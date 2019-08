Llueven condolencias a EL NUEVO DIARIO

El repentino fallecimiento del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal consternó a la sociedad y a los diferentes organismos nicaragüenses, los que han enviado sus muestras de solidaridad y pésame a la familia doliente y a los trabajadores del diario.



La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN, envió sus condolencias a la familia Chamorro Cardenal García y a todo el personal de trabajadores de EL NUEVO DIARIO.



“Nuestra solidaridad con sus hijos e hijas, en particular con Francisco Xavier Chamorro, por quien rogamos a Creador le dé fuerzas en estos momentos de dolor”, expresa una misiva enviada a nuestra sala de redacción.



Asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su procurador, Omar Cabezas Lacayo, expresan sus muestras de pésame y solidaridad con la familia Chamorro Cardenal y con los trabajadores de EL NUEVO DIARIO, ante el fallecimiento de su director fundador, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal.



Gran hombre de prensa

Por su parte, el Ejército de Nicaragua envió un mensaje a nuestro subdirector, Francisco Chamorro: “En este día tan sensible para ti por la partida de tu señor padre, gran hombre de prensa, como fue el ingeniero Chamorro Cardenal, fundador del tan prestigiosa institución de comunicación escrita EL NUEVO DIARIO, deseo expresarte en nombre de la Comandancia General, de los jefes, oficiales, suboficiales, clases, soldados, marineros y personal auxiliar del Ejército de Nicaragua, nuestras más sinceras condolencias, mismas que hacemos extensivas al resto de familiares y trabajadores de este medio de comunicación social”.



Solidaridad del Parlacén

También la bancada nacional del Parlamento Centroamericano de la subsede de Nicaragua, Parlacén, expresó sus muestras de pésame a la familia Chamorro García y al personal directivo, administrativo y de prensa de EL NUEVO DIARIO, por el sensible fallecimiento de su director Xavier Chamorro Cardenal.



Los diputados del Parlacén manifiestan sentido pésame y muestras de solidaridad en estos momentos tan difíciles, y rogamos a Dios que el dolor que los embarga se convierta en resignación cristiana y fortalezca sus espíritus.



Moisés Centeno, corresponsal de END en Las Minas, envió su más sincero y humilde pésame y condolencia a la familia de nuestro subdirector Francisco Chamorro, por el sensible deceso de su querido padre, nuestro insigne director fundador Xavier Chamorro Cardenal. Extensivo este profundo luto y dolor a nuestros editores, redactores corresponsales, y a todo el personal de la familia END.



Legado de un periodismo profesional

El legado de un periodismo profesional e independiente al servicio del pueblo, e inculcado por nuestro director fundador, lo tendremos que llevar en el alma y trasladarlo con nuestro trabajo responsable para con nuestros lectores.



“Saludos hermano, Francisco Chamorro, acompañándote en estos momentos de profundo dolor te aseguro que tu padre está en un lugar preferencial en los campos del Señor”, expresó Jesús Amador.



Actuar valiente

Enrique Villagra Morales y familia manifestaron su tristeza al enterarse del fallecimiento del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal.



Según Villagra Morales, se requería ser absolutamente ajeno a la historia de nuestro país para no saber y reconocer la trayectoria, convicción de patriotismo y de constante lucha de don Xavier. Su actuar valiente y decidido pudo con hidalguía anteponerse a muchas adversidades, varias no comprendidas, su actuar congruente lo hizo destacarse firmemente para no someter sus ideas libertarias y democráticas por conveniencia política, social y hasta incluso familiar.



Su pasar dejó huella, y una huella ejemplar. Por eso nos solidarizamos de verdad, tanto con Francisco Xavier como con Margarita, Gabriel, Ana María y Juan Sebastián, así como con el personal que labora en END.



“Francisco Chamorro, en estos momentos difíciles, espero haya paz en tu interior, aunque es difícil, acompañándome en tu dolor”, René A. Silva.



Palabras para mitigar el dolor

Denis Moncada Colindres, Embajador, representante de la Misión Permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, expresó sus sentimientos de pesar por el sensible fallecimiento del ingeniero Xavier Chamorro.



Mientras que Mariela Cerrato asegura que conoció la triste noticia del fallecimiento del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, quien fundó y dirigió este importante rotativo por muchos años.



“Sé que no hay palabras para mitigar la pena que deben sentir todos los que laboraron con él, especialmente usted, mi maestro --Danilo Aguirre--, por eso expreso mi solidaridad ante el dolor de esta pérdida irreparable y a animarle a continuar con la acertada labor que emprendieron juntos”, manifestó Cerrato.



