SOS ante espiral alcista

Una situación insoportable. Así considera la población nicaragüense el anuncio de nuevas alzas en los servicios de energía eléctrica, agua potable y combustibles, escenario que se suma a los constantes incrementos de los productos básicos que se han venido dando desde el año pasado.



Tras un rápido sondeo con ciudadanos de diferentes estratos sociales, todos coinciden en que la situación está llegando a niveles críticos, sobre todo por los bajos salarios que devengan y el alto nivel de desempleo del país, lo que les evita poder hacer frente a la carestía de la vida.



Las constantes alzas en el precio del petróleo, que esta semana llegó a 100 dólares por barril y se pronostica que continuará subiendo, siguen impactando en diferentes rubros de la economía nacional, por lo cual, además del aumento en las tarifas de energía y agua potable, también se anuncian los aumentos de precios en los combustibles, gas butano, transporte y la mayoría de productos de consumo.



Empresarios privados también han exteriorizado preocupación de que en 2008 la situación económica sea peor aún que la de 2007, cuando se reflejó una alta tasa de inflación, que el propio Banco Central de Nicaragua, BCN, estimó que cerraría en un máximo de 16.5 por ciento, la mayor de Centroamérica.



Gobierno debe buscar solución

William Bobadilla, uno de los ciudadanos consultados por EL NUEVO DIARIO, dijo que la espiral alcista está afectando demasiado a la población, que ya está demasiado afligida por el desempleo.



“Esta situación está perjudicando el poder adquisitivo de quienes tienen una cantidad mínima de personas a su cargo”, subrayó.



Bobadilla señaló que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de encontrar una solución a esta crisis, aunque reconoció que las autoridades gubernamentales no tienen toda la culpa de las alzas continuas que están golpeando al pueblo.



Que el gobierno y políticos actúen

Por su parte, Andrés Luna, otro de los ciudadanos que brindaron su opinión a END, dijo que la situación es “horrible”, por las constantes alzas que están enfrentando los consumidores, incluyendo en los servicios de agua, energía y teléfono.



Señaló que la mayoría de la población está bastante inconforme con el gobierno, porque en vez de tratar de resolver los problemas del país, está tratando de beneficiarse personalmente, sin pensar en el pueblo.



De manera similar se expresó Salvador Mayorga, al manifestar que aparentemente el impacto de las alzas no se siente, porque se van aplicando poco a poco, pero al final uno se da cuenta que el salario no le ajusta para satisfacer las necesidades de la familia.



Mayorga dijo que quizás la población tenga algunas ideas que puedan ayudar a resolver esta situación crítica, pero nada serviría, porque considera que sus opiniones no son tomadas en cuenta.



Hamilton Arce Gutiérrez, otro de los consultados, afirmó que las constantes alzas en los productos y servicios afecta a la mayoría de la población, porque los salarios son muy bajos, mientras los precios suben de manera acelerada.



Señaló que de todos es conocido que en el país está repercutiendo la crisis mundial por el incremento del petróleo y la energía, pero en el país se debería de tratar de hacer algo.



Arce consideró que se debería subsidiar a la población que no puede seguir enfrentando esta espiral alcista, pero los políticos no están interesados en eso y más bien juegan con el pueblo.



Agregó que la población incluso está pagando más impuestos, según lo confirman los datos de las recaudaciones, pero el gobierno no le ayuda en nada.



Tania García opinó, por su parte, que las alzas en los servicios y productos está afectando a toda la población, ya sea a los asalariados o a los que tienen negocios.



Al ser preguntada si consideraba que el gobierno u otros sectores están haciendo algo por tratar de resolver esta situación, respondió que “nunca han hecho nada ni lo van a hacer”.