Preparan vacuna contra la cocaína

Washington / EL PAÍS

Estados Unidos es, con Reino Unido y España, uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Treinta y tres millones de americanos han probado esta sustancia al menos una vez en su vida, y unos cinco millones lo hacen habitualmente cada año, según la Encuesta Nacional sobre Salud y Uso de Drogas.



Ahora, los adictos cuentan con la esperanza de una vacuna que se encuentra en fase de pruebas en Tejas y que podría estar al alcance de los médicos en cuatro años. Sus investigadores quieren, además, probarla en España. La cocaína es una de las drogas más adictivas, según el Instituto Nacional de Salud de EU: “El uso reiterado hace que se reduzca el período de duración de la euforia, lo que acaba llevando al abuso y a la adicción”.



Según esta institución, los adictos a la cocaína acaban desarrollando ansiedad general, irritabilidad, insomnio y fatiga. Las complicaciones médicas incluyen “ataques al corazón, daño en las vías respiratorias y daño neuronal permanente”. Los casos de intentar dejar la cocaína y recaer a cada paso podrían acabar con la entrada en escena de una vacuna que trataría la adicción a la sustancia como lo que es: una enfermedad.



Dos investigadores del Colegio Baylor de Medicina, en Houston (Tejas), han desarrollado una sustancia que lleva al sistema inmunitario a neutralizar los efectos de la droga. “Para los que quieran dejar de usar la droga, la vacuna sería muy útil”, dijo Tom Kosten, profesor de psiquiatría a cargo de la investigación. “Normalmente llega un punto en el que los pacientes se ven tentados y recaen. La vacuna hace que no sientan nada al tomar la cocaína y pierdan el interés”.



Según este investigador, la principal novedad de este tratamiento es que la droga no llega al cerebro. “Hasta ahora siempre se ha tratado de alterar el cerebro para prevenir el abuso de drogas. Este comportamiento médico puede cambiar con la vacuna”, dijo. En condiciones normales el sistema inmunitario es incapaz de reconocer las moléculas de cocaína por su reducido tamaño. Por lo tanto, le es imposible crear anticuerpos para neutralizarlas.



En bacterias inactivas de cólera

El recurso del doctor Kosten ha sido colocar partículas de cocaína alrededor de proteínas inactivas de la bacteria del cólera. El cuerpo humano reacciona, entonces, de forma eficiente: crea anticuerpos tanto para la combinación de ambos elementos como para la cocaína. Las proteínas del sistema inmunitario neutralizarán desde entonces la cocaína y evitarán su llegada al cerebro. El paciente no sentirá el habitual colocón después de esnifar el polvo blanco.



A Kosten y a sus compañeros sólo les queda la aprobación de la Agencia del Medicamento y la Alimentación estadounidense (FDA) para comenzar en primavera un programa de pruebas en el que participarán 300 pacientes en seis hospitales de EU.



Además, los investigadores han tramitado permisos para efectuar pruebas en España e Italia. Precisamente, EU, España, Italia, Reino Unido y Canadá son los únicos países del mundo en los que más de un 2% de la población consume cocaína habitualmente, según datos de la ONU.



Cada año, unos 500,000 estadounidenses buscan tratamiento médico por su adicción a la cocaína. En España esta sustancia es ya la primera causa por la que las personas piden terapia. Hasta ahora, el tratamiento más común ha sido el psiquiátrico con programas de recuperación de unos 12 meses de duración, un tiempo que podría reducirse radicalmente con esta vacuna.



En los años setenta, un grupo de científicos liderados por el doctor Charles R. Schuster desarrolló una vacuna eficaz contra le heroína que no se llegó a utilizar clínicamente porque se trataba de un tratamiento específico para esta sustancia. “No funcionaba contra el resto de opiáceos”, dijo Schuster hace poco en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EU. Entonces se optó por tratar a los adictos con sustitutos como la naltrexona.