El mejor recuerdo

“Querido Francisco: En unión de toda tu familia, de los amigos más cercanos que fueron sus hermanos y del equipo de periodistas de EL NUEVO DIARIO, recibe mi solidaridad por el deceso de tu inolvidable padre, Xavier Chamorro Cardenal. Tengo el mejor recuerdo de su persona por la gentileza al acoger mis colaboraciones y sobre todo por su compromiso con la defensa de la justicia, la equidad y la lucha contra la corrupción”, escribió Vidaluz Meneses.



También nos escribió Raúl García Álvarez, periodista de Prensa Latina, quien lamenta la perdida de Xavier Chamarro Cardenal, de quien conoció su sabiduría, disciplina, humildad y solidaridad para con sus familiares y amistades. “Conservaremos siempre sus enseñanzas, sus pláticas amenas e instructivas. Siempre estuvo dispuesto a dar su colaboración en nuestro trabajo durante casi cinco años en esa hermosa e histórica nación nicaragüense”, dijo García Álvarez.



Los scouts

El Consejo Nacional Scouts de Nicaragua, los niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios de nuestro programa educativo, se unen al dolor de la familia Chamorro y del colectivo de trabajadores de EL NUEVO DAIRIO ante la irreparable pérdida de su director fundador Xavier Chamorro Cardenal.



“Siento mucho el fallecimiento de tu papá, acompañémosle en su dolor”, escribieron Benjamín Gallo Lacayo y señora.



Desde Guatemala

Silvio Mora, Embajador de Nicaragua en Guatemala, envió una misiva para Francisco Chamorro, Subdirector de EL NUEVO DIARIO, y al doctor Danilo Aguirre, Director Fundador de END, a quienes les expresa que la muerte es incorregible, no tiene remedio, un buen día nos lleva. Pero lamenta la partida del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal.



“Lamento porque siempre quiso hacer buenas cosas en este mundo feo, como director de un medio importante en Nicaragua”, dijo Mora.



También la Junta Directiva de la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, FONG, envió el pésame por el fallecimiento de Xavier Chamorro Cardenal.



“Nuestra gratitud a su memoria y el reconocimiento a este rotativo caracterizado por su identificación con las más sentidas causas de la población nicaragüense y de nuestra ciudadanía organizada.



Incansable luchador por la democracia

La Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, “Pedro Joaquín Chamorro Cardenal” expresa su más sincero pésame a la familia Chamorro García, y a los trabajadores de EL NUEVO DIARIO, por tan sensible fallecimiento de su director fundador, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, quien ha dejado huellas en la historia del periodismo nacional, por su incansable lucha por la democracia, la justicia y defensa de la libertad de expresión. “Que Dios, Padre Eterno, lo tenga en su santa gloria”, Celso Canelo Candia, Secretario Nacional APN.



Una institución del periodismo nicaragüense

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, envía sus condolencias por el sensible fallecimiento del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, sin lugar a dudas toda una institución del periodismo nicaragüense.



El doctor Lino Hernández Trigueros, Vicepresidente de la Contraloría General de la República, expresó que en estos momentos de tristezas y dolor ante la irreparable pérdida de su padre, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, reciba usted --Francisco Chamorro--, mis sinceras condolencias.



“La rectilínea trayectoria del ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, a través de toda una vida de indeclinable lucha contra la injusticia social, es un perenne legado para los hombres y mujeres de prensa que buscan día a día una verdadera libertad para Nicaragua”, dijo Lino Hernández.



Periodismo identificado con la justicia

Comunicación Corporativa le llena en verdad de mucha tristeza la noticia del fallecimiento de don Xavier Chamorro Cardenal, director-fundador de EL NUEVO DIARIO, figura sobresaliente del periodismo nacional.



Su lucha por un periodismo identificado con la justicia social y con la investigación, hicieron de don Xavier una insignia en el periodismo nicaragüense y un modelo a seguir por quienes hemos optado ejercer la ciencia de la comunicación.



Nuestras condolencias a sus familiares, en especial a sus hijos, y a todos los trabajadores de EL NUEVO DIARIO, que estamos seguros continuarán la lucha que junto a don Xavier empezaron hace 27 años, por un periodismo profesional y ético.



Al cierre de nuestra edición electrónica se contabilizaban 36 comentarios de nuestros ciberlectores, quienes dejaron sus condolencias a la familia Chamorro Cardenal García y al personal del diario.