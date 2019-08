MTI: Alzas todavía no

A pesar del anuncio de que el alza en los precios del petróleo se mantendrá hasta abril, el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Fernando Martínez, señaló que a corto plazo no se avizora un incremento en las tarifas del transporte interurbano, aunque consideró que los costos “deben revisarse”.



Martínez señaló que no está nada definido sobre una posible alza de la tarifa en el pasaje interurbano, pues ni siquiera se ha reunido con las cooperativas que aglutinan a diversas rutas que recorren los municipios y departamentos del país.



“Al menos a lo inmediato no creo que haya un aumento”, dijo Martínez ayer, cuando le consultamos para cuándo se estarían aumentando los costos del pasaje en al menos un centenar de rutas intermunicipales que no fueron beneficiadas con las alzas aprobadas a finales de 2007.



Indicó que ante la escalada de los precios del petróleo “es necesario sentarse con las diversas cooperativas, porque los costos deben revisarse, pero no tengo yo información en este momento de un alza a corto plazo, a menos que el petróleo siga subiendo de manera acelerada y desproporcionada”.



La última alza

En noviembre de 2007 los dueños de buses interurbanos de la ciudad de Granada, con autorización del MTI, incrementaron el pasaje a las ciudades de Managua, Masaya, Rivas y Nandaime. El alza provocó airadas protestas de los usuarios que a diario viajan en las unidades.



En ese momento los buses de transporte ordinario que cubren la ruta Masaya–Granada y viceversa, subieron el pasaje de ocho a nueve córdobas; los de Rivas–Granada a 50 córdobas en los expresos, la ruta ordinaria a 20, en vez de 18 córdobas, que costaba antes.



Martínez dijo que las cooperativas del transporte interurbano deben reunirse con técnicos del MTI para hacer números por zonas y modelos de autobuses, pues existen rutas que a pesar de ser microbuses de ocho ó 12 pasajeros, al momento de sumar y restar salen más caros en sus costos de operación que las unidades de 30 pasajeros.



“Hay que hacer un análisis real (de los costos) y así determinar por dónde anda la cosa, pero lo primero que debe ocurrir es que haya una serie de reuniones en las que los transportistas y nosotros nos pongamos de acuerdo en el tema, y una vez que pase eso, hablar de alzas”, dijo el titular del MTI.



Alzas del crudo se mantendrán hasta abril

Ayer agencias de noticias informaban que el alza de los precios del crudo se mantendrá hasta el final del primer trimestre de 2008, estimó en Argel el presidente de la OPEP, el ministro argelino de Energía Chakib Jelil.



“El alza probablemente va a perdurar hasta el fin del primer trimestre de 2008, para estabilizarse durante el segundo trimestre”, declaró Jelil, al margen de una conferencia sobre la seguridad de las canalizaciones de hidrocarburos.



El ministro, según la agencia AFP, explicó el ascenso actual de los precios del crudo en los mercados internacionales por las tensiones políticas en Pakistán, la escalada de violencia en Nigeria, primer productor de África, y el retroceso de las existencias de crudo estadounidenses.



El pasado jueves, el barril alcanzó los 100.09 dólares en Nueva York antes de replegarse al cierre en 99.18 dólares. Jelil estimó que el mercado petrolero está actualmente “suficientemente aprovisionado”, pero no excluyó un aumento de la producción durante su próxima reunión en febrero.