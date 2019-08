Uso de uniforme escolar este año será obligatorio

El gobierno de Nicaragua anunció que este año "será obligatorio" que los estudiantes de educación primaria y secundaria asistan a las escuelas públicas y privadas con el tradicional uniforme azul y blanco, informaron fuentes oficiales.



El ministro nicaragüense de Educación, Miguel De Castilla, en declaraciones brindadas a la televisión local dijo que aquellos alumnos que no tengan uniforme, para asistir a clases, no afrontarán problemas, porque el Estado se los entregará.



Desde hace unos dos años los estudiantes de primaria podían asistir a clases sin el uniforme azul y blanco, colores de la Bandera de Nicaragua, para ahorrarle gastos a los padres de familia, pero este año esta normativa ha sido revocada.



De Castilla señaló que por falta del uso del uniforme muchos pandilleros aprovechaban la ropa de cualquier color para ingresar a algunas aulas de primaria y secundaria, donde cometían actos vandálicos.



Según el titular de Educación, el ministerio ya cuenta con 75.000 uniformes para entregarlos a estudiantes cuyos padres son muy pobres, y carecen de fondos para comprarlos.



La fuente oficial reafirmó que el año escolar comenzará el próximo 4 de febrero, y que el período de matrículas comenzará el 22 de enero.



El ministro añadió que próximamente se anunciará el programa para conmemorar el Día Nacional de la Educación, que se cumple el 11 de enero.



El gremio de comerciantes recibió positivamente el anuncio del ministro sobre la exigencia en el uso del uniforme escolar, e incluso informaron de que los uniformes este año subirán de precio en porcentajes que no precisaron. ACAN-EFE



