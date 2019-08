Contexto, desde infarto a Somoza hasta magnicidio

06 Enero 2008 |

7:35 p.m. |

END

Corrupción, negocios turbios, asesinatos de jóvenes y un creciente malestar nacional e internacional que se publicaba en La Prensa que dirigía Pedro Joaquín Chamorro en aquel funesto año de 1977, debilitaron al gobierno de un infartado Anastasio Somoza Debayle, que usó su fuerza militar y el terror para censurar las críticas y acallar las voces de los que se oponían a su régimen.



Ese era el contexto social y político que sacudía al país previo a la macabra decisión de asesinar a Chamorro, por medio de sicarios, un 10 de enero de 1978.



A pesar de que existía un Estado de Sitio, una Ley Marcial que suspendía los derechos constitucionales y la censura impuesta al diario La Prensa, desde el asalto de un comando guerrillero a la casa del diputado José María “Chema” Castillo en diciembre de 1974, Chamorro luchó siempre por tratar de publicar lo que aconteció en el país hasta que se levantó la censura en septiembre de 1977.



“En ese entonces veíamos a un pueblo sometido por la dictadura, y con pocas voces públicas visibles y escuchables en esos momentos. Los escritos y la posición de Pedro en el diario, si bien es cierto no representaban orgánicamente nada que pudiera representar un fuerza política importante, eran como una ventana abierta, como una luz real al final del túnel”, recuerda el veterano luchador social Onofre Guevara.



El infarto marcó la hora del derrumbe somocista

El 25 de julio de 1977, Anastasio Somoza sufre un infarto que lo obliga a internarse en un hospital especializado en Miami, Estados Unidos. La debilidad cardíaca mostró su fragilidad, precisamente cuando el presidente Jimmy Carter tomaba en serio su política de Derechos Humanos en el mundo, materia en la cual el gobierno de los Somoza estaba aplazado.



El 18 de julio de 1977, el Congreso de Estados Unidos emitió una resolución donde congeló la venta de armas a las policías de cuatro países señalados de serias violaciones a los derechos humanos: Nicaragua, Argentina, El Salvador y Uruguay.



A la par de la condena contra el país, las investigaciones periodísticas promovidas por Chamorro revelaban con precisión la corrupción del gobierno de Somoza.



Por ejemplo, en julio, La Prensa inició una investigación sobre la falsificación de documentos y firmas de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, dirigida en ese entonces por Rafael Saavedra, para introducir gran cantidad de vehículos automotores y mercadería sin pagar impuesto, que iban a negocios de militares y de funcionarios del gobierno.



En agosto, una de las noticias de duro impacto fue la ganancia de 63 millones de córdobas que obtuvo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) durante 1976, cuando su razón social señalaba que se trataba de una entidad sin fines de lucro, y en las calles la población se quejaba del pésimo servicio social prestado por el Estado.



Somoza violador de Derechos Humanos

El 16 de agosto, La Prensa publicó un informe del organismo Amnistía Internacional, en el que se acusa al gobierno de Somoza como violador de los Derechos Humanos “por tener prisioneros políticos en campos de concentración sin haberles permitido defensa y un juicio previo”.



La reacción del Ejecutivo fue rechazar los cargos y señalar al organismo internacional de hacer “apología del terrorismo”.



En ese contexto, el crecimiento político de Pedro Joaquín como líder de la UDEL, en un momento en que la dictadura estaba perdiendo el apoyo de Estados Unidos, las guerrillas avanzaban en sus operaciones, y estaba planteado el conflicto con la Iglesia y con los empresarios, se había convertido en una seria amenaza para la dictadura, según recuerda el doctor Danilo Aguirre Solís, jefe de redacción de entonces en La Prensa, y amigo cercano de Chamorro.



Levantan censura y comienzan “despates”

El 19 de septiembre de 1977 Somoza suspendió la censura a La Prensa, y Pedro denunció con rigor investigativo las tropelías de su Administración con los recursos públicos, lo que le valió un irregular juicio por injurias y calumnias, que promovió en su contra el presidente del Congreso, Cornelio Hüeck, quien incluso reformó el Código Penal para ordenar restricción migratoria a Chamorro.



