Un legendario guerrillero, un historiador y un poeta valoraron que el sentido de lealtad y de honestidad construyó la biografía de nuestro Director Fundador Xavier Chamorro hasta esculpirlo como un “patriota de vanguardia”.



El Comandante “Cero”, Edén Pastora, lo definió como ese patriota de primera línea, el único “Chamorro de la vieja guardia que entró a la Revolución y anduvo con ella”, protagonizando él mismo, con la decisión de abrir un periódico con los trabajadores un fenómeno inédito en la historia de Nicaragua.



El poeta Fernando Silva preguntó: “¿Por qué siempre me llevé muy bien con Xavier? Porque, además de fraterno, era un hombre muy leal, respondía siempre a una amistad con una sinceridad y una naturalidad muy hermosas, de tal manera que uno se sentía muy tranquilo con él”.



Además, el escritor destacó que fue un hombre de mentalidad, curiosamente inteligente y capaz, con cualidades de periodista muy especiales. “Siempre pude advertir en él una capacidad para lo lógico, lo objetivo, además de suficiente libertad para tratar un tema sin estar comprometido con el tema, sino realmente expresar el tema en su lengua”.



Poeta, en un país con una cultura de poca tolerancia con las ideas políticas, ¿cómo ve a un Xavier Chamorro que hace de EL NUEVO DIARIO una vitrina de diversas corrientes e ideologías?

Nosotros comenzamos juntos en la lucha contra Somoza. Él, de alguna manera, presentaba el cuerpo de un periódico, cuando Pedro Joaquín. Al triunfo de la Revolución y al fundar END lo tomó con interés y sinceridad para que un pueblo tuviera un instrumento con la noticia. Claro, con su ideología, porque nosotros éramos sandinistas apegado a eso, pero siempre escogiendo aquello que estuviera más en la línea de la credibilidad, de la justicia.



Y Xavier siguió siendo --a pesar de lo que se diga de END-- un hombre representativo de una ideología que no se fue para ningún lado, que siguió de frente, se mantuvo en su línea con una ideología sincera. Además, porque era personal, no comprometida en el sentido simple del compromiso, sino consigo mismo.



Ejemplo político

A Xavier lo defino como uno de los hombres en Nicaragua que necesariamente tendrá que ser señalado como ejemplo social y político, además de intelectual, porque cada una de sus actuaciones, en estos terrenos, fue absolutamente leal y verdadera.



El historiador y ex diplomático Aldo Díaz Lacayo consideró que el ingeniero Chamorro marcó un hito importante en la historia del periodismo en Nicaragua. Además, lo hizo con una entereza ciudadana extraordinaria.



Lo dio todo por sus principios

“Basta con recordar que por defender los principios con los cuales él se había comprometido, tuvo el coraje de romper con su propia familia para iniciar un proyecto periodístico que le dio al país la oportunidad de expresarse al margen de los intereses tradicionales”.



“A nivel personal, siento muchísimo la partida de Xavier, y como sandinista quiero expresar un sentimiento profundo de dolor ante la familia y en particular frente a Francisco, que está a cargo de la subdirección del periódico.



“Yo espero que este lamentable suceso abra las puertas a la posibilidad de una revaloración de la relación periodística entre EL NUEVO DIARIO y el gobierno de la República. Para todos los hijos de Xavier y sus nietos, mi sentido pésame y un fuerte abrazo a cada uno de ellos”.



Un mes de dolor

El historiador, además, mencionó que “Xavier siempre actuó en correspondencia con una gran sensibilidad humana.



Fue un tipo que bien podría ser calificado como raro, usando la expresión dariana.



Enero será para la familia Chamorro un mes de dolor, porque también el 10 de enero de 1978 es una fecha que recordamos al ser asesinado Pedro Joaquín Chamorro.



¡Qué vergazo para EL NUEVO DIARIO!

El comandante Edén Pastora manifestó que la noticia del deceso del ingeniero Chamorro le impactó demasiado. “Era una de las reservas morales de este pueblo, su muerte impacta, y deja un vacío difícil de llenar. Fue un hombre extremadamente honesto, con una conciencia social de primera. Fue un baluarte de las luchas por las libertades políticas, los derechos humanos, todas estas cosas por las que se luchó contra Somoza y que el pueblo defiende.



“Fue un punto de referencia para este pueblo. El ingeniero Chamorro, como el doctor Pedro Joaquín Chamorro, son personas insustituibles, que nacen a los siglos, son de los hombres conscientes de Nicaragua. Estamos de luto al darnos cuenta del viaje sin retorno del ingeniero. Yo no sabía, y ahora que me dijiste, me impactó, y a Edén es difícil de impactarlo”.



“Él se identificaba con todo mundo, y todo mundo se sentía identificado con él. Con decirte que ante pocos Chamorro uno sentía tanta identificación como cuando tratabas con él. Dentro de la porción de virtudes que tenía estaba la inmensa humildad difícil en los Chamorro. Por eso es que yo, que soy muy poco para impresionarme, definitivamente me impresionó su inmensa humildad. Eso me llamó mucho la atención siempre.



Ahora nos deja EL NUEVO DIARIO, que no he dejado de poder de leer por muy arrecho que me ponga a veces, pero me siento perdido cuando no lo leo. Ahora END se las va a ver de a palitos para sustituirlo. Será un vacío difícil de llenar. ¡Qué vergazo para EL NUEVO DIARIO!



“Todas esas virtudes de honestidad, de sinceridad, de entrega, de patriotismo, de humildad hicieron que le imprimiera a END una línea distinta de los otros diarios que yo he conocido. Sin una posición política ideológica comprometida, su compromiso fue con el pueblo, con la verdad; su compromiso fue con la Revolución. Fue el único Chamorro de la vieja guardia que entendió el proceso de la revolución”.



Edén describió a nuestro Director Fundador como “un patriota bien definido, un patriota de primera línea, de vanguardia. Yo no acostumbro a andar con retórica, y lo que digo es porque lo siento, no para quedar bien. Y yo no acostumbro a ir a los entierros, pero al del ingeniero Chamorro yo sí iré”.