levantamiento del sigilo bancario.



No recurrirá de amparo

Montealegre dijo que no recurrirá de amparo contra la investigación y sus resultados argumentando que no tiene nada de qué ampararse. Tampoco recurrirá de amparo en contra del levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas personales.