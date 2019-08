León paralizado con graves afectaciones

LEÓN

El paro general de transporte en León no sólo perjudica a los usuarios que necesitan movilizarse en el casco urbano de la cabecera departamental de León, sino al comercio en general, que durante los dos primeros días de paro aduce tener pérdidas económicas por la baja afluencia de clientes.



Sin embargo, los transportistas continúan exigiendo al Concejo la revocación de las veinte concesiones de rutas a la cooperativa León Santiago R.L., definir cambios de corredores de rutas y establecer coordinaciones con la oficina de tránsito de la Policía para la desarticulación de decenas de taxis piratas.



Ángela Castillo Pastora, comerciante de abarrotes en el mercado de la Terminal de Buses de León, afirmó que muy pocos clientes han acudido a realizar sus compras en los dos últimos días, el paro de transporte está perjudicando la economía en general, la mayoría de la población no puede movilizarse hacia los mercados, estamos incurriendo en pérdidas económicas; además, estamos preocupados porque ahora dicen que los transportistas quieren incrementar el pasaje a los usuarios, dijo.



Versión de vicealcalde

“El trasfondo de todo esto es el incremento en el pasaje del servicio de transporte urbano colectivo. Es una barbaridad que los transportistas quieran incrementar en un 40% el valor del pasaje, pasaría de tres a seis córdobas. Ellos (transportistas) son unos irresponsables e infractores de la ley, cobran una tarifa de C$3.00 cuando lo autorizado por el Concejo es C$2.50; igualmente los taxistas abusan en el cobro de la tarifa en el pasaje”, expresó Teodoro Sánchez, Vicealcalde de León.



La posición del alcalde Tránsito Genaro Téllez, de la Comisión de Transporte Municipal y de los concejales es iniciar las negociaciones con los transportistas una vez que esté suspendido el paro que involucra a ocho cooperativas de transporte urbano colectivo y a siete cooperativas de taxis.



Sin embargo, alrededor de seiscientas unidades de buses, camionetas y taxis permanecen parqueadas en las afueras de la comuna leonesa, después de dos días de paro indefinido. A las 11:30 de la mañana de este viernes cuatro de enero, decenas de transportista se movilizaron hacia los empalmes de las carreteras León-Managua, León-Chinandega, y hacia la entrada a la comunidad La Ceiba, en la carretera internacional, y trataron de paralizar el transporte vehicular, pero fueron neutralizados por la Policía.



Alcalde y Concejo acusados de “bisneros”



Cabe destacar que a las cinco de la tarde del jueves tres de enero se venció el permiso otorgado por la Policía a los transportistas para permanecer parqueados frente a las instalaciones de la comuna. Los transportistas quisieron renovar el permiso, pero el mismo les fue denegado por el jefe de la Policía en León, comisionado Douglas Zeledón.



El transportista Ramón Koulzons, representante de la Unión de Cooperativa de Taxis en León acusó de bisneros al edil Téllez y a los concejales liberales y sandinistas. “Ellos tienen un bisne con el otorgamiento de concesiones de rutas, desde que el alcalde asumió la administración de la comuna hemos venido reclamando nuestros derechos para resolver los problemas que enfrentamos el sector transporte, pero no nos da respuesta”, aseveró el transportista, quien recalcó que el edil Téllez juró hasta por su propia madre que no iba a dar una sola concesión de taxis, y ahora ocurre todo lo contrario con el otorgamiento de veinte concesiones.



También denunció que las personas beneficiadas con concesiones de rutas son ellos mismos, miembros del Frente Sandinista. No es una nueva ruta que beneficia a repartos descubiertos por el servicio de transporte, es un negocio completo, la ruta recorrerá todo el centro de la ciudad invadiendo los demás corredores de rutas ya existentes, puntualizó.