Chatarra soldada, un arte único de escultor nica

A los 12 años de edad sus padres le notaron el talento por la pintura y logró hacer sus primeros estudios en la Escuela de Bellas Artes, para posteriormente tecnificarse en Italia hace más de 40 años.



Ésta es, a grandes rasgos, parte de la vida del escultor Noel Flores Castro, quien a sus 67 años de edad ha logrado ser el único artista que ha desarrollado con una gran plasticidad figuras de chatarra.



Nació el 17 de noviembre de 1940 en la comunidad de Piedra Menuda, Nindirí, Masaya. Su padre se llamaba Alfredo Flores Cerrato, un alistador en zapatería, y su mamá, María Castro Flores, una maestra de escuela en esa localidad.



Fue su mamá la que le detectó de niño su habilidad para dibujar, y por eso le dijo a su marido que lo fuera a matricular en Managua a la Escuela de Bellas Artes, en 1954.



Obtuvo una beca del gobierno italiano para estudiar en la Academia de Bellas Artes de Florencia, donde pasó cuatro años, y se graduó en 1962. Durante ese período hizo viajes de estudios y participó en exposiciones, donde muchos coleccionistas adquirieron sus obras en las principales ciudades de Europa.



En Italia estudió pintura y escultura, pero se graduó en escultura. Muchas de las esculturas que hizo en Italia fueron vendidas en Florencia, así como una colección que se llevó una señora de Basilea, Suiza.



Al retornar a Nicaragua, impartió clases de iniciación artística en la Normal de Jinotepe de 1963 a 1966. También impartió la misma materia en el Goyena y el Maestro Gabriel.



Estatuas en metal

Noel posee la habilidad de confeccionar estatuas en metal, pero esto no lo aprendió en Italia, sino en la Escuela de Bellas Artes de la vieja Managua.



Tenía un amigo el arquitecto --Julio Díaz-- que llegaba a ver sus exposiciones. “Como yo siempre pensaba en el metal, le dije a don Julio que si me podría conseguir ripios (pedazos de varillas, tuercas) y me dijo que sí”, relata.



“A través de él logré hacer mis primeras esculturas en hierro”, añade. Para esa ocasión fue que le salió la oportunidad de optar a una beca para estudiar en Italia, a través de un concurso.



El concurso consistía en “llevar todo lo que habíamos hecho durante el periodo de vacaciones para valorar el trabajo, y después una prueba que se hizo en la Escuela de Bellas Artes”, cuenta. En esa ocasión estudiaban en el centro Leoncio Sáenz, César Caracas, entre otros. “Yo obtuve así el primer lugar y me tocó viajar a Italia”, dice orgulloso.



Su primera obra en metal la hizo antes de irse a Italia. Hizo una estatua con la figura de una niña saltando en una cuerda, la que ahora está en manos de personas que tienen colecciones privadas.



Procedimiento para trabajar en metal

Noel, para hacer una estatua de metal (con tornillos, tuercas, pedazos de láminas, varillas), primero hace un boceto de barro, después una estructura de alambre, siguiendo el boceto, y la amplía del tamaño que ha decidido hacer la obra. Sobre la estructura del alambre va colocando (soldando) el metal, ya sean tuercas, platinas, u otros materiales, hasta construir toda la figura.



Recientemente acaba de terminar una figura de cuatro metros de alto con tuercas y platina para don Joaquín Gómez. Es una silueta de pájaros que van en vuelo.



Un cristo metálico en Guatemala

El pintor guatemalteco César Izquierdo le solicitó a Noel confeccionar un Cristo en metal de tres metros de altura, el cual conserva en su colección personal en ese país. Además, le hizo un retrato en metal, ya que Izquierdo hace poco cumplió sus 50 años de vida artística e invitó a Noel para que fuera a la capital guatemalteca a la exposición.



Otras obras de Noel están en Suiza, Alemania y Costa Rica.



Obras de Noel en Managua

Trabajos de Noel tanto en concreto como en metal están ubicados en diversos puntos de Managua, entre ellos las cuatro figuras de El Güegüence en el centro de la rotonda que lleva ese nombre. Esas estatuas las hizo con cemento armado.



Otro monumento está en Bluefields, en un parque, y tiene una altura de siete metros y representa a las etnias de la Costa Caribe. En el “Olof Palme” hay una estatua de cuatro metros, la figura de una madre.



También hay obras del escultor en la casa de doña Maruca Gómez, como colección privada. Otras obras las adquirió hace unos años el arquitecto Julio Díaz.



Noel también es el autor del monumento dedicado a los periodistas Fabio Carnevallini y Enrique Gottel, nacido en Danzing, Prusiak, Alemania en 1831, que visitó Nicaragua en 1850. Este monumento está en la rotonda El Periodista.



Frente al edificio donde estuvo el cine González hay otro monumento en metálico que se llama obreros y obreras. Noel también fue quien hizo la estatua del Cristo de la Rotonda Santo Domingo. Esta obra la hizo con cemento armado.



Monumento destruido

Flores aprovechó la presencia de EL NUEVO DIARIO para llamar la atención de que el monumento que hizo para la rotonda El Güegüence ha comenzado a ser destruido.



Dijo que la destrucción de una de las estatuas ha sido ocasionada durante la instalación de toldos y propaganda para la hípica, por lo que llamó al alcalde capitalino, Dionisio Marenco, a tomar cartas en el asunto.



Además, la comuna tampoco le ha dado el cuidado necesario a los otros monumentos instalados en diversos puntos de Managua porque, a juicio del escultor, todas esas áreas donde hay estatuas deben ser respetadas y no ser utilizadas como elementos de apoyo para cualquier cosa.



Hace tres años restauró el monumento a El Güegüence debido a un patrocinio de la British American Tobacco Company, pero nuevamente ese monumento está deteriorado y en abandono.



“Yo le recomendaría al ingeniero Marenco que debe de tener una dependencia con gente encargada que entienda sobre este tipo de arte, para que los monumentos tengan el mantenimiento debido, ya sea que estén hachos en hierro, concreto o bronce, porque esas figuras necesitan en determinado tiempo una protección”, dijo.





Sólo un hijo heredó su talento

De los cinco hijos que tiene Flores, solamente el varón –-Noel Flores Reyes-- heredó el talento de la pintura, pero no la practica, ya que se dedicó a la ingeniería en sistemas.



Noel es del criterio de que el gobierno actual “debe ponerle mente al arte”, aunque reconoció que durante la primera administración de los sandinistas, en la década de los 80, le dieron a hacer dos obras, que son las que están en el “Olor Palme” y en Bluefields.



Durante la administración de Violeta Chamorro “no se hizo nada para adornar la capital”, afirma. En el tiempo de Arnoldo Alemán construyó las estatuas de El Güegüence y las que están frente al extinto cine González.



Costos de una estatua

Construir una estatua en metal o en concreto tiene un alto costo, “aunque las más costosas son las elaboradas en metal, pero su durabilidad es enorme”, comenta.



El Cristo de la rotonda lo hizo en su centro de trabajo (su casa, ubicada en las inmediaciones de la iglesia San Rafael). Tiene una altura de seis metros.



Él lo ensambló en la rotonda. La estatua tiene una estructura interna de perlines, alambres, varillas de diferentes medidas y un forro de tela metálica, que es con el que se sostiene el concreto. Empleó seis meses para construir esa estatua.



La figura de la estatua tiene un espesor de dos a tres pulgadas, y la parte interna es hueca. Tuvo un costo de 27 mil dólares y se hizo durante la administración edilicia del ingeniero Roberto Cedeño.



Noel es el único escultor que elabora estatuas metálicas. En los años 80 hubo un muchacho que fue alumno de él y que se llama Frank Orozco. Éste hizo la figura del Soldado Desconocido que está ubicado en la esquina opuesta al desaparecido cine González. Orozco ahora reside en Italia.



Una publicación del Banco Central de Nicaragua de 1971, sobre una exposición de las obras de Flores, incluyó una presentación del entonces director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Julio Villa A.



En esa ocasión Villa escribió que para esa época el escultor había recibido muchas menciones, además se le habían hecho reportajes que fueron publicados en diferentes periódicos del mundo, y entre sus galardones contaba con la medalla de oro en la Exposición de 1958 en Masaya y el gran premio de Primavera en Florencia, Italia, en 1962.



Para esa ocasión Flores ya era miembro fundador del grupo artístico Los Nahoas y profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes.



“Describir con palabras a un artista como Noel Flores es muy difícil, pero para formarnos una imagen del nica tenemos sus obras; no cabe duda, por él hablan sus obras y dicen muy alto lo que vale el nica”, se lee en la publicación del Banco Central de Nicaragua.





Obras de Noel en Los Ángeles

Una colección de obras de Noel está en Los Ángeles, California, y la tiene una hermana del escultor de nombre Alba Flores Castro, entre ellas una escultura de una madre con un niño, seis pinturas, bodegones, retratos y paisajes.