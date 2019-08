Radioaficionado que sale del aire

La línea de Yanqui

November Uno Xilófono Charlie (YN1XC) se ha cerrado y los radioaficionados comparten el luto por la pérdida de Xavier Chamorro Cardenal, fundador de EL NUEVO DIARIO, manifestó Juan de la Cruz Rodríguez, presidente del Club de Radio aficionados en Nicaragua (CREN).



Durante la mayor parte de su vida, YN1XC, como era conocido en el espectro radial, dedicó su tiempo libre a comunicarse por radio a todo el mundo.



Le encantaba hacer nuevos contactos, y fue uno de los pocos nicaragüenses que perteneció a las Federaciones Internacionales de Radio Aficionados, pero no sólo eso, muchas veces sirvió de puente para ayudar a que familias se comunicaran, y apoyó a las autoridades estatales en momentos de desastres naturales como los huracanes Juana, Aleta, y terremotos en la región, entre otros.



“El ingeniero Chamorro era de las personas que hacía mucho sin decirlo a nadie, siempre apoyó al CREN y a sus miembros, les mandaba tarjetas de los nuevos contactos que hacía y nos impresionaba la pericia con que se comunicaba a todo el mundo, sin duda su muerte es una gran pérdida para el país, porque hombres como él se encuentran pocos, pues él no figuraba, él hacia”, manifestó Rodríguez.



De acuerdo con Rodríguez, la noticia de la muerte de YN1XC, fundador del CREN, ya ha viajado por el espectro radioeléctrico, y las condolencias no cesan de llegar en esta comunidad de radioaficionados, donde se desconocen los rostros, pero se transmiten muchos sentimientos.