Otra carga en tarifa de agua

El Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), aprobó un alza en todas las facturas capitalinas de Enacal por tratamiento de aguas residuales. Oscila entre 15 y 24 por ciento, se medirá conforme el consumo de agua potable y será aplicada este año, en cuanto inicie operaciones la planta de tratamiento que se termina de construir detrás de las Américas 2, cerca del Lago de Managua.



Según documentos en poder de EL NUEVO DIARIO, los directivos del INAA también aprobaron un cobro sustancial para todas aquellas urbanizaciones y empresas que tienen sus propios pozos de agua potable y descargan sus aguas negras en el alcantarillado de Enacal, y las industrias y complejos habitacionales que descargan sus residuos domésticos y líquidos contaminados en las mismas redes de la Aguadora.



A solicitud de los directivos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), el Consejo del ente regulador, INAA --integrado por Carlos Schutze, Jorge Hayn Vogl y Luis Urbina Noguera-- aprobó esta “modificación puntual a las tarifas vigentes para el servicio de alcantarillado sanitario”.



Tratamiento de aguas residuales

En la resolución número CD-RE-036-2007, que ya está registrada en el Libro de Actas de INAA como resultado de la sesión realizada el 25 de julio pasado, ellos aclaran que a partir de 2008, además del “Cargo Fijo”, “Consumo de Agua” y “Alcantarillado Sanitario” --los tres componentes en la factura de Enacal-- aparecerá otro más con el concepto de “Tratamiento de Aguas Residuales”.



Bajo este término se realizará otro cobro que “incluirá el cargo variable por tratamiento de aguas residuales con características domésticas en la ciudad de Managua”, reza la certificación de la resolución del INAA, donde se deja claro que este cobro se debe aplicar en 2008, porque “entrará en operación la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Managua”.



Explican que en la última resolución del INAA donde se aprobó tarifas (CD-RE-011-01 del 25 de abril de 2001) no se contempló este cobro porque no había sistemas de tratamiento, pero ya que este año se pondrá en operación esta planta, es necesario aplicarlo para garantizar el sostenimiento financiero de los mismos.



En este documento crean este nuevo bloque de tarifas por tratamiento de aguas con características domésticas en Managua, las que deben cobrarse en córdobas y sin el deslizamiento que ha registrado la moneda desde febrero de 2002, pues a esa fecha están indexadas todas las tarifas de Enacal, según la resolución CD-RE-016-03 de INAA, del 17 de enero de 2003.



Este cobro se realizará conforme la cantidad de metros cúbicos de agua potable que consuma cada cliente en promedio, lo cual se puede revisar en todas las facturas de Enacal en el renglón denominado “promedio últimos 12 meses”, debajo del “nombre del barrio”.



Así será la factura

Los usuarios de los asentamientos y barrios que consumen hasta 20 metros cúbicos mensuales de agua potable, ahora pagan por cada metro un córdoba con 85 centavos y otros 72 centavos por alcantarillado. A eso le suman un córdoba de cargo fijo y esa es la factura total, de acuerdo con el consumo.



Sin embargo, ahora tendrán que sumarle 43 centavos de córdoba adicionales de tratamiento por cada metro cúbico de agua potable que consumen, y para las familias que gastan más de 20 metros cúbicos al mes, deberán sumarle 56 centavos.



Lo mismo sucede con los otros bloques tarifarios. En el caso de los clientes capitalinos domiciliares que habitan en zonas como Villa Libertad, Colonia Morazán y los barrios Monseñor Lezcano, El Edén y Larreynaga; el alza oscilará entre 15 y 20 por ciento. Es decir, que por cada metro cúbico de agua potable consumido se le cobrará entre 60 centavos y 1.94 córdobas, por tratamiento de aguas.



Para los clientes capitalinos de Enacal que consumen más de 50 metros cúbicos, y viven en zonas como Altamira, Bolonia, Los Robles, Las Colinas, Villa Fontana y otros repartos similares, dicha alza oscilará entre 17.3 y 19.5 por ciento, y por cada metro cúbico de agua consumida se les cobrará entre 95 centavos y 2.40 córdobas, por tratamiento de aguas.



Las fábricas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, supermercados, bancos, escuelas, colegios, universidades, alcaldías e instituciones estatales deberán pagar entre 95 centavos y 2.40 córdobas por cada metro cúbico de agua consumido, es decir, que se trata de un alza que oscila entre 15 y 17 por ciento.



Los clientes de las urbanizaciones y complejos habitacionales que tienen pozos propios y descargan sus aguas negras en el alcantarillado de Enacal, en la capital deberán pagar 6 córdobas con 72 centavos por cada metro cúbico de agua consumido (en concepto de tratamiento de aguas), y 4.94 córdobas, en el caso de los departamentos.



El INAA también anuncia un cobro por vertido de efluentes (líquidos industriales) para todas aquellas compañías que descargan sus aguas contaminadas en todos los sistemas administrados por Enacal, y deberán instalar sus propios medidores con asistencia de la Aguadora.



Por cada metro cúbico vertido deberán pagar 4.30 córdobas en el caso de Managua, y 3.40 córdobas en el resto del país.



El Consejo de Dirección del INAA dejó claro que estas tarifas ya están aprobadas, pero “se aplicarán una vez que entre en operación la planta de tratamiento”, sin embargo, 30 días antes deben ser anunciadas a los clientes, al publicarse dos veces en los diarios de amplia circulación nacional.



Planta ya está construida

La Planta de Tratamiento de Enacal ya está construida, y la firma constructora inglesa Biwater Internacional ahora está dando los últimos retoques para que entre en funcionamiento este año.



Para conocer más detalles de esta nueva tarifa de tratamiento de aguas y otro aumento tarifario en el agua potable, anunciado en diciembre por el presidente Daniel Ortega, EL NUEVO DIARIO solicitó la semana pasada una entrevista al presidente del Consejo de Dirección del INAA, Carlos Schutze, pero hasta ahora no ha habido una respuesta.



Ruth Herrera, presidenta de Enacal, el viernes pasado confirmó que esta empresa envió una solicitud al INAA para crear esta tarifa de tratamiento de aguas, pero se declaró desinformada respecto de esta resolución.



“El INAA no ha tenido la cortesía de contestarme ninguna de las cartas que le he mandado. Si vos realmente tenés alguna carta que me hayan contestado, pues me gustaría conocerla a través tuyo”, dijo a EL NUEVO DIARIO.