También se empezaron a conocer desfalcos como el del ministro de Educación, Leandro Marín Abaunza, a quien se le acusó de defraudar 19 millones de córdobas y luego huyó a Miami. Otro sonado robo fue el de 23 millones de córdobas sustraídos del Distrito Nacional por la relevante figura liberal Guillermo Lang.



Se denunció, además, que Cornelio Hüeck había comprado los terrenos donde se iba a desarrollar el proyecto habitacional Las Américas en 800 mil córdobas, y luego los vendió al Instituto Nicaragüense de la Vivienda INVI, administrado por Fausto Zelaya, en 16 millones de córdobas.



“La gente sentía que Pedro era, a través de su persona y La Prensa, la voz que no tenía para expresar públicamente su rechazo a la dictadura, pero a la vez había una inercia colectiva, no había actividad política, o si la había era de manera tímida, muy pequeña. Su muerte se convierte en el despertar, y todos los sectores adversos a Somoza corrieron a poner lo que creyeron era lo justo y oportuno para la lucha”, afirma Guevara, antiguo miembro del Partido Socialista.



Las tropelías de Cornelio Hüeck

PJCh también publicó las irregularidades denunciadas por diputados del Congreso relacionadas con el proyecto turístico Volcán-Masaya, en donde el mismo Cornelio Hüeck compró los terrenos ejidales a la comuna de Nindirí a 25 centavos la manzana, y una semana después se los vendió al Banco Central a 400 córdobas la manzana.



Ante la abrumadora denuncia de corrupción, la empresa privada, a través del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, la representación más beligerante del empresariado, exigió a Somoza una explicación por el manejo de los recursos obtenidos para levantar al país después del terremoto de diciembre 1972, de los cuales no rindieron cuentas durante los 33 meses de Ley Marcial y Estado de Sitio.



Las primeras tomas de cuarteles y el “Grupo de los 12”

De igual forma, en octubre de 1977, los ataques del FSLN en San Carlos, en Masaya y en Ocotal, de envergadura sin precedente en el accionar militar de los sandinistas, conmueven a la dictadura que, herida y acorralada, inicia una suerte de cacería contra los políticos de oposición y contra los jóvenes sospechosos de pertenecer al movimiento subversivo.



En La Prensa diariamente aparecían madres preguntando por sus hijos desaparecidos, y en las páginas de sucesos se informaba de jóvenes encontrados asesinados a balazos en los predios baldíos de todo el país.



En esta coyuntura de debilitamiento de la dictadura nace el llamado “Grupo de los Doce”, una propuesta pluralista del FSLN, formada por 12 personalidades del país consideradas notables y con peso moral ante la dictadura: Fernando Cardenal Martínez, Ricardo Coronel Kautz, Carlos Tünnermann Bernheim, Joaquín Cuadra Chamorro, Emilio Baltodano Pallais, Casimiro Sotelo Rodríguez, Carlos Gutiérrez Sotelo, Sergio Ramírez Mercado, Ernesto Castillo Martínez, Miguel D’Escoto Brockmann; Arturo J. Cruz Porras y Felipe Mántica.



Sergio Ramírez cuenta que, en un momento, Pedro Joaquín incluso pensó la posibilidad de formar parte de aquel grupo como “el probable número 13”. Somoza abrió un proceso en contra de los 12 por asociación ilícita para delinquir, incitación a la violencia y terrorismo.



En medio de ataques, tomas de cuarteles, desaparecidos y muertos, el congresista estadounidense Edwards Kennedy lanza una alerta de “ojo con Nicaragua”, y sugiere cortar toda ayuda militar. Antes, el gobierno de EU había suspendido la ayuda económica al régimen por corrupción.



Carter pide diálogo

Además, el gobierno de Jimmy Carter exige a Somoza que inicie un diálogo y la democratización en Nicaragua después de que en el mundo se comienzan a escuchar voces en contra del dictador, y el secretario general de Amnistía Internacional, Martin Ennals, asegura que no basta con levantar Ley Marcial y Estado de Sitio.



Los escándalos en Aduanas provocan la caída de varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, mientras otra bomba de corruptela se destapa en el INVI, dirigido por Fausto Zelaya, a quien la AID le solicitó el reembolso de más de 4.3 millones de córdobas de fondos fiduciarios, que se reflejaron como faltante después de una auditoría realizada por el organismo internacional.



Las denuncias llevaron al Banco Mundial y a la Comunidad Diplomática a exigir a Somoza la limpieza de funcionarios corruptos en las instituciones del Estado, cosa que sacudió al gobierno.



Al final de ese año, la jornada de periodismo contra la corrupción, las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, y las decenas de poderosos funcionarios corridos y humillados por presión internacional, habrían dejado enemigos a granel contra Pedro.



“El gran valor de Pedro estaba en que mientras unos luchaban en la clandestinidad y usaban armas de guerra, él daba la cara públicamente y usaba la verdad. Eso, al final de cuentas, lo condenó a muerte”, dice Danilo Aguirre Solís sobre aquel asesinato que conmovió a la nación.



Una oposición armada que ofreció una versión pluralista y democrática del antiguo FSLN, del que Pedro siempre había desconfiado por su inclinación leninista para el nuevo Estado que se creara después de Somoza, era una opción que con Pedro Joaquín Chamorro liderándola internamente sacudía al somocismo y dejaba sin relevo asegurado a los mentores del Norte de la dictadura.



El tiempo se agotaba para Somoza y para el control geopolítico de Estados Unidos. En este contexto, Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado.



La cruel Plasmaféresis

No obstante las sólidas investigaciones periodísticas de La Prensa, que escandalizaron a la sociedad y dañaron terriblemente la imagen ya deteriorada del Gobierno, los reportajes que causaron más repulsión e impactaron demoledoramente a Somoza fueron las denominadas “Crónicas del Vampiro”, sobre la empresa Plasmaféresis.



Este negocio se estableció en Managua en el antiguo local de la Desmotadora Los Manguitos, en Carretera Norte, y los telares El Porvenir, propiedad de Somoza.



“Era un negocio oscuro, al que cada mañana los indigentes, borrachines y gente de escasos recursos acudían para vender medio litro de sangre a 35 córdobas. Sólo en Haití y Nicaragua existía ese negocio”, recuerda Roberto Sánchez Ramírez, entonces periodista de La Prensa.



De acuerdo con las publicaciones de esa época, los vendedores de sangre ni siquiera eran examinados, y acudían a veces hasta dos veces por semana a negociarla, aun cuando los expertos consideraban que se necesitaba hasta de 30 días o más para recuperar la estabilidad en el cuerpo.



Plasmaféresis utilizaba esta sangre para procesarla en centrífugas que separaban el plasma de los glóbulos rojos y la enviaban al exterior a un precio altísimo.



Un cubano lo dirigía

El escándalo se hizo público el 26 de septiembre, cuando la madre de un joven denunció la desaparición de su vástago, afirmando que la última vez que lo vio le dijo que iba a vender sangre a Plasmaféresis, el negocio donde se ligó a Somoza Debayle como socio del cubano-americano Pedro Ramos.



“Pedro Joaquín se sentía asqueado ante esta actitud vergonzosa. Empezó una campaña de denuncia contra el negocio, y no vacilaba en llamar vampiro a Ramos”, recuerda Danilo Aguirre Solís, actual director de EL NUEVO DIARIO, quien rememora que Chamorro planteó en su diario político su rechazo a aquel negocio con una frase lapidaria: “De Somoza se dirá no sólo que derramó la sangre de su pueblo, sino que la vendió en el extranjero”.



Ello hizo que Pedro Ramos lo demandara por injurias y calumnias el 15 de noviembre de 1977.



Mañana: * Pedro Joaquín de 1944 a comienzos de los 70

* Sucesos de 54, 56, 58, 60, 67, en la forja de un liderazgo en la conciencia nacional