Sentido correo desde Miami

Aquí en Miami me acabo de enterar de tan triste noticia. Menos mal que me puse a chequear mis e-mails antes de acostarme, pues de lo contrario no me hubiese enterado.



La verdad, el fallecimiento de don Xavier Chamorro me remonta a los días de mi temprana juventud, cuando Dios puso en mi camino a ese ángel llamado Sonia García, lógicamente a través de ella tuve la dicha, el privilegio de conocer y tratar de cerca a tan noble señor y a toda la familia.



De corazón, me duele que una persona como don Xavier se nos vaya, pero Dios siempre sabe por qué y cómo hace las cosas; a nosotros, comunes mortales, no nos queda más que pedirle a Nuestro Señor que nos dé la resignación y la fortaleza para aceptar sus designios.



Mis condolencias a doña Sonia y a Ana María (con todo mi corazón), y al doctor Danilo Aguirre.



Reyna Rivera